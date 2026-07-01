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दुनिया के 65 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंची बिजली; 2 अरब लोग लकड़ी जलाकर बना रहे खाना

क्लीन कुकिंग के लिए IEA कर रही काम : इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (International Energy Agency) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल का कहना है कि क्लीन कुकिंग और बिजली के जरिए मॉडर्न एनर्जी तक पहुंच आसान बनाई जा सकती है. साल 2010 से साल 2023-24 तक करोड़ों लोगों को क्लीन कुकिंग की सुविधा मिली. यानी उन्होंने रसोई गैस या इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना पकाया. वहीं 80 करोड़ लोगों को बिजली मिली. IEA सरकारों, इंडस्ट्री और इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर दुनियाभर में क्लीन कुकिंग के लिए काम कर रही है. वहीं डायरेक्टर जनरल फ्रांसेस्को ला कैमरा का कहना है कि जिन देशों में रिन्यूएबल एनर्जी की मजबूत क्षमता है, वे आर्थिक और सप्लाई में रुकावटों का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं.

गांवों में केवल 56% लोगों के पास खाना पकाने की स्वच्छ सुविधा : रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में शहरों और गांवों की तरक्की में अंतर है. शहर की 89% आबादी के पास खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की सुविधाएं हैं. यानी वे रसोई गैस, इलेक्ट्रिक चूल्हा आदि पर खाना पका रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में यह केवल 56% है. अगर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो साल 2030 तक भी 180 करोड़ लोग चारकोल, लकड़ी, केरोसीन और कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर निर्भर रह सकते हैं. सब-सहारा अफ्रीका में ऐसा काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है. ऐसे में वहां आने वाले समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलेंगी. इसके लिए वहां की सरकारों को तेजी से प्रयास करने होंगे.

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता में 11% की कटौती : रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे कम विकसित देशों को क्लीन एनर्जी के लिए मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता में कमी आई है. यह साल 2023 की तुलना में साल 2024 में 11% कम रहा. इसकी वजह से ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले और लकड़ी पर निर्भर हैं. इससे प्रदूषण फैलता है. सब-सहारा अफ्रीका के गांवों की आबादी साल 2010 में 37.6 करोड़ से बढ़कर साल 2024 में 44.7 करोड़ तक पहुंच गई. इन लोगों तक ऊर्जा की पहुंच बनाने के लिए देशों को अपनी तरक्की की रफ्तार को तीन गुना बढ़ाकर 1.3% सालाना करना होगा. खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन में सबसे बड़ा एनर्जी गैप है. इससे लगभग 2 अरब लोग प्रभावित हैं. यानी वे लकड़ी आदि के ईंधन से खाना पका रहे हैं.

बिजली कनेक्शन के विस्तार में क्यों आ रही दिक्कत? : रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लोगों के घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने में दिक्कत की वजह क्या है?. इसके अनुसार कई जगहों पर अभी बिजली पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं हैं. हालांकि काफी स्थान ऐसे भी हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. वहां लोगों के घरों तक बिजली आसानी से पहुंच सकती है. इसके बावजूद काफी लोग कनेक्शन की फीस, वायरिंग का खर्च या बेसिक एनर्जी सर्विस देने में हिचकते हैं. लिहाजा वे बिजली कनेक्शन लेने में रुचि नहीं दिखाते हैं. गरीब देशों में यह संकट ज्यादा है. इसके लिए सब्सिडी के साथ ही कम लागत वाले बिजली कनेक्शन जैसे उपाय करने होंगे. इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी कनेक्शन लेने के लिए आगे आएंगे.

साल 2030 के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल : रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर दुनिया के सभी देशों को साल 2030 तक अपने यहां रहने वाले हर इंसान तक सस्ती और सुलभ ऊर्जा की पहुंच बनानी है तो इसके लिए प्रयासों को तत्काल बढ़ाने की जरूरत है. ऐसा न करने पर इसमें रुकावट आ सकती है. बिजली बनाने की क्षमता में भले ही इजाफा हुआ है लेकिन अभी भी ऊर्जा का वैश्विक संकट बरकरार है. देशों की अर्थव्यस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है. आगे यह इंपैक्ट और ज्यादा भी हो सकता है. नेट जीरो यानी बिना रुकावट किफायती ईंधन की उपलब्धता और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करन के लिए लोगों तक बिजली पहुंचाना जरूरी है. खाना पकाने के लिए भी स्वच्छ ऊर्जा मुहैया करानी होगी.

