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विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: बहुत कम लोगों ने दबाया नोटा, असम में एक फीसदी से अधिक रहा आंकड़ा

नई दिल्ली : चुनावों में उम्मीदवारों के पसंद नहीं आने पर मतदाताओं के द्वारा नोटा का प्रयोग किए जाने की बात कई बार सामने आ चुकी है. लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान नोटा को मतदाताओं ने विशेष समर्थन नहीं दिया.

बता दें कि विधानसभा चुनाव में ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ या नोटा विकल्प की बात पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के आंकड़ों में सामने आई है. असम को छोड़कर किसी भी राज्य में नोटा विकल्प ने एक प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं किया. वहीं असम में 1.29 प्रतिशत मतदाताओं ने ‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ (EVM) पर नोटा का बटन दबाया, वहीं पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 0.81 प्रतिशत रहा.

इसी प्रकार पुडुचेरी तीसरे स्थान पर रहा. यहां पर 0.73 प्रतिशत मतदाताओं ने इस विकल्प का प्रयोग किया. केरल में 0.58 प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया, जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा महज 0.41 प्रतिशत ही रहा.

हालांकि विभिन्न राज्यों में नोटा वोट की संख्या अलग-अलग थी, जो वहां कि क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता, मतदाताओं की पसंद और राजनीतिक भागीदारी के स्तर को दिखाता है.

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, ईवीएम में नोटा विकल्प ने 2013 में शुरुआत के बाद से 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे कम प्रतिशत भागीदारी दर्ज की. वहीं लोकसभा चुनाव में इस विकल्प को 2014 में पहली बार लागू किया गया था.