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चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर, कई मामलों में चुनाव के नतीजे लोगों की इच्छा को नहीं दिखाते: इंडिया गठबंधन ने CJI को लिखे पत्र में कहा

नई दिल्ली : सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारत के चुनाव आयोग (ECI) पर अपना हमला तेज करते हुए इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर किया जा रहा है और कई चुनावों के नतीजे लोगों की इच्छा को नहीं दिखाते हैं.

यह आरोप इंडिया गठबंधन ने हाल ही में सीजेआई सूर्यकांत को लिखे अपने पत्र में लगाया था. यह पत्र वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और चुनाव से जुड़े दूसरे मुद्दों पर था, जिसमें वोटों की कथित लूट भी शामिल थी. इसकी एक कॉपी शुक्रवार को कांग्रेस ने भी शेयर की थी.

सीजेआई को लिखे अपने पत्र में, जिस पर कांग्रेस, एसपी, डीएमके, आप और आरजेडी समेत विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के दो दर्जन से ज़्यादा नेताओं के हस्ताक्षर हैं, उसने कहा, "हम सभी, जो एक जैसी सोच वाली राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भाजपा का कड़ा विरोध करते हैं, मानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर किया जा रहा है और कई मामलों में नतीजे लोगों की इच्छा को नहीं दिखाते हैं. इसके कई कारण हैं."

चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए विपक्ष ने कहा, "पहली बात, चुनाव आयोग कैसे बनाया जाएगा, यह हमेशा से सत्ता में बैठी सरकार ही तय करती आई है. 2014 से पहले, कुछ अपवादों को छोड़कर, शायद ही कोई ऐसा मामला था जब आयोग में लोगों की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए हों.

लेकिन 2014 के बाद से, सरकार द्वारा की गई लगभग हर नियुक्ति ऐसे लोगों की रही है जो उससे करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं और चुनाव के नतीजों को बदलने के लिए खुलेआम सरकार के इशारे पर काम करते देखे गए हैं."

हमारी गहरी चिंता का कारण चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त (ज्ञानेश कुमार) का बेशर्मी से पक्षपातपूर्ण व्यवहार है. पत्र में लिखा है, "चुनाव के दौरान और उसके नतीजों में भाजपा को खुला और बिना किसी झिझक के समर्थन मिला है."

आयोग ने आरोप लगाया कि जब सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (MCC) तोड़ती है, तो आयोग कार्रवाई नहीं करता है और वह विपक्ष को निशाना बनाता है. इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर, जब भाजपा के लोग एमसीसी में बताए गए सिद्धांतों के खिलाफ खुलेआम जहरीले, सांप्रदायिक बयान देते हैं, तो आयोग ने चुप्पी साधे रखी है.

मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया, "सबसे बुरा कट तब हुआ जब चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार ने हर राज्य में मतदाता सूची को कथित तौर पर साफ करने का फैसला किया ताकि यह पक्का हो सके कि वे सही मायने में उन लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें वोट देने का हक है, जैसा कि संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 के प्रावधान में बताया गया है."

मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, मतदाता सूची को अच्छी तरह से ठीक करने की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया उनकी ईमानदारी पक्का करने के लिए किया जाना जरूरी था. लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा है. विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में किए गए एसआईआर को याद करते हुए विपक्ष ने कहा, "एसआईआर का प्रयोग सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया था.

इस प्रकिया को सही ठहराने के लिए जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, वह बिहार के मतदाता सूची में बांग्लादेशियों की कथित घुसपैठ के इर्द-गिर्द थी. अब जब बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, तो ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यह बताए कि ऐसी घुसपैठ सच में हुई थी, और न ही चुनाव आयोग ने भारत में गैर-कानूनी तरीके से वोट देने का अधिकार हासिल करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या के बारे में कोई डेटा सार्वजनिक किया है.

"विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ी एक्सरसाइज गलत समय पर की गई और इसे गलत तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी. इसमें कहा गया है, यह इस बात के बावजूद है कि मतदाता सूची को डिजिटाइज़ (2002) करने के बाद आयोग ने उन्हें लगातार रिवाइज़ और अपडेट किया था."