97 करोड़ लोग लकड़ी-उपले जलाकर बना रहे खाना : रिपोर्ट के अनुसार उप-सहारा अफ्रीका के देशों में केवल बिजली कनेक्शन का ही संकट नहीं है, बल्कि यहां के लोगों के पास रसोई गैस और खाना पकाने के अन्य आधुनिक साधन नहीं हैं. इससे यहां के करीब 97 करोड़ लोग लकड़ी-उपले आदि पारंपरिक साधनों के जरिए ही खाना पकाने के लिए मजबूर हैं. रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देश साल 2030 तक सभी लोगों तक ग्रीन और सस्ती ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उप-सहारा अफ्रीका में यह प्रगति काफी धीमी हो गई है. यहां इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिजलीकरण की गति को 3 गुना करना होगा.

अंधेरे में रह रहे बेनिन-जिम्बाब्वे जैसे देशों के 56 करोड़ लोग : उप-सहारा अफ्रीका के बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो, अंगोला, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, मोजाम्बिक, रवांडा, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड जैसे देशों में 56 करोड़ से अधिक लोग बिना बिजली के रह रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 24 जून को Tracking SDG7 : The Energy Progress Report 2026 जारी की. इस स्टडी रिपोर्ट को तैयार करने में WHO (World Health Organization), IEA (International Energy Agency) और IRENA (International Renewable Energy Agency) ने भी सहयोग किया. इस स्टडी में साल 2023 और 2024 के आंकड़े शामिल किए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार उप-सहारा अफ्रीका जिसमें बुरुंडी, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मॉरीशस आदि जैसे करीब 49 देश शामिल है, वहां के लोग अभी ऊर्जा संकट से घिरे हैं.

Modern energy crisis : साल 2015 में दुनियाभर के देशों ने मिलकर तय किया था कि वर्ष 2030 तक हर इंसान को सस्ती और आधुनिक ऊर्जा मिलेगी. सभी ने इस लक्ष्य के लिए तमाम रणनीतियां बनाईं, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट इन प्रयासों पर सवाल खड़े करते दिखाई देती है. इसके अनुसार दुनियाभर के 65.5 करोड़ लोगों तक अभी बिजली नहीं पहुंची है. वहीं करीब 2 अरब लोग अभी भी लकड़ी-उपले आदि जलाकर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं.

भारत में बिजली की क्या है स्थिति? : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA) की शुरुआत की थी. इसका मकसद देश के ग्रामीण इलाकों में सभी बिना बिजली वाले घरों और शहरी इलाकों में सभी गरीब घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराना था. इसके बाद साल 2022 में यह स्कीम बंद कर दी गई. हालांकि राज्यों की रिपोर्ट के मुताबिक SAUBHAGYA योजना के जरिए लगभग 2.86 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई गई. UN इंडिया के ओपन SDG डेटा से पता चलता है कि भारत की 60.3% आबादी के पास साल 2000 में बिजली की पहुंच थी. साल 2023 में यह 99.5% हो गया. भारत में 0.5% घरों में अभी भी बिजली नहीं है.

देश में कितने लोग रसोई गैस-इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना पका रहे? : sciencedirect.com के डेटा के अनुसार भारत की 74.5% आबादी खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से क्लीन फ्यूल पर निर्भर है. यानी इतने प्रतिशत लोगों के पास खाना पकाने के लिए रसोई गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हे की सुविधा है. ग्रामीण और शहरों इलाकों की बात करें तो गांवों में यह में आंकड़ा 62.5% जबकि शहरों में यह 94.8% है. गांवों की अभी भी ज्यादातर आबादी खाना पकाने के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है. करीब एक अरब लोग क्लीन कुकिंग फ्यूल पर निर्भर हैं. गांवों में अभी भी ज्यादा आबादी रहती है. वहीं हाल ही के नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के मुताबिक 37% भारतीय परिवार अभी भी प्रदूषण फैलाने वाले साधनों के जरिए ही खाना पका रहे हैं. शहरी इलाकों में यह 7% जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 51% है.

विभिन्न योजनाओं के तहत कितने घरों तक पहुंची बिजली? : सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत भारत के काफी घरों तक बिजली की सप्लाई पहुंची. लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्रालय ने बताया था कि साल 2018 में 28 अप्रैल तक जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां सप्लाई पहुंचा दी गई. DDUGJY (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ) के तहत कुल 18,374 गांवों में बिजली पहुंचाई गई, इसमें असम के 2,732 गांव शामिल हैं. सौभाग्य योजना के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई. DDUGJY के तहत यूपी, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन दिए गए.

