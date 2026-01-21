ETV Bharat / bharat

बिहार में रिमोट से बिजली चोरी, जुगाड़ देख इंजीनियर का माथा चकराया

"बिजली खपत पर मीटर रीडिंग चालू होता है, लेकिन यहां रिमोट ऑन करने पर मीटर रीडिंग जीरो हो गया था. रिमोट ऑफ करने पर रीडिंग लोड के अनुसार चालू हो गया. इससे स्पष्ट हुआ कि मीटर से छेड़छाड़ की गयी है." -अश्विनी कुमार, एसडीओ, बिजली विभाग

लोड अधिक, खपत जीरो: एसडीओ के अनुसार कश्मीरीचक गांव में उपेन्द्र प्रसाद आटा चक्की और तेल मिल संचालित करते हैं. जांच के दौरान उनके परिसर में लगे स्मार्ट मीटर में तय लोड की तुलना में बेहद कम, बल्कि शून्य खपत दर्ज पाई गई. शक होने पर जब बारीकी से जांच की गई तो मीटर की सील से छेड़छाड़ की गयी थी. एक रिमोट बरामद हुआ. इस दौरान उपभोक्ता ने विरोध किया, जिसके बाद टीम रिमोट लेकर लौट गई.

छापेमारी में खुलासा: बिजली विभाग के एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि इसका खुलासा तब हुआ जब टीम नालंदा के नूरसराय प्रखंड के कश्मीरीचक और मंडाछ गांव में छापेमारी करने के लिए पहुंची. दोनों जगह एक ही उपभोक्ता का आटा चक्की और तेल मिल चलता है, जहां से मीटर में लगी चिप और रिमोट जब्त किए गए हैं.

नालंदा: अब तक बिजली चोरी के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन बिहार के नालंदा में बिजली चोरी के ऐसे जुगाड़ का खुलासा हुआ, जिससे इंजीनियर का दिमाग चकरा गया. रिमोट ऑन मीटर ऑफ और रिमोट ऑफ मीटर ऑन देखकर अधिकारी हैरान हैं.

7 लाख का जुर्माना: बिहारशरीफ ग्रामीण डिविजन के कार्यपालक अभियंता रूपक कुमार पुलिस बल के साथ दोबारा मौके पर पहुंचे. जांच में साफ हो गया कि मीटर में चिप लगाकर रिमोट से रीडिंग कंट्रोल की जा रही थी. 10 किलोवाट के कनेक्शन पर मीटर में खपत शून्य थी. इस मामले में उपभोक्ता उपेन्द्र प्रसाद पर 7 लाख 80 हजार 762 रुपये का जुर्माना लगाया गया. मीटर-रिमोट जब्त किए गए.

मीटर के अंदर चिप: एसडीपीओ ने बताया कि इससे पहले 9 जनवरी को मंडाछ गांव में ओमप्रकाश शर्मा के औद्योगिक कनेक्शन में भी इसी तरीके से चोरी पकड़ी गई थी. 15 किलोवाट के कनेक्शन पर जांच में 40 किलोवाट का लोड मिला था. स्मार्ट मीटर के अंदर चिप लगी पाई गई. रिमोट भी जब्त हुआ था. इस केस में 27 लाख 25 हजार 651 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

नालंदा में बरामद रिमोट (ETV Bharat)

"दोनों मामलों में कुल मिलाकर करीब 35 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. साथ ही थाना में लिखित शिकायत की गयी है. इस चिप बनाने वाले गिरोह की तलाश में विभाग जुट चुकी है." -अश्विनी कुमार, एसडीओ, बिजली विभाग

40 से 50 उपभोक्ता लिस्ट में: बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में ऐसे 40 से 50 अन्य बड़े उपभोक्ता संदेह के घेरे में हैं. सूची तैयार की जा रही है. साथ ही, इस रैकेट में शामिल उन लोगों की पहचान भी तेज कर दी गई है जो मोटी रकम लेकर मीटर में चिप फिट कर बिजली बचाने का लालच देते हैं.

कैसे करता है काम: शातिर गैंग मीटर की सील बेहद सफाई से खोलता है या पीछे का हिस्सा काट देता है. अंदर सर्किट को बाईपास कर एक विशेष चिप लगा दी जाती है. यह चिप मीटर के सेंसर को कंट्रोल करती है. कार की चाबी जैसे छोटे रिमोट से मीटर को ऑपरेट किया जाता है. इससे रीडिंग कम हो जाता है.

ये भी पढ़ें: