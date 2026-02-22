ETV Bharat / bharat

SIR के बाद 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.70 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूचियों को बड़े पैमाने पर संशोधित किया जा रहा है. इस बीच चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत फाइनल वोटर रोल के पब्लिश होने के बाद नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटरों की संख्या में 1.70 करोड़ से ज्यादा की कमी आई है. गुजरात, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार आइलैंड, गोवा और केरल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स द्वारा शनिवार को शेयर किए गए डेटा से पता चला कि पिछले साल 27 अक्टूबर को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होने से पहले उनका कुल वोटर बेस 21.45 करोड़ से ज्यादा था.