Explainer: 'SIR' की मुहिम से बुझ रहे घरों के चिराग, चुनाव आयोग और BLOs की मौतों पर जानें सब कुछ

इलेक्शन कमीशन का इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अब दूसरे फेज में अब 12 राज्यों में चल रहा है. इस दौरान तनाव और दबाव के बीच BLOs की मौतें हो रही हैं. ( ETV Bharat )

1. 24 नवंबर- मनीराम नापित: 54 साल के BLO मनीराम नापित एक गांव में SIR फॉर्म जमा करते समय पेंडिंग टारगेट के बारे में एक अधिकारी का फोन आने के कुछ ही मिनट बाद बेहोश हो गए और उनकी जान चली गई.

वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर SIR के पहले फेज में बिहार में एक BLO की मौत हुई और 12 राज्यों में चल रहे दूसरे फेज में अब तक 33 कर्मियों ने दम तोड़ दिया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में वोटर लिस्ट के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2.0 के बीच 33 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौत हो गई. इनमें 11 महिला BLO थीं. इससे काम के दबाव को लेकर काफी चिंता बढ़ गई है. इन मौतों को लेकर विपक्ष हमलावर है, वहीं सरकार और चुनाव आयोग बचाव की मुद्रा में हैं.

बता दें कि विभिन्न स्रोसों से मिली जानकारी मुताबिक अब तक 'SIR' के दबाव में या अन्य कारणों से अब तक 34 लोगों की जान चली गई है. इनमें से एक की मौत बिहार में हुए SIR-I फेज में हुई थी. वहीं 33 लोगों ने SIR-2 फेज में अपनी जान गवां दी है.

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में घर-घर जाकर सर का काम करते बीएलओ. (ETV Bharat)

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए ये महाअभियान छेड़ रखा है. इस दौरान इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों को डेटलाइन में काम करना पड़ रहा है. जाहिर है मुहिम बड़ी है. उन पर भारी दबाव है. तनाव है. हर हाल में काम करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही है. इन्हीं सबके बीच इनमें से कइयों ने गलत कदम उठा लिया. वे तनाव और दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली. कुछ को समय रहते बचा लिया गया. इनमें से कई बीमार पड़ गए.

गौर करें तो विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने तगड़ी व्यवस्था कर रखी है. इसके लिए लाखों की संख्या में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट (BLA) लगाएं गए हैं. इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की संख्या 5,32,828 है. वहीं बूथ लेवल एजेंट (BLA) की संख्या 12,43,201 है.

बीएलओ शुरुआती लिस्ट दिखाते हैं. कैंपेन के दिनों में दावों और विवादों का सपोर्ट करते हैं. योग्य वोटरों (जैसे 18 साल से ज़्यादा उम्र के या नए रहने वाले वोटरों) को फॉर्म भरने में मदद करते हैं. साथ ही ये पक्का करते हैं कि वोटर स्लिप बांटते समय कोई डुप्लीकेशन न हो. ये बीएलओ योग्य नागरिकों को वोट देने के लिए रजिस्टर करने और उनके वोटर कार्ड पाने में मदद करते हैं. फिजिकल असेसमेंट करते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को रिपोर्ट देते हैं.

BLO घर-घर जाकर SIR एन्यूमरेशन फॉर्म बांटते हैं. वोटरों के वेरिफिकेशन के लिए गिनती करते हैं. मकान नंबर देते हैं. मरे हुए या दूसरी जगह बसे वोटरों की पहचान करते हैं. और सूची में नाम शामिल करने, हटाने, सुधार और माइग्रेशन के लिए फॉर्म इकट्ठा करते हैं.

रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 13B(2) के मुताबिक, BLO को सरकारी स्कूलों, ऑफिसों और अलग-अलग लोकल संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों में से चुना जाता है.

SIR में मुख्य जिम्मेदारियां: बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के लोकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं. इनका काम विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) के दौरान पोलिंग स्टेशन लेवल पर सही वोटर रोल पक्का करना होता है.

BLO कौन होता है?: BLO लोकल या सेमी-गवर्नमेंट का एक कर्मचारी होता है, जो इलाके के वोटरों को जानता है और आमतौर पर उसी इलाके में रहता है या वोट देता है. उनकी मुख्य जfम्मेदारी अपनी लोकल जानकारी का इस्तेमाल करके वोटर रजिस्टर को रिफ्रेश करने में मदद करना है.

गौर करें तो चुनाव आयोग (ECI) ने पहले अपनी जारी सूचना में तब्दीली करते हुए 30 नवंबर, 2025 को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की टाइमलाइन बढ़ा दी है. अब वोटरों की गिनती और फॉर्म जमा करने की तारीख 11 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है. इस कड़ी में ड्राफ्ट रोल की तारीख 16 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाई गई है. दावे/आपत्तियों की तारीख 15 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही फाइनल रोल की तारीख 14 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दी गई है. पहले इसको 7 फरवरी 2026 तक जमा करना था.

एमपी के जबलपुर में SIR के काम में लगे बीएलओ. (ETV Bharat)

अब SIR 2.0 यानी दूसरा फेज चल रहा है. इस चरण में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं. कुल मिलाकर इसमें कुल 12 राज्यों में पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है.

हैदराबाद: देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा फेज चल रहा है. पहले फेज SIR-I में चुनाव आयोग ने बिहार में 25 जून, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक ये प्रकिया कराई थी. उसी के बाद बिहार में फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया गया था.

2. 22 नवंबर- सुजान सिंह रघुवंशी: असिस्टेंट टीचर सुजान सिंह रघुवंशी की SIR ड्यूटी से लौटते समय ट्रेन की चपेट में आ गए. गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

3. 28 नवंबर- रमाकांत पांडे: BLO रमाकांत पांडे को ऑनलाइन SIR मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद जानलेवा हार्ट अटैक आया. मेडिकल मदद पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

4. 26 नवंबर- भुवन सिंह चौहान: BLO भुवन सिंह चौहान, जिन्हें हाल ही में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया था. भुवन की कॉर्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. उनके परिवार का कहना है कि वह सस्पेंशन से बहुत दुखी थे.

5. 28 नवंबर- सीताराम गोंड: दमोह जिले में BLO सीताराम गोंड को रंजरा और कूड़ा कूदन गांवों में गिनती का काम सौंपा गया था. ड्यूटी के दौरान अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

6. 24 नवंबर- अनीता नागेश्वर: 50 साल की BLO और आंगनवाड़ी वर्कर अनीता नागेश्वर की नागपुर के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई. उनके परिवार ने काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर का आरोप लगाया. हालांकि अधिकारियों ने मौत की वजह कीड़े के काटने से हुए इंफेक्शन को बताया.

7. 25 नवंबर- कीर्ति कौशल: BLO कीर्ति कौशल को ड्यूटी पर हार्ट अटैक आया. एक और BLO मोहम्मद लायक भी सीने में दर्द के बाद गिर पड़े.

8. 24 नवंबर - विजय पांडे: असिस्टेंट टीचर और BLO विजय पांडे को कई दिनों तक बुखार में काम करने के बाद ब्रेन हैमरेज हो गया. उनके परिवार का कहना है कि नोडल ऑफिसर उनकी बीमारी के बावजूद उन पर दबाव बनाते रहे.

9. 25 नवंबर- वीणा मिश्रा: BLO, वीणा मिश्रा, 55 एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री थीं. उनकी रीवा जिले में SIR का काम करते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई.

उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान BLO की मौत/ सुसाइड की कोशिश:

1. 22 नवंबर, (लखनऊ): 50 साल के BLO विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई.

2. 25 नवंबर, (गोंडा): 35 साल के BLO विपिन यादव ने कथित तौर पर जहर खाकर सुसाइड कर लिया. उनकी पत्नी ने सरकारी दबाव का आरोप लगाया.

3. 25 नवंबर, (फतेहपुर): 27 साल के BLO सुधीर कुमार ने अपनी शादी से एक दिन पहले सुसाइड कर लिया. उनकी बहन ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें धमकाया था.

