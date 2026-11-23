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मतदाता सूची में सुधार की मांग करना मतदाता का व्यक्तिगत अधिकार, PIL का विषय नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में मकान नंबर की गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

यह मामला भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है.