किस तरह से बढ़ रही भारत की ऊर्जा क्षमता? : देश की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भारत ने अपनी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया है. पीआईबी के अनुसार अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत ने अपने पावर सिस्टम में 52,537 मेगावाट (MW) नई बिजली बनाने की क्षमता का विस्तार किया. यह देश के इतिहास में किसी भी एक साल में जोड़ी गई सबसे ज्यादा क्षमता है. बिजली बनाने के जो नए प्लांट बनाए गए हैं, उनमें 75% से ज्यादा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी का है. देश की क्लीन एनर्जी में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की है. इस साल नए पावर प्लांट लगने के कारण देश की बिजली बनाने की ताकत में 11% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. अपना देश अब 520.51 गीगावाट बिजली बनाने में सक्षम है. सभी प्लांटों को मिलाकर कुल क्षमता इतनी हो चुकी है.

घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए? : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक भारत सरकार की ओर से पावर सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 3 दिसंबर 2014 को इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम लांच की गई थी. साल 2021 में इस योजना के तहत 30 हजार 904 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत भी दिसंबर 2014 में देशभर में अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए की गई थी. इसी तरह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को अक्टूबर 2017 में लांच किया गया था. साल 2021 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) को मंजूरी दी गई. इसके तहत पूरे देश में बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर और स्मार्ट मीटर को बदलने आदि काम के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे. केंद्र सरकार इसमें 97,631 करोड़ रुपये का अनुदान देगी.

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UJALA योजना के तहत बांटे गए करोड़ों एलईडी बल्ब : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में 5 जनवरी को घरेलू ग्राहकों को सस्ते दाम पर LED बल्ब देने के लिए UJALA योजना की शुरुआत की. यह दुनिया का सबसे बड़ा लाइटिंग रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है. इस योजना के तहत पूरे भारत में 36.78 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब, 71 लाख LED ट्यूबलाइट और 23 लाख एनर्जी बचाने वाले पंखे बांटे गए हैं. इससे हर साल लगभग 4707 kWh (किलोवाट-घंटा) बिजली की बचत हुई. इसके अलावा पीक डिमांड यानी शाम और सुबह की बिजली की डिमांड में 9,570 मेगावाट की गिरावट आ गई. बिजली की डिमांड में गिरावट आने पर पावर प्लांट्स में ज्यादा कोयला जलाने की नौबत नहीं आई. इससे वातावरण में 3.9 करोड़ टन जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलने से बच गई.

खाना पकाने को स्वच्छ ईंधन के लिए भी कई योजनाएं : देश के लोगों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए भी सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गईं. 1 जून 2014 में देश में बेहतर बायोमास कुक स्टोव को बढ़ावा देने के लिए उन्नत चूल्हा अभियान शुरू किया गया. इसके तहत 36 हजार से अधिक कुकिंग स्टोव बांटे गए. ग्रामीण समेत अन्य इलाकों में खाना पकाने की जरूरतों को पूरी करने के लिए देश में अब तक लगभग 49.6 लाख फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट लगाए जा चुके हैं. घर के अंदर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब तक लगभग 7.05 लाख सोलर कुकर बांटे और बेचे जा चुके हैं.

राज्यों में उज्ज्वला योजना से मिले गैस कनेक्शनों की संख्या : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल विपणन कंपनियों आदि के डेटा के अनुसार देशभर के राज्यों में उज्ज्वला योजना के तहत काफी कनेक्शन दिए गए. इनमें झारखंड में 39,73,823, छत्तीसगढ़ में 39,64,116, पंजाब में 13,61,139, जम्मू और कश्मीर में 12,78,765, तेलंगाना में 12,33,709, हरियाणा में 12,06,865, आंध्र प्रदेश में 11,30,572, उत्तराखंड में 5,31,166, केरलम में 3,91,198, त्रिपुरा में 3,31,721, मेघालय में 3,24,126, दिल्ली में 2,88,583, मणिपुर में 2,28,273, हिमाचल प्रदेश में 1,52,349, नागालैंड में 1,30,934, अरुणाचल प्रदेश में 55,073 रसोई गैस कनेक्शन दिए गए.

मिजोरम में 37,346, पुडुचेरी में 20,362, सिक्किम में 20,081, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 18,475, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 14,033, लद्दाख में 11,082, गोवा में 2,046, चंडीगढ़ में 2,035, लक्षद्वीप में 370 गैस कनेक्शन दिए गए. इसी तरह एक मार्च 2026 तक देश भर में लगभग 10.56 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी (LPG) कनेक्शन दिए जा चुके हैं. देश के सबसे बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस योजना का काफी असर दिखा.

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