यूपी के हाथरस में बीएलओ कर्मी के सुसाइड के बाद परिजनो को सांत्वना देने पहुंचे अधिकारी. (ETV Bharat)

4. 26 नवंबर, (बरेली): 45 साल के BLO और प्राइमरी स्कूल टीचर सर्वेश कुमार गंगवार की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई.

5. 29 नवंबर, (बिजनौर): 56 साल की BLO शोभारानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई.

6. 1 दिसंबर, (मुरादाबाद): 46 साल के BLO सर्वेश सिंह अपने घर पर लटके हुए मिले. सुसाइड नोट और वीडियो में, उन्होंने काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर और नौकरी जाने के डर का जfक्र किया.

यूपी के मेरठ में बीएलओ को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन. (ETV Bharat)

7. 2 दिसंबर, (हाथरस): 40 साल के BLO कमलाकांत शर्मा घर पर गिर पड़े और हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

8. 3 दिसंबर, (मेरठ): मोहित चौधरी को सुसाइड करने की कोशिश के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. परिवार ने सुपरवाइज़र पर परेशान करने का आरोप लगाया.

गुजरात में SIR के दौरान मरने वाले BLO:

1. 28 नवंबर- दिनेश रावल: मेहसाणा जिले के एक स्कूल टीचर दिनेश रावल (उम्र 50) की सुदासना गांव में उनके घर पर हार्ट अटैक से मौत हो गई. रावल SIR के लिए बूथ लेवल ऑफिसर थे.

2. 24 नवंबर- डिंकल शिंगोडावाला: 26 साल की BLO और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टेक्निकल असिस्टेंट, डिंकल शिंगोडावाला, अपने बाथरूम में बेहोश मिलीं. बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. डिंकल को SMC में वराछा जोन में SIR ड्राइव के लिए BLO का काम सौंपा गया था.

3. 22 नवंबर- ऊषा सोलंकी: 50 साल की महिला असिस्टेंट BLO उषा सोलंकी कड़क बाजार के एक स्कूल में ड्यूटी के दौरान गिर गईं. सोलंकी के पति इंद्रसिंह ने कहा कि वह हार्ट की मरीज थीं और उन्होंने BLO ड्यूटी से छूट देने की रिक्वेस्ट की थी.

गुजरात के गिर सोमनाथ में बीएलओ कर्मी की मौत पर इकट्ठा हुए लोग. (ETV Bharat)

4. 21 नवंबर- अरविंद मुलजी वढेर: गिर सोमनाथ जिले में, 40 साल के टीचर और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अरविंद मुलजी वढेर ने अपने गांव देवली में सुसाइड कर लिया. उन्होंने एक दुखद नोट छोड़ा. इस सुसाइड नोट में सीधे तौर पर SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) के बहुत ज़्यादा काम के बोझ और बढ़ते मेंटल स्ट्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया था.

5. 20 नवंबर- कल्पना पटेल : 20 नवंबर को, तापी जिले के वालोड में एक BLO कल्पना पटेल की मौत हो गई. मृतक की पहचान कल्पनाबेन पटेल के रूप में हुई है, जो बेलधा गांव में SIR के काम में लगी हुई थीं.

6. 20 नवंबर- रमेशभाई रतिलाल परमार: गुजरात में एक 50 साल के स्कूल प्रिंसिपल और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) रमेशभाई रतिलाल परमार की कई हफ़्तों तक इलेक्टोरल रोल की थकाऊ ड्यूटी के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई.

पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान मरने वाले BLO

1. 9 नवंबर - नमिता हंसदा: BLO नमिता हंसदा, (50 साल) को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए हायर किया था. उनकी पूर्बी बर्धमान जिले में ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई. उनके पति ने बताया कि मौत का सीधा संबंध काम के प्रेशर से हुए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से था.

2. 19 नवंबर - शांति मुनि एक्का: शांति मुनि एक्का, 48 साल की आंगनवाड़ी वर्कर थीं. वो वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर काम कर रही थीं. 19 नवंबर, 2025 को जलपाईगुड़ी के मालबाजार में न्यू ग्लेनको टी एस्टेट में अपने घर के पास वो लटकी हुई मिलीं. उनके परिवार ने दावा किया कि उनकी मौत एक सुसाइड थी, जो इलेक्शन कमीशन (EC) की SIR एक्सरसाइज से जुड़े "बहुत ज़्यादा स्ट्रेस" और बहुत ज़्यादा काम के बोझ की वजह से हुई.

3. 22 नवंबर- रिंकू तरफदार : 51 साल के पैरा-टीचर और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) रिंकू तरफदार ने 22 नवंबर, 2025 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में अपनी जान दे दी. वो SIR से बहुत ज़्यादा तनाव में थे. उन्होंने बंगाली में दो पेज का हाथ से लिखा सुसाइड नोट छोड़ा. इसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए EC को जिम्मेदार ठहराया.

4. 27 नवंबर- जाकिर हुसैन: मुर्शिदाबाद के एक टीचर और BLO जाकिर हुसैन की 27 नवंबर को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में शामिल थे. उनके परिवार का कहना है कि काम के बढ़ते स्ट्रेस ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था.

राजस्थान में SIR के दौरान मरने वाले BLO

1. 16 नवंबर- मुकेश जांगिड़:- जयपुर में एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और सरकारी स्कूल के टीचर ने 16 नवंबर को सुसाइड कर लिया. कहा जा रहा है कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट की ड्यूटी से जुड़े बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से उनकी मौत हो गई. बिंदायका SHO के मुताबिक, जांगिड़ ने कथित तौर पर बिंदायका क्रॉसिंग के पास जयपुर-फुलेरा रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी थी.

2. 19 नवंबर- संतराम सैनी:- करौली जिले में 19 नवंबर, 2025 की रात को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एक स्कूल लेक्चरर संतराम सैनी (45) की मौत हो गई. संतराम को वोटर लिस्ट की SIR के लिए सुपरवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया था. उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर SIR से जुड़ा काम पूरा करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था.

3. 29 नवंबर - अनुज गर्ग:- धौलपुर में 29 नवंबर की रात को चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के काम के बोझ के कारण कथित तौर पर एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. उनके परिवार का दावा है कि ज़्यादा काम का बोझ न सह पाने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आया.

तमिलनाडु में SIR के दौरान BLO की मौत/सुसाइड की कोशिश

1. 22 नवंबर- जहिथा बेगम: पोलिंग स्टेशन ऑफिसर (BLO) जहिथा बेगम ने कल्लाकुरिची जिले में थिरुकोविलूर के पास अपने घर पर सुसाइड कर लिया. कहा जाता है कि उनकी मौत वोटर रोल में ज़्यादा काम के बोझ की वजह से हुई.

2. 18 नवंबर- चित्रा: कुंभकोणम के पास कोरकाई की एक आंगनवाड़ी वर्कर चित्रा (57) ने कॉर्पोरेशन कमिश्नर गांधीराजन द्वारा रात भर 200 SIR एप्लीकेशन भरने की धमकी दिए जाने के बाद सुसाइड करने की कोशिश की. उन्हें उनके साथियों ने बचाया और कुंभकोणम सरकारी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया.

केरल में SIR के दौरान मरने वाले BLO

1. अनीश जॉर्ज- कन्नूर: एट्टुकुडुक्का में एक बूथ लेवल ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया. पय्यान्नूर चुनाव क्षेत्र के बूथ 18 के BLO अनीश जॉर्ज की मौत हो गई. यह घटना 16 नवंबर को हुई. अनीश के परिवार का कहना है कि काम के प्रेशर की वजह से उसने सुसाइड किया.

बिहार में SIR के दौरान मरने वाले BLO

1. राजेंद्र प्रसाद- 27 अगस्त: बिहार के भोजपुर जिले में SIR से जुड़े काम के प्रेशर की वजह से कथित तौर पर टीचर राजेंद्र प्रसाद की मौत हो गई. BLO राजेंद्र प्रसाद की 27 अगस्त, 2025 को कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई थी.