रोज 200 लीटर तक पानी पीता हाथी, बच्चे सूंड को ऐसे चूसते जैसे इंसान अंगूठा, जानिए गजराज की रोचक खासियतें
Indian Elephant: दुनिया के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथी भारत में ही पाए जाते हैं. लेकिन, मानव-हाथी संघर्ष आज भी चिंता का विषय बना है.
Published : August 13, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 4:58 PM IST
हैदराबाद: Elephant in India: हाथी...बचपन की कहानियों से लेकर फिल्मी दुनिया में सबसे लोकप्रिय जीव के रूप में जहां बरसों से अपनी जगह बनाए हुए है. वहीं, भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का यह एक अभिन्न अंग भी है.
दुनिया के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथी भारत में ही पाए जाते हैं, जो वैश्विक स्तर पर हाथियों के संरक्षण में भारत की अहम भूमिका को दिखाते हैं. यही नहीं ये स्वस्थ इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानिए, हाथियों से जुड़ी कुछ अनछुई और अनजानी बातें जिनकी शायद आपको अभी तक नहीं होगी.
देश में हाथियों की आबादी कितनी: 'सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टीमेशन ऑफ एलिफेंट्स (SAIEE) 2021–25' के अनुसार, भारत में जंगली हाथियों की आबादी 22,446 होने का अनुमान है. इन हाथियों को 33 एलिफेंट रिजर्व और 150 कॉरिडोर में सुरक्षित रखा गया है. देश में हाथियों का गहरा सांस्कृतिक महत्व है और वे स्वस्थ इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. एक 'कीस्टोन प्रजाति' (keystone species) के तौर पर, वे जंगलों को बनाए रखते हैं, जैव-विविधता को सहारा देते हैं और इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखते हैं.
दुनिया भर में हाथियों की आबादी कितनी: दुनिया भर में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान लगभग 4,50,000 से 5,00,000 के बीच है. कुल संख्या में कई देशों में मौजूद अफ्रीकी और एशियाई, दोनों तरह के हाथियों की आबादी शामिल है. बोत्सवाना में दुनिया की सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी है. यहां 1,30,000 से ज्यादा हाथी रहते हैं. इस देश के बड़े संरक्षित इलाकों और संरक्षण की कोशिशों ने हाथियों की आबादी बढ़ाने में मदद की है. बोत्सवाना के अलावा, जिन देशों में हाथियों की बड़ी आबादी है, उनमें जिम्बाब्वे, तंजानिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं. इन देशों में बड़े वाइल्डलाइफ रिजर्व और नेशनल पार्क हैं, जो हाथियों की बड़ी आबादी को सहारा देते हैं.
हाथियों की कुछ रोचक बातें: WWF और इंटरनेशनल एलीफैंट फोरम के अनुसार हाथी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव है. ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं.
- हाथियों को पसीना नहीं आता: हाथियों को इंसानों की तरह पूरे शरीर से पसीना नहीं आता है. क्योंकि उनके शरीर में सामान्य पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं. हाथियों को पसीना केवल पैरों की उंगलियों और नाखूनों के बीच के मुलायम हिस्सों से ही आता है.
- कान फड़फड़ाना: हाथी अपने विशाल कानों को लगातार हिलाते हैं. उनके कानों की त्वचा के नीचे खून की नसों का बहुत बड़ा जाल होता है, जिससे हवा लगने पर खून ठंडा होता है और उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है.
- दर्पण में पहचान: हाथी उन चुनिंदा जीवों में से हैं जो आईने में खुद को पहचान सकते हैं, जो उनकी उच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है. गर्मी से राहत पाने के लिए हाथी सूंड से अपने ऊपर पानी छिड़कते हैं और पानी में देर तक खड़े रहते हैं.
- सबसे बड़ा स्थलीय जीव: अफ्रीकी सवाना हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला जानवर है, जिसका वजन 6,000 किलोग्राम तक हो सकता है. हाथी एकमात्र ऐसा स्तनधारी (mammal) जीव है जो कूद या छलांग नहीं लगा सकता है.
- हाथी अपने पैरों से सुनता है: हाथी अपने पैरों की मदद से जमीन के कंपन को महसूस करके कई किलोमीटर दूर से आ रही आवाजों को सुन सकते हैं.सभी स्तनधारियों में हाथियों का गर्भकाल सबसे लंबा यानी औसतन 22 महीने का होता है.
