इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भरोसेमंद हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पुष्टि की
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि, एक लोकतांत्रिक देश में मतदाताओं को जोश के साथ अपनी लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरी करनी चाहिए.
Published : August 28, 2026 at 2:14 PM IST
चेन्नई: देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि हमने साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भरोसेमंद है. निर्वाचन आयोग की तरफ से चेन्नई में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब और ईसीआई नेट पर एक कॉन्फ्रेंस हुई. इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी के स्कूलों और कॉलेजों में चल रहे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के टीचर, प्रोफेसर और छात्रों ने हिस्सा लिया.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छात्रों से बातचीत कीय उस समय, उन्होंने छात्रों के उठाए सवालों के जवाब दिए. ज्ञानेश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. देश में भले ही कई उम्मीदवार एक या दो चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कुछ नामांकन की जांच के दौरान अपना नामांकन वापस ले लेते हैं.
इस वजह से, ऐसी स्थिति आती है कि उस चुनाव क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार चुनाव लड़ता है. उस समय, NOTA लागू किया गया था ताकि जो लोग उसे वोट नहीं देना चाहते थे, वे अपनी पसंद बता सकें. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि, अगर आप फोन से या ऑनलाइन वोटिंग की इजाजत देते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे इसका गलत इस्तेमाल करें. इस वजह से, एआई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सुविधाएं और मोबाइल फोन से वोटिंग के तरीके लागू नहीं किए जा सकते.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
उन्होंने कहा कि, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, वे वोट रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन की गई हैं. उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनसे किसी और का कोई कनेक्शन न हो. इसलिए, वोटरों को खुलकर और बिना डरे वोट देना चाहिए.
इसके अलावा, हम ईसीआई नेट के जरिए उन जगहों पर भी वोटिंग के बारे में बातचीत की सुविधा दे रहे हैं जहां दूरसंचार नहीं है. इस तरह, 99 प्रतिशत जगहों से संपर्क किया जा सकता है. बाकी एक प्रतिशत जगहों और इलाकों में जहां दूरसंचार (टेलीकम्युनिकेशन) नहीं है, वे जानकारी लेते हैं और बाद में भेजते हैं.
इसी तरह, बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम को लागू करने में भी व्यावहारिक समस्याएं हैं. अगर जरूरत पड़ी, तो हम भविष्य में इस बारे में सोच सकते हैं. हम सोच सकते हैं कि चुनाव आयोग को सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए.
इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता
उन्होंने कहा, "जैसे सुबह सूरज पूरब में उगता है, वैसे ही निर्वाचन आयोग भी प्राकृतिक पारदर्शिता से काम करता ह. 1996 में शुरू होने से लेकर 2026 तक, 30 सालों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भरोसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 41 केस फाइल किए गए हैं. हमने साबित कर दिया है कि सभी केस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भरोसे लायक है."
उन्होंने आगे कहा, "चुनाव के दौरान उम्मीदवार निर्वाच आयोग को अपनी संपत्ति और दूसरी चीजों के जो दस्तावेज जमा करते हैं, वे कानूनी होते हैं. अगर उनमें कोई गलती है, तो कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है. इलेक्शन कमीशन खुद सीधे सत्यापित करके एक्शन नहीं ले सकता."
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने हलफनामा के आधार पर अपनी याचिका दाखिल करते हैं. अगर यह पाया जाता है कि उन्होंने गलत जानकारी दी है, तो उनकी चुनावी जीत अमान्य घोषित कर दी जाएगी और अगले नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा.
ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा, "पेरू में, जो लोग चुनाव में वोट नहीं देते हैं, उन पर उनके देश की वैल्यू के हिसाब से 8 हजार रुपये का जुर्माना लगता है. लेकिन वहां सिर्फ 65 प्रतिशत वोटिंग रिकॉर्ड हुई है. वहीं, तमिलनाडु और पुडुचेरी में पिछले विधानसभा चुनावों में वोटिंग रेट एक के बाद एक 86 प्रतिशत और 91 प्रतिशत था."
"पश्चिम बंगाल में वोटिंग रेट 93.6 प्रतिशत तक था. इसलिए, वोट न देने वालों पर जुर्माना लगाने से वोटिंग रेट नहीं बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में मतदाताओं को जोश के साथ अपनी लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरी करनी चाहिए."
एक अच्छे से काम करने वाला निर्वाचन आयोग
उन्होंने कहा, "इसके अलावा, भारत का निर्वाचन आयोग ने सिर्फ एक वोटर के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया है. पोलिंग स्टेशन के अधिकारी उस पहाड़ी इलाके में गए जहां वह था, सही समय पर उसके वोट डालने का इंतजार किया, और वोटिंग के बाद, वे मशीन को सुरक्षित वापस ले आए. इसलिए, इलेक्शन कमीशन वोटरों के चुनाव में वोट डालने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रहा है."
इस कार्यक्रम में उप चुनाव आयुक्त भानुप्रकाश एतुरू, तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी. चंद्रमोहन, चेन्नई जिला चुनाव अधिकारी, जी.एस. समीरन और दूसरे लोग शामिल हुए.
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