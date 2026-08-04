'पीओके का चुनाव मजाक, 90 से ज्यादा की पाक सेना ने की हत्या'
भारत ने कहा कि पीओके में पाकिस्तानी सेना क्रूर रवैया अपना रही है.
Published : August 4, 2026 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली : भारत ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में तथाकथित स्थानीय निकाय चुनाव एक "मजाक" है और इस तरह के खोखले प्रयास क्षेत्र की "वास्तविकता" को छिपा नहीं सकते. विदेश मंत्रालय ने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि दुनिया को मानवाधिकारों पर इस्लामाबाद के पाखंडी उपदेशों के "खोखले आवरण" को समझना चाहिए.
पीओके में पिछले महीने से बढ़ती महंगाई, कथित प्रशासनिक उदासीनता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव और अत्याचारों के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "पीओके में यह तथाकथित स्थानीय चुनाव एक "मजाक" हैय. असलियत तो जनता के विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध हत्याएं हैं. इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते."
#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Regarding the second phase of elections, this so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real situation is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow… pic.twitter.com/l7uTAzyikJ— ANI (@ANI) August 4, 2026
उन्होंने कहा, "इस साल जून से अब तक जारी कार्रवाई में कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है." जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान ने जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, बिजली कटौती, धमकियों और दमन से दिया है, और अब खोखले चुनावी हथकंडों के जरिए वैधता हासिल करने की कोशिश कर रहा है.
उन्होंने कहा, "उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और दुनिया को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडी उपदेशों के खोखले आवरण को समझना चाहिए." जायसवाल कश्मीर के पीओके में चुनावों से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे.
संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति (जेएएसी) कश्मीर के पीओके में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही है. पिछले महीने के अंत में रावलकोट से मुजफ़्फराबाद तक जेएएसी के लंबे मार्च के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घातक बल का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 40 नागरिकों की मौत हो गई और 33 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए.
जेएएसी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से "गैरकानूनी हत्याओं" के रूप में वर्णित घटनाओं की तत्काल, स्वतंत्र जांच की आधिकारिक अपील की है.
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