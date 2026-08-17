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घर से ऑफिस अब जाइए उड़कर! आ रही इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, न जाम का झंझट, ना ही देरी की फिक्र

बिना पायलट के उड़ान भरने में सक्षम: 2019 में प्रोफ़ेसर सत्य चक्रवर्ती द्वारा शुरू की गई इस कंपनी की टीम में 140 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें टॉप संस्थानों से 6 PhD और 38 से ज्यादा मास्टर्स डिग्री वाले लोग शामिल हैं. शुरुआत में इसे इंसान उड़ाएंगे, लेकिन नियम इजाजत देने पर यह बिना पायलट (Autonomous) के भी चल सकेगी.

ई-प्लेन कंपनी के पास 8 देशों में पेटेंट: ePlane कंपनी के पास 8 देशों में 'सिनर्जिस्टिक लिफ्ट' (Synergistic Lift) पेटेंट है और यह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के लिए भारत के DGCA से 'डिजाइन ऑर्गनाइजेशन अप्रूवल' (DoA) पाने वाली पहली प्राइवेट भारतीय कंपनी है. e200X के टाइप सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया दिसंबर 2024 से चल रही है.

इसे सबसे कॉम्पैक्ट eVTOL एयरक्राफ्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है. यह सॉल्यूशन शहरों में भीड़ और प्रदूषण की समस्या को हल करते हुए, मिड-माइल अर्बन एयर मोबिलिटी पर फोकस करता है और इसमें 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के ग्लोबल UAM मार्केट में आगे बढ़ने की क्षमता है.

इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कैसे काम करती है: एयर टैक्सी eVTOL (इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिना रनवे के शहर में एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को ले जाएगी. IIT मद्रास में शुरू हुई 'द ई-प्लेन कंपनी' (The ePlane Company) का मकसद अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, जीरो-एमिशन वाली एयर टैक्सी से शहरी ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाना है.

हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेगी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी: ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में हाल के इनोवेशन में से एक, eVTOL एयरक्राफ्ट ऐसे इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट हैं जो सीधे ऊपर और नीचे की ओर टेक-ऑफ और लैंड करते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे हेलीकॉप्टर करते हैं. 'इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट' का छोटा रूप eVTOL है, जिसे कभी-कभी एयर टैक्सी या फ्लाइंग टैक्सी भी कहा जाता है. बैटरी से चलने वाले eVTOL हेलीकॉप्टर की तरह ही हवा में एक जगह रुक सकते हैं और उड़ सकते हैं. इन्हें आम तौर पर पायलट समेत 2 से 6 यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है.

इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी क्या है: यह एक इलेक्ट्रिक उड़ने वाला वाहन है जो वर्टिकली (सीधे ऊपर-नीचे) टेक-ऑफ और लैंड करता है. यात्रियों को शहरों के बीच घंटों के बजाय मिनटों में पहुंचाता है. साफ-सुथरी इलेक्ट्रिक मोटरों से चलने वाली एयर टैक्सी शहरी ट्रांसपोर्टेशन में एक क्रांति हैं. ये हेलीकॉप्टर से ज्यादा शांत, चार्टर फ्लाइट से सस्ती और कारों से ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल मानी जा रही हैं.

बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसके बारे में जानकारी दी. उम्मीद है कि 2028 में eVTOL सेवा शुरू हो जाएगी. इससे 2 से 4 घंटे की सड़क यात्रा मात्र 20 से 30 मिनट में पूरी हो जाया करेगी. आईए जानते हैं कि eVTOL कैसे चलेगी? शुरुआत में किन शहरों में इस सुविधा को लागू किया जाएगा, क्या किराया होगा? कितने रोजगार बढ़ेंगे?

हैदराबाद: Electric Air Taxi India: देश दुनिया में कहीं जाना हो या एक शहर से दूसरे शहर जल्दी पहुंचना हो तो हम हवाई यात्रा करते हैं. लेकिन, बहुत जल्द ही देश में ऐसी सुविधा आने वाली है जिससे शहर के अंदर, कॉलोनी से कॉलोनी और ऑफिस आने-जाने के लिए भी हवाई सफर कर पाएंगे. वह भी प्रीमियम टैक्सी फेयर के बराबर के चार्ज पर. दरअसल, देश में जल्द ही 'इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट' यानी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी (eVTOL) सर्विस शुरू होने वाली है.

इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की कीमत क्या होगी: 'जेटसन वन' (Jetson One) नाम का उड़ने वाला इलेक्ट्रिक वाहन, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है. यह ड्रोन की तरह वर्टिकली (सीधे ऊपर की ओर) उड़ान भरता है और लगभग 20 मिनट तक हवा में रह सकता है. दुनिया की प्रमुख अर्बन एयर मोबिलिटी ("UAM") टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी, EHang होल्डिंग्स लिमिटेड ("EHang" या "कंपनी") (Nasdaq: EH) ने चीन के बाहर ग्लोबल मार्केट में अपने EH216-S पायलट-लेस पैसेंजर-कैरिंग इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट के लिए 4,10,000 अमेरिकी डॉलर की रिटेल कीमत तय की है.

इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी किन शहरों में चलेगी: देश में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को लॉन्च करने के लिए 2028 का लक्ष्य रखा गया है. अगले साल यानी 2027 से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग में तेजी आने की उम्मीद है. सरकार इस टेक्नोलॉजी को बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे भीड़-भाड़ वाले मेट्रो शहरों में शहरी ट्रांसपोर्ट के एक नए संभावित विकल्प के तौर पर देख रही है. जहां सड़क मार्ग से एयरपोर्ट से शहर तक पहुंचने में दो घंटे तक का समय लग जाता है.

कितने सीटर होगी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी: सरला एविएशन की 'शून्य' (Shunya) टैक्सी को 6 यात्रियों और एक पायलट के बैठने के हिसाब से डिजाइन किया गया है. यह 680 किलोग्राम तक वजन ले जा सकती है और इसमें पीछे की तरफ सामान रखने की जगह भी है. सरला एविएशन ने छह सीटों वाले इस कॉन्फिगरेशन को 'मास-मोबिलिटी वर्जन' बताया है. साथ ही यह भी बताया है कि एयरक्राफ्ट में यात्रियों का सामान रखने के लिए जगह भी है.

इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का किराया कितना होगा: भारत में इलेक्ट्रिक एयर-टैक्सी सर्विस का किराया अभी आधिकारिक तौर पर तय नहीं किया गया है. हालांकि, सरला एविएशन के CEO एड्रियन श्मिट ने एक मीडिया हाउस को बताया कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से MG रोड (लगभग 36 किमी) तक की यात्रा में कार से लगने वाले 90 मिनट से ज्यादा समय की तुलना में सिर्फ 12 मिनट लग सकते हैं. इसका किराया लगभग 2,000–2,500 रुपए हो सकता है.

इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कितना रोजगार बढ़ाएगी: सरला एविएशन का कहना है कि आंध्र प्रदेश में उसकी 500 एकड़ की 'स्काई फैक्ट्री' से हजारों हाई-स्किल नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. क्योंकि, यह एक इंटीग्रेटेड eVTOL मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस हब के तौर पर विकसित हो रही है. स्काई फैक्ट्री से भारत की एयरोस्पेस वैल्यू चेन को बढ़ावा मिलने, नई हाई-टेक नौकरियां पैदा होने, स्थानीय MSME की भागीदारी संभव होने और एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है.

ट्रैफिक जाम में समय नहीं होगा बर्बाद: इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के शुरू होने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी. दरअसल, सड़क पर चलने के बजाय ये टैक्सियां हवा में उड़ेंगी. इससे दूरी बेहद कम समय में तय होगी और जाम भी नहीं झेलना पड़ेगा. माना कि आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस (Connaught Place) से गुरुग्राम (Gurugram) जाना है तो कार से अक्सर 1.5 से 2 घंटे लगते हैं. लेकिन, एयर टैक्सी यह सफर केवल 7 मिनट में पूरा करा देगी.

प्रदूषण में कमी: इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी पूरी तरह बिजली से चलेंगी. इससे हवा में कोई हानिकारक गैस जैसे CO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं घुलेगी यानी कि प्रदूषण नहीं फैलेगा. पारंपरिक हेलीकॉप्टर बहुत तेज आवाज करते हैं, लेकिन eVTOL टैक्सियां उनसे 10 गुना ज्यादा शांत होंगी. उड़ते समय इनकी आवाज नीचे सड़क पर भी सुनाई नहीं देगी. इन टैक्सियों के आने से सड़कों पर पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण घटेगा.

एयर टैक्सियों के लिए होगा अलग एयर स्पेस: अब सवाल ये उठता है कि क्या एयर टैक्सी के आने से आसमान में ट्रैफिक बढ़ेगा और किसी किसी बड़े विमान से टकराने की संभावना बढ़ जाएगी? तो इसका जवाब विमानन नियमों छुपा है. दरअसल, हर प्रकार के विमान या उड़ने वाले वाहनों के लिए एक अलग एयर स्पेस होता है. जैसे, बड़े हवाई जहाज जमीन से 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं. वहीं, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सियां बहुत कम ऊंचाई पर, जमीन से 1,500 से 4,000 फीट के बीच ही उड़ान भरेंगी. इसके चलते विमानों और एयर टैक्सी का आमना-सामना होने की कोई संभावना नहीं है.

मॉल-मेट्रो स्टेशन की छत से उड़ान भरेंगी एयर टैक्सियां: किसी विमान को उड़ने से पहले लंबे रन-वे पर दौड़ लगानी होती है. लेकिन, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी में ऐसा कुछ नहीं होगा. क्योंकि, ये हेलीकॉप्टर की तरह सीध उड़ सकेंगी, इसलिए इनके लिए वर्टीपोर्ट्स यानी मिनी एयरपोर्ट का इंतजाम किया जाएगा. ये किसी मॉल, मेट्रो स्टेशन या ऊंची सार्वजनिक बिल्डिंग की छत पर बनाया जा सकता है. वर्टीपोर्ट्स को ऐसी जगह बनाने की योजना है जहां पर लोगों की पहुंच आसान हो.

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