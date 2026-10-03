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Special: कागजों में जल रही बिजली, धरातल पर नदारत, दो जिलों के चक्कर में फंसकर ढिबरी युग में जी रहे ग्रामीण

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

लातेहार: जिला लातेहार सदर प्रखंड का रेका गांव दो जिलों की सीमा के चक्कर में पड़कर ढिबरी युग में पहुंच गया है. कहने के लिए तो यहां 2 साल पहले ही बिजली पहुंचा दी गई थी. गांव में बिजली के पोल और तार तथा ग्रामीणों के घर के बाहर बिजली के मीटर लगे हुए हैं. परंतु पिछले 1 वर्ष से गांव में बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं. रात होते ही पूरा गांव अंधेरे के आगोश में चला जाता है. इससे ग्रामीणों का कृषि कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है साथ में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है.