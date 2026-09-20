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मुंबई के लालबाग में गणपति पंडाल के पास बड़ा हादसा, करंट लगने से दो की मौत, कई घायल

मुंबई के लालबाग इलाके में गणपति पंडाल के पास बिजली करंट लगने की बड़ी दुखद घटना सामने आई है.

Mumbai Lalbaug electrocution
मुंबई के लालबाग इलाके में गणपति पंडाल के पास करंट लगने का बड़ा हादसा हो गया (PTI VIDEO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 7:54 AM IST

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Updated : September 20, 2026 at 8:08 AM IST

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मुंबई: मशहूर लालबाग इलाके में कालाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के पास गणपति उत्सव के दौरान करंट लगने की बड़ी घटना सामने आयी है. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर छाबीन में जुट गए. मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है.

जानकारी के अनुसार मुंबई के कालाचौकी इलाके में दत्ताराम लाड मार्ग पर गणपति उत्सव के दौरान बीती देर रात अचानक करंट लगने की घटना हुई. इसकी सूचना पुलिस और मुंबई फायर ब्रगेड को दी गई. फायर ब्रिगेड, पुलिस और बेस्ट के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. पुलिस प्रशासन ने हालात को काबू में किया.

यह घटना रविवार तड़के करीब 2:20 बजे हुई. गणेशोत्सव के चलते घटना के समय काफी संख्या में लोग मौजूद थे. जानकारी के अनुसार आठ साल की बच्ची रागिनी घनश्याम यादव को मसिना हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया जबकि ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक और महिला की मौत हो गई. इस घटना में कई और लोग भी घायल हुए हैं और उनका अभी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

बच्ची की रिश्तेदार (मौसी) किस्मती यादव ने पीटीआई से कहा, 'हम सुबह करीब 2 बजे लाइन में लगे थे, और यह घटना सुबह करीब 2:40 बजे हुई. इतनी भीड़ देखकर हम वापस जाने की सोच रहे थे. हम दर्शन के लिए नहीं जा रहे थे. हम साइड के रास्ते से घर जा रहे थे.

मंडप के बाहर एक दुकान थी, तो हम दुकान के पास जाकर खड़े हो गए ताकि भीड़ निकल जाए. मंडप के पास लाइटें लगी थीं. उन्हें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था. आप इतनी सारी गणपति की मूर्तियां बिठा रहे हैं, लेकिन कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं है. हमने जो बच्चा खोया है, उसे वापस नहीं ला पाएंगे.'

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Last Updated : September 20, 2026 at 8:08 AM IST

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