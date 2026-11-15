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मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हाथी का हमला, डिंडौरी निवासी महिला की मौत

मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर हाथी का हमला ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ एमपी बार्डर पर हाथी का आतंक देखने को मिला है. एमपी के डिंडौरी इलाके में हाथी ने एक महिला का कुचलकर मार डाला. रविवार 15 नवंबर को हाथी ने जंगल के रास्ते बाजार जा रही महिला के ऊपर हमला कर दिया. हाथी के हमले में महिला की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वन विभाग ने आसपास के गांवों और बाजारों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

एमपी से छत्तीसगढ़ के कवर्धा आई थी महिला मृतिका की पहचान रामबाई के रूप में हुई है, जो मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के कोदवाडीह गांव की निवासी थी. जानकारी के अनुसार, रविवार को रामबाई छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में खरीदारी करने जा रही थी. इसी दौरान समनापुर रेंज के जंगल अंतर्गत कक्ष क्रमांक 601 के पास महिला का अचानक सामना एक हाथी से हो गया. महिला को संभलने या भागने का मौका नहीं मिला और हाथी ने उस पर हमला कर दिया. हमले में महिला के हाथ-पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जख्मी महिला को राहगीरों की मदद से घर लाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई.