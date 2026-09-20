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मुंबई के लालबाग में गणपति पंडाल के पास बड़ा हादसा, करंट लगने से दो की मौत, कई घायल

मुंबई के लालबाग इलाके में गणपति पंडाल के पास करंट लगने का बड़ा हादसा हो गया ( PTI VIDEO )

मुंबई: मशहूर लालबाग इलाके में कालाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के पास गणपति उत्सव के दौरान करंट लगने की बड़ी घटना सामने आयी है. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर छाबीन में जुट गए. मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है. जानकारी के अनुसार मुंबई के कालाचौकी इलाके में दत्ताराम लाड मार्ग पर गणपति उत्सव के दौरान बीती देर रात अचानक करंट लगने की घटना हुई. इसकी सूचना पुलिस और मुंबई फायर ब्रगेड को दी गई. फायर ब्रिगेड, पुलिस और बेस्ट के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. पुलिस प्रशासन ने हालात को काबू में किया.