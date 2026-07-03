चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर, कई मामलों में चुनाव के नतीजे लोगों की इच्छा को नहीं दिखाते: इंडिया गठबंधन ने CJI को लिखे पत्र में कहा
विपक्ष ने चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाया है, मतदाता में बदलाव को रोकने की मांग की है. संतू दास की रिपोर्ट
Published : July 3, 2026 at 9:38 PM IST
नई दिल्ली : सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारत के चुनाव आयोग (ECI) पर अपना हमला तेज करते हुए इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर किया जा रहा है और कई चुनावों के नतीजे लोगों की इच्छा को नहीं दिखाते हैं.
यह आरोप इंडिया गठबंधन ने हाल ही में सीजेआई सूर्यकांत को लिखे अपने पत्र में लगाया था. यह पत्र वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और चुनाव से जुड़े दूसरे मुद्दों पर था, जिसमें वोटों की कथित लूट भी शामिल थी. इसकी एक कॉपी शुक्रवार को कांग्रेस ने भी शेयर की थी.
सीजेआई को लिखे अपने पत्र में, जिस पर कांग्रेस, एसपी, डीएमके, आप और आरजेडी समेत विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के दो दर्जन से ज़्यादा नेताओं के हस्ताक्षर हैं, उसने कहा, "हम सभी, जो एक जैसी सोच वाली राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भाजपा का कड़ा विरोध करते हैं, मानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर किया जा रहा है और कई मामलों में नतीजे लोगों की इच्छा को नहीं दिखाते हैं. इसके कई कारण हैं."
चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए विपक्ष ने कहा, "पहली बात, चुनाव आयोग कैसे बनाया जाएगा, यह हमेशा से सत्ता में बैठी सरकार ही तय करती आई है. 2014 से पहले, कुछ अपवादों को छोड़कर, शायद ही कोई ऐसा मामला था जब आयोग में लोगों की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए हों.
लेकिन 2014 के बाद से, सरकार द्वारा की गई लगभग हर नियुक्ति ऐसे लोगों की रही है जो उससे करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं और चुनाव के नतीजों को बदलने के लिए खुलेआम सरकार के इशारे पर काम करते देखे गए हैं."
हमारी गहरी चिंता का कारण चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त (ज्ञानेश कुमार) का बेशर्मी से पक्षपातपूर्ण व्यवहार है. पत्र में लिखा है, "चुनाव के दौरान और उसके नतीजों में भाजपा को खुला और बिना किसी झिझक के समर्थन मिला है."
आयोग ने आरोप लगाया कि जब सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (MCC) तोड़ती है, तो आयोग कार्रवाई नहीं करता है और वह विपक्ष को निशाना बनाता है. इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर, जब भाजपा के लोग एमसीसी में बताए गए सिद्धांतों के खिलाफ खुलेआम जहरीले, सांप्रदायिक बयान देते हैं, तो आयोग ने चुप्पी साधे रखी है.
मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया, "सबसे बुरा कट तब हुआ जब चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार ने हर राज्य में मतदाता सूची को कथित तौर पर साफ करने का फैसला किया ताकि यह पक्का हो सके कि वे सही मायने में उन लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें वोट देने का हक है, जैसा कि संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 के प्रावधान में बताया गया है."
मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, मतदाता सूची को अच्छी तरह से ठीक करने की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया उनकी ईमानदारी पक्का करने के लिए किया जाना जरूरी था. लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा है. विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में किए गए एसआईआर को याद करते हुए विपक्ष ने कहा, "एसआईआर का प्रयोग सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया था.
इस प्रकिया को सही ठहराने के लिए जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, वह बिहार के मतदाता सूची में बांग्लादेशियों की कथित घुसपैठ के इर्द-गिर्द थी. अब जब बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, तो ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यह बताए कि ऐसी घुसपैठ सच में हुई थी, और न ही चुनाव आयोग ने भारत में गैर-कानूनी तरीके से वोट देने का अधिकार हासिल करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या के बारे में कोई डेटा सार्वजनिक किया है.
"विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ी एक्सरसाइज गलत समय पर की गई और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी. इसमें कहा गया है, यह इस बात के बावजूद है कि मतदाता सूची को डिजिटाइज़ (2002) करने के बाद आयोग ने उन्हें लगातार रिवाइज़ और अपडेट किया था."
इंडिया गठबंधन ने आगे कहा, "एसआईआर शुरू करने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे पता चले कि आयोग ने यह पता लगाने के लिए कोई एक्सरसाइज की थी कि हर राज्य में मतदाता कितनी खराब थी और इन चुनावों के लिए यह एक्सरसाइज इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ी. यहां तक कि पश्चिम बंगाल में कई बीएलओ को भी वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया." "हम यह पत्र मिलकर अपनी चिंताएं बताने के लिए लिख रहे हैं. हमारा मानना है कि हाल ही में दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में भी हेरफेर किया गया था."
आयोग को दी गई और पब्लिक डोमेन में काफी जानकारी है, जिससे ऐसे चुनावी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है जो जनता में भरोसा जगाएं.
इसमें कहा गया है, "हमने जो कहा है, उसे देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली एसआईआर प्रक्रिया रोक दी जाएगी और ऐसे समय में इसे शुरू किया जाएगा जब अगला विधानसभा चुनाव कम से कम पांच साल दूर हो, ताकि आयोग के मतदाता के वेरिफिकेशन के लिए हर घर जा सकें, न कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो पहले कभी नहीं अपनाई गई. दूसरे राज्यों में चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं, 2027 में."
विपक्ष ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया और खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं.
"एक पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया, जिस पर हर भारतीय को पूरा भरोसा हो, हमारी प्रजातंत्र में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है. इसमें कहा गया, "हमारा मानना है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर बड़े पैमाने पर पब्लिक में चर्चा होनी चाहिए, जिसमें जहां ज़रूरी हो वहां बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार करना भी शामिल है."
केंद्रीय जांच एजेंसियों का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया, "हमने पाया है, और यह बहुत चिंता की बात है, कि सरकार की एजेंसियां, खासकर सीबीआई, ईडी और एनआईए, सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. इन एजेंसियों का इस्तेमाल चुनी हुई सरकारों को गिराने के अलावा, चुनावों के नतीजों में हेरफेर करने के लिए भी किया जाता है."
इसमें आगे कहा गया, "हम सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं, जैसा हमें करना चाहिए. हम उनका सम्मान करते हैं, जैसा हमें करना चाहिए. लेकिन जब संस्थाएं खुद ही ज़ुल्म का जरिया बन जाती हैं, सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाती हैं, तो हमारी डेमोक्रेसी का भविष्य गंभीर नतीजों से भरा होता है."
जब सब कुछ फेल हो जाता है, तब भी लोग न्यायतंत्र पर भरोसा करते हैं. इसलिए जब न्यायतंत्र जवाब देने में फेल हो जाती है, तो यह रिपब्लिक के पूरी तरह से टूटने का संकेत है. जब संस्थागत तंत्र पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, तो प्रजातंत्र अराजकता में बदल जाती है. इसलिए, यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम यह पक्का करें कि लोगों का इंस्टीट्यूशन पर भरोसा बना रहे. और इसके लिए, संस्थाओं को अपनी भूमिका निभानी होगी.
हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. असल में, हम अदालतों का रुख तब करते हैं जब हर सिस्टम फेल हो जाता है. इसमें आगे कहा गया, "जब यह भी फेल हो जाता है, तो यह सवाल रह जाता है कि अब हम किसके पास जाएं? हम यह सवाल आप पर छोड़ रहे हैं कि आप इस पर सोचें."
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