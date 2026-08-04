ETV Bharat / bharat

'पीओके का चुनाव मजाक, 90 से ज्यादा की पाक सेना ने की हत्या'

भारत ने कहा कि पीओके में पाकिस्तानी सेना क्रूर रवैया अपना रही है.

Randhir Jaiswal
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 6:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में तथाकथित स्थानीय निकाय चुनाव एक "मजाक" है और इस तरह के खोखले प्रयास क्षेत्र की "वास्तविकता" को छिपा नहीं सकते. विदेश मंत्रालय ने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि दुनिया को मानवाधिकारों पर इस्लामाबाद के पाखंडी उपदेशों के "खोखले आवरण" को समझना चाहिए.

पीओके में पिछले महीने से बढ़ती महंगाई, कथित प्रशासनिक उदासीनता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव और अत्याचारों के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "पीओके में यह तथाकथित स्थानीय चुनाव एक "मजाक" हैय. असलियत तो जनता के विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध हत्याएं हैं. इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते."

उन्होंने कहा, "इस साल जून से अब तक जारी कार्रवाई में कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है." जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान ने जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, बिजली कटौती, धमकियों और दमन से दिया है, और अब खोखले चुनावी हथकंडों के जरिए वैधता हासिल करने की कोशिश कर रहा है.

उन्होंने कहा, "उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और दुनिया को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडी उपदेशों के खोखले आवरण को समझना चाहिए." जायसवाल कश्मीर के पीओके में चुनावों से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे.

संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति (जेएएसी) कश्मीर के पीओके में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही है. पिछले महीने के अंत में रावलकोट से मुजफ़्फराबाद तक जेएएसी के लंबे मार्च के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घातक बल का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 40 नागरिकों की मौत हो गई और 33 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए.

जेएएसी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से "गैरकानूनी हत्याओं" के रूप में वर्णित घटनाओं की तत्काल, स्वतंत्र जांच की आधिकारिक अपील की है.

ये भी पढ़ें : पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के तहत सद्भावना को खत्म करने की हरसंभव कोशिश की: क्वात्रा

TAGGED:

विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल
पीओके में चुनाव मजाक
ELECTIONS IN POK FARCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.