- दिमाग काफी तेज: हाथियों का दिमाग बहुत तेज होता है. इनकी स्मण शक्ति (memory) कमाल की होती है. ये अपने साथियों और रास्तों को सालों तक याद रखते हैं. हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं और रात में भी ज्यादातर खड़े-खड़े ही सोते हैं.
- पानी पीने का अनोखा तरीका: हाथी सीधे सूंड से पानी मुंह में नहीं खींचते, बल्कि सूंड में पानी भरकर फिर उसे अपने मुंह में डालते हैं. हाथी बेहतरीन तैराक होते हैं और गहरे पानी में अपनी सूंड का इस्तेमाल स्नोर्कल (सांस लेने वाली नली) की तरह करते हैं.
- शोक और संवेदनाएं: हाथी अपने मरे हुए साथियों के प्रति गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करते हैं. साथ ही उनकी हड्डियों के पास इकट्ठा होते हैं. हाथी अपना ज्यादातर समय (दिन में 16 घंटे तक) सिर्फ खाने में बिताते हैं, क्योंकि उनके शरीर को भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है.
- दूध के दांत: इंसानों की तरह हाथियों के भी दूध के दांत (tusks) होते हैं, जो बाद में स्थायी दांतों में बदल जाते हैं. हाथी सूरज की धूप और कीड़ों से बचने के लिए अपने शरीर पर मिट्टी और कीचड़ लगाते हैं.
- सूंड की ताकत: हाथी की सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं, जिससे वे एक सिक्के से लेकर भारी पेड़ तक उखाड़ सकते हैं. साथ ही भारी-भारी सामान को उठाकर इधर से उधर रख सकते हैं.
- प्रतिदिन का आहार: एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 150 किलोग्राम तक भोजन (पत्तियां, घास और फल) खा सकता है. हाथी के दिल का वजन लगभग 12 से 21 किलोग्राम तक होता है. हाथी इंसानों की तरह हंसते, रोते और आपस में खेलते हैं.
- हाथी भी होते हैं लेफ्टी-राइटी: हाथी ऐसी लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें निकालते हैं, जिन्हें इंसान सुन नहीं सकते, लेकिन दूसरे हाथी मीलों दूर से सुन लेते हैं. इंसानों की तरह हाथी भी 'लेफ्ट-हैंडेड' या 'राइट-हैंडेड' होते हैं, वे अपने काम के लिए किसी एक खास दांत (tusk) का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.
- बच्चों की तरहा अंगूठा चूसने की आदत: हाथी अपनी संवेदनशील सूंड और पैरों के कारण भूकंप आने से काफी पहले ही उसके झटकों को महसूस कर लेते हैं. जैसे इंसानों के बच्चे बचपन में अंगूठा चूसते हैं वैसे ही हाथियों के बच्चे अपनी सूंड चूसते हैं. ऐसा वे खुद को शांत रखने के लिए करते हैं.
- पानी की गंध: हाथियों की सूंघने की शक्ति इतनी कमाल की होती है कि वे लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही पानी के स्रोत का पता लगा लेते हैं. हाथी की त्वचा कुछ जगहों पर 1 इंच तक मोटी होती है, लेकिन यह इतनी संवेदनशील होती है कि उस पर बैठी एक छोटी मक्खी को भी वे महसूस कर सकते हैं.
- आंख की कम रोशनी: हाथियों की आंखों की रोशनी काफी कम होती है. इसलिए वे चलने और खतरों को भांपने के लिए अपनी सूंघने और सुनने की शक्ति पर निर्भर रहते हैं. हाथियों के झुंड का नेतृत्व हमेशा सबसे उम्रदराज मादा हाथी (Matriarch) करती है, जबकि वयस्क नर हाथी अकेले रहना पसंद करते हैं.
- इकोसिस्टम के इंजीनियर: हाथी जंगलों के लिए बहुत जरूरी हैं. वे चलते समय नए रास्ते बनाते हैं, जिससे अन्य छोटे जानवरों को मदद मिलती है. उनके मल से पौधों के बीज दूर-दूर तक फैलते हैं.
इंसान और हाथी के बीच टकराव की वजह क्या: इंसान हज़ारों सालों से हाथियों के साथ रहते आए हैं, लेकिन सीमाएं, विकास के काम, मौसम और प्राकृतिक संसाधन बदल रहे हैं, जिससे हम पर और उन पर दबाव बढ़ रहा है. हाथी बहुत बड़े शाकाहारी जानवर हैं जो दिन भर में 150 किलोग्राम तक चारा खाते हैं और 190 से 200 लीटर तक पानी पीते हैं. जिंदा रहने के लिए काफी खाना और पानी खोजने के लिए उन्हें बड़े इलाकों में घूमना पड़ता है. लेकिन, जिस जमीन पर वे निर्भर हैं, वह इंसानों की बढ़ती जरूरतों और बदलते मौसम की वजह से बदल रही है.
