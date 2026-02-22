ETV Bharat / bharat

सुंदरबन में बिजली के खंभे बने बच्चों की ब्लैकबोर्ड, विद्यासागर से मिली प्रेरणा

इस अनूठी पहल के पीछे इसी इलाके के निवासी पुलक मंडल का हाथ है. लंबे समय से सड़क किनारे के ये बिजली के खंभे झाड़ियों और खरपतवार से ढके हुए थे. जगह-जगह फटे हुए पोस्टर और कूड़े के ढेर लगे थे. उस दृश्य को बदलने के लिए उन्होंने पेंट ब्रश उठा लिया. स्थानीय लोगों की मदद से पहले खंभों को साफ किया गया. फिर उन पर चटकीले रंगों से बंगाली वर्णमाला के अक्षर और साथ ही 1, 2, 3 जैसे बांग्ला और अंग्रेजी अंक लिखे गए.

बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के शैक्षिक दर्शन को ध्यान में रखते हुए, गांव की सड़कों पर लगे लगभग 40-45 बिजली के खंभों को वर्णमाला, अंग्रेजी अंकों और गणित के बुनियादी प्रतीकों (जोड़, घटाव, गुणा और भाग) से रंगा गया है. इसका नतीजा यह है कि स्कूल जाने वाला रास्ता अब खुले आसमान के नीचे एक 'चलता-फिरता स्कूल' बन गया है.

कुल्तली (पश्चिम बंगाल): सुंदरबन के बाहरी इलाके में बसा एक गांव, जहां चारों तरफ कच्ची सड़कें और रोजमर्रा का संघर्ष है. इसी हकीकत के बीच, कुल्तली के देउलबारी गांव ने शिक्षा की अलख जगाने के लिए एक अनोखी पहल की है.

गांव की निवासी मिन्टी भुइयां का कहना है कि पहले बच्चों को स्कूल ले जाते समय इन खंभों पर किसी का ध्यान नहीं जाता था. लेकिन अब बच्चे चलते-फिरते अक्षर पढ़ते हैं और गिनती गिनते हैं. अब पैदल चलना भी पढ़ाई के अभ्यास का समय बन गया है और माता-पिता को भी रास्ते में बच्चों को सिखाने का मौका मिल रहा है. इससे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी है और पूरे गांव में शिक्षा के अनुकूल माहौल बन गया है.

बिजली के खंभे के पास पढ़ाई करते बच्चे. (ETV Bharat)

पुलक मंडल के अनुसार, सुंदरबन के इस दूरदराज के इलाके में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 'एक टका पाठशाला' (एक रुपये वाली पाठशाला) की पहल की गई है. कहा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बचपन में सड़क किनारे लगे पत्थरों (माइलस्टोन्स) को देखकर अंग्रेजी अंक सीखे थे. वही इतिहास इस काम की प्रेरणा है. इसीलिए उपेक्षित बिजली के खंभों को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने का विचार आया.

वर्तमान में, इलाके के नन्हे छात्र इस पहल को लेकर बेहद उत्साहित हैं. न केवल बच्चे, बल्कि गांव वालों ने भी इस कदम की जमकर सराहना की है. कई लोगों का मानना है कि अगर गांव का हर कोना इसी तरह शिक्षा का संदेश देगा, तो आने वाली पीढ़ी अधिक जागरूक और आत्मविश्वासी बनेगी.

बिजली के खंभे के पास पढ़ाई करते बच्चे. (ETV Bharat)

कुल्तली के देउलबारी का यह प्रयास हमें फिर से याद दिलाता है कि शिक्षा केवल चारदीवारी तक सीमित नहीं है. अगर इच्छाशक्ति हो, तो सड़क का किनारा भी स्कूल बन सकता है. विद्यासागर के आदर्शों से प्रेरित होकर, एक छोटे से गांव ने आज अपनी पहल पर अपने रोजमर्रा के रास्ते को शिक्षा के रंगों से सराबोर कर दिया है.

