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'पीओके का चुनाव मजाक, 90 से ज्यादा की पाक सेना ने की हत्या'

नई दिल्ली : भारत ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में तथाकथित स्थानीय निकाय चुनाव एक "मजाक" है और इस तरह के खोखले प्रयास क्षेत्र की "वास्तविकता" को छिपा नहीं सकते. विदेश मंत्रालय ने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि दुनिया को मानवाधिकारों पर इस्लामाबाद के पाखंडी उपदेशों के "खोखले आवरण" को समझना चाहिए.

पीओके में पिछले महीने से बढ़ती महंगाई, कथित प्रशासनिक उदासीनता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव और अत्याचारों के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "पीओके में यह तथाकथित स्थानीय चुनाव एक "मजाक" हैय. असलियत तो जनता के विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध हत्याएं हैं. इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते."

उन्होंने कहा, "इस साल जून से अब तक जारी कार्रवाई में कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है." जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान ने जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, बिजली कटौती, धमकियों और दमन से दिया है, और अब खोखले चुनावी हथकंडों के जरिए वैधता हासिल करने की कोशिश कर रहा है.