नए गांवों, खेतों, शहरों, हाईवे या माइनिंग जैसे औद्योगिक विकास की वजह से हाथियों के रहने के इलाके बंटते जा रहे हैं. बाड़ और ट्रेन की पटरियों जैसी रुकावटों की वजह से उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और चोट लगने का खतरा रहता है. जिस जमीन पर वे कभी चारा चरते थे, वहां अब इंसान खेती करते हैं. पानी के स्रोतों तक पहुंचने की कोशिश में उनका ग्रामीणों से आमना-सामना बढ़ जाता है.
मौसम में बदलाव भी मानव और हाथी में संघर्ष के कारण पैदा कर रहा है. जैसे तापमान बढ़ता है और बारिश का पैटर्न बदलता है, संसाधन और भी कम हो जाते हैं और हाथियों को नई जगहों पर जाना पड़ता है. इंसानों को भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. क्योंकि, पानी या जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उन्हें हाथियों के इलाके में अंदर तक जाना पड़ता है. यह मुकाबला इंसान और हाथियों के लिए बहुत कड़ा और जानलेवा हो जाता है.
इंसान से टकराव में हर साल 100 हाथियों की मौत: हर साल, श्रीलंका में इंसान और हाथी के टकराव की वजह से लगभग 200 हाथियों की मौत की खबर आती है. भारत में भी हर साल इंसानों के साथ टकराव में करीब 100 हाथी मारे जाते हैं. केन्या में वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि इंसानों के साथ टकराव के कारण उन्हें हर साल 120 तक हाथियों को मारना पड़ता है. जब वयस्क मादा हाथी मारी जाती हैं, तो वे अक्सर अपने पीछे एक बच्चा छोड़ जाती हैं जिसे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. हाथी की हर मौत इस प्रजाति को उस स्थिति के और करीब ले जाती है जहां से उबरना नामुमकिन हो जाता है.
हाथी से टकराव में हर साल 500 लोगों की मौत: हाथियों द्वारा फसल बर्बाद करने से दुनिया भर में लाखों किसान प्रभावित होते हैं. अकेले भारत में हर साल 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल और 5 लाख परिवार प्रभावित होते हैं. कुछ इलाकों में, किसान परिवारों को अपनी सालाना फसल का औसतन 15% नुकसान उठाना पड़ सकता है. कुछ परिवार अपनी आधी या पूरी फसल भी खो देते हैं.
सबसे बुरी बात यह है कि हाथी-इंसान टकराव (HEC) के कारण श्रीलंका में हर साल 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. केन्या, तंजानिया और अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में हाथी सबसे खतरनाक जंगली जानवरों में से एक हैं. भारत में, हाथी हर साल 500 से ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं.
15 राज्यों में 150 हाथी कॉरिडोर: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के साथ मिलकर, हाथी वाले 15 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 150 हाथी कॉरिडोर की पुष्टि की है.
प्राकृतिक आवास का नुकसान और वनों की कटाई: खेती, लकड़ी काटने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्राकृतिक जंगलों के बड़े हिस्से नष्ट किए जा रहे हैं. वनों की कटाई से हाथियों के रहने की जगह कम हो जाती है, जिससे वे छोटे और बिखरे हुए इलाकों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहां उनकी खाने-पीने की भारी जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं.
अवैध शिकार के कारण हाथियों की मौत: हाथियों का अवैध शिकार (Poaching) एक गंभीर वैश्विक संकट है. यह मुख्य रूप से हाथीदांत (Ivory) के अवैध व्यापार के लिए किया जाता है. 2019 से 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन वर्षों में 50 हाथी शिकारियों का शिकार बने. हाथियों की कम आबादी का एक मुख्य कारण यह है कि हम मानव इतिहास में अवैध शिकार के सबसे विनाशकारी दौर से अभी बाहर निकल रहे हैं. हालांकि, अवैध शिकार की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में स्थिति बहुत भयावह थी.
हादसों में हाथियों की मौत: भारत में रेल हादसों और अन्य दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत एक गंभीर चिंता का विषय है. 2021 से 2025 के बीच भारत में विभिन्न हादसों में 65 हाथियों की मौत हुई. इनमें ज्यादातर मौत रेल हादसों की वजह से हुईं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण हर साल औसतन 15 से 20 हाथी अपनी जान गंवाते हैं.
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