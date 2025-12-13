ETV Bharat / bharat

बिलासपुर में हाथी का हमला, खलिहान में सो रही महिला को कुचला, 2 को आई गंभीर चोटें

गांव में हाथी के घुसने और उसके हमले की खबर गांव वालों ने वन विभाग को दी. गांव वालों का आरोप है कि सूचना मिलने के काफी देर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की लापरवाही से गांव वाले काफी नाराज हैं. गांव वालों का कहना है कि अगर वन विभाग की टीम समय पर पहुंचती तो नुकसान नहीं होता.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष लगातार जारी है. गुरुवार को बैमा रोड के खपराखोल गांव में जंगली हाथी ने एक खिलहान में धावा बोला. हाथी के हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हाथी के हमले में मृतक महिला का 13 साल का बेटा गंभीर रुप से जख्मी हो गया. परिवार वालों ने बताया कि महिला और उसका बेटा घर के आंगन में बने खलिहान में सो रहे थे. इसी बीच हाथी ने घर पर हमला कर दिया. हाथी के हमले में एक ग्रामीण को भी चोटें आई हैं. जख्मी बच्चे और ग्रामीण का इलाज अस्पताल में जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे के कूल्हे की हड्डी टूट गई है. बच्चा और ग्रामीण दोनों खतरे से बाहर हैं.

गांव वालों ने बताया कि शाम करीब 5 बजे बैमा तालाब की ओर से 1 हाथी गांव में घुसा. गांव वाले जबतक कुछ समझ पाते हाथी लेढ़वाराम यादव के खलिहान में पहुंच गया. धान की रखवाली के लिए किसान की पत्नी और उसका बेटा वहां मौजूद थे. हाथी ने धान की रखवाली कर रहे किसान की पत्नी कुमारी बाई को मौके पर ही कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मौके पर मौजूद मृतक महिला का 13 साल का बेटा भी हाथी के हमले में जख्मी हो गया. बच्चे का इलाज सिम्स अस्पताल में चल रहा है.

वन विभाग करा रहा मुनादी

महिला को कुचलने के बाद हाथी धुरीपारा पौसरा गांव पहुंचा और वहां उसने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया. गांव वालों की सूचना पर वन विभाग की टीम धुरीपारा पौंसरा गांव पहुंची. बिलासपुर रेंजर शुभम का कहना है की हाथी लिम्हा–धोरामुड़ा जंगल की ओर मूव कर रहा है. वनकर्मियों की टीम लगातार हाथी की निगरानी कर रही है. वन विभाग ने बताया कि हाथी नरगोड़ा और पन्या की ओर से होते हुए पौंसरा पहुंचा था. वन विभाग ने 1 महिला की मौत और 2 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की है. रेंजर शुभम ने बताया कि हाथी की लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है. जिन जिन इलाकों से होकर हाथी गुजर रहा है वहां के लोगों को सतर्क किया जा रहा है. सुरक्षा के लिहाज से इलाके में मुनादी भी कराई जा रही है.



लोगों की बढ़ रही नाराजगी

लगातार बढ़ रहे हाथियों के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं. प्रशासन और वन विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था क्यों नाकाफी साबित हो रही है.

एलिफेंट अटैक में पांच साल में 320 लोग मारे गए

पिछले दशक में छत्तीसगढ़ में खासकर उत्तरी भागों में मानव-हाथी संघर्ष चिंता का एक बड़ा कारण रहा है. पिछले कुछ वर्षों में मध्य क्षेत्र के कुछ जिलों में भी ऐसी हाथी के हमले की घटनाएं सामने आई है. छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बताया कि सबसे अधिक हाथी प्रभावित जिले सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, बलरामपुर और कांकेर हैं. वन अधिकारियों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में राज्य में हाथियों के हमलों में करीब 320 लोगों की मौत हुई है.

दंतैल हाथी के हमले में युवक गंभीर घायल, गाय, बैल, भैंस और कई बकरियों को कुचला

दल से बिछड़ा लोनर हाथी कोरबा शहर के करीब पहुंचा, कॉफी पॉइंट रोड को आम लोगों के लिए किया गया बंद

कोरबा के जंगलों में हाथियों का मूवमेंट बढ़ा, अलग अलग क्षेत्र में घूम रहा गजराज का दल, ट्रैक करना मुश्किल