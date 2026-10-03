Special: कागजों में जल रही बिजली, धरातल पर नदारत, दो जिलों के चक्कर में फंसकर ढिबरी युग में जी रहे ग्रामीण
विकास के दौर में भी लातेहार के रेका गांव के ग्रामीण पिछले एक वर्ष से ढिबरी युग में जी रहे हैं. राजीव कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 3, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 1:51 PM IST
लातेहार: जिला लातेहार सदर प्रखंड का रेका गांव दो जिलों की सीमा के चक्कर में पड़कर ढिबरी युग में पहुंच गया है. कहने के लिए तो यहां 2 साल पहले ही बिजली पहुंचा दी गई थी. गांव में बिजली के पोल और तार तथा ग्रामीणों के घर के बाहर बिजली के मीटर लगे हुए हैं. परंतु पिछले 1 वर्ष से गांव में बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं. रात होते ही पूरा गांव अंधेरे के आगोश में चला जाता है. इससे ग्रामीणों का कृषि कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है साथ में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है.
गांव दीपक युग में पहुंच गया हैः ग्रामीण
दरअसल लातेहार सदर प्रखंड के पेशरार पंचायत का रेका गांव पूरी तरह आदिवासी और दलित बहुल गांव है. यहां लगभग 100 परिवार निवास करते हैं. गांव में आदिम जनजाति परिवार के लोग भी निवास करते हैं. गांव की कुल आबादी लगभग 600 है. गांव में दो वर्ष पहले बिजली व्यवस्था बहाल हुई थी. तब ग्रामीणों को काफी खुशी हुई थी. परंतु बिजली की आंख मिचौली यहां लगातार जारी थी. इसी बीच एक वर्ष पहले गांव में जब बिजली खराब हुई तो वापस फिर गांव में बिजली के दर्शन नहीं हुए. बिजली कटने के बाद फिर से यह गांव ढिबरी युग में पहुंच गया.
स्थानीय ग्रामीण बबीता देवी, मोरिस सुरीन, लुकस सुरीन आदि ने बताया कि 1 साल पहले जो बिजली खराब हुई वह वापस नहीं आई. ग्रामीणों ने बताया कि रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है. बिजली आई थी तो लगा था कि गांव की स्थिति सुधरेगी. खेती बाड़ी में भी सहारा मिलेगा, बच्चों को भी पढ़ने में सुविधा मिलेगी.परंतु यह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया और यह गांव दीपक युग में पहुंच गया है.
लातेहार और लोहरदगा की सीमा पर स्थित है यह गांव
यहां बताते चलें कि यह गांव लातेहार और लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित है. गांव में जो बिजली आती थी, वह लोहरदगा जिले से आई थी. हालांकि यह गांव लातेहार जिले में स्थित है, लेकिन इसे बिजली की सप्लाई लोहरदगा जिले से मिलती थी; नतीजतन, लोहरदगा बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस इलाके में बिजली सप्लाई को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई.
दूसरी ओर लोहरदगा जिले से बिजली आपूर्ति होने के कारण लातेहार जिले के बिजली विभाग के अधिकारियों को भी इस इलाके से ज्यादा मतलब नहीं था. दोनों जिले के बिजली विभाग की उदासीनता के कारण इस गांव में बिजली बहाल करने की कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि पहले भी जब बिजली आपूर्ति बाधित होती थी तो ग्रामीण खुद ही चंदा कर उसे दुरुस्त कर लेते थे. परंतु इस बार खराबी ज्यादा होने के कारण ग्रामीणों ने भी मजबूर होकर छोड़ दिया.
लातेहार डीसी ने कहा जल्द बाहाल होगी बिजली
हालांकि इस संबंध में लातेहार डीसी संदीप कुमार ने पूरी गंभीरता दिखाई है. डीसी संदीप कुमार ने कहा कि गांव में बिजली आपूर्ति बाधित होने की सूचना उन्हें मिली है. यह भी जानकारी मिली है कि इस इलाके में लोहरदगा जिले से बिजली आती है. उन्होंने कहा कि लातेहार विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोहरदगा जिले के विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र गांव में बिजली बहाल करवाने की कार्रवाई करें.
डीसी ने बताया कि इस पूरे इलाके में लातेहार जिले से बिजली आपूर्ति करने के लिए भी बिजली विभाग के अधिकारियों को सर्वे करने तथा विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है.
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