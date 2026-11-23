मतदाता सूची में सुधार की मांग करना मतदाता का व्यक्तिगत अधिकार, PIL का विषय नहीं : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने यूपी में नगर निकाय मतदाता सूची में घर के नंबरों की गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी.
By Sumit Saxena
Published : November 23, 2026 at 3:43 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में मकान नंबर की गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
यह मामला भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है.
पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि मकान नंबरों में बदलाव के कारण नगर निकाय की मतदाता सूचियों में विसंगतियां सामने आईं.
पीठ ने टिप्पणी की कि मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि में सुधार की मांग करने का अधिकार संबंधित मतदाता का व्यक्तिगत अधिकार है, और आम तौर पर इसे जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से सामूहिक रूप से नहीं उठाया जा सकता.
जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "नगर निकाय की मतदाता सूचियां अपने स्वयं के नियमों से संचालित होती हैं, और मतदाता सुधार के लिए संबंधित चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं."
वकील ने जोर देकर कहा कि संबंधित अधिकारियों के पास अपनी बात रखने के बावजूद, यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है. यह भी तर्क दिया गया कि नगरपालिका की मतदाता सूचियों को संसदीय और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूचियों के अनुरूप बनाना आवश्यक है. याचिका में कहा गया है कि इससे मतदाता रिकॉर्ड में एकरूपता बनी रहेगी.
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के तहत, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को यह अधिकार है कि वह जांच के बाद गलत प्रविष्टियों को ठीक करे या हटा दे, अथवा पात्र मतदाताओं को शामिल करे. कानून में अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का प्रावधान भी है.
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