विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: बहुत कम लोगों ने दबाया नोटा, असम में एक फीसदी से अधिक रहा आंकड़ा
पश्चिम बंगाल चुनाव: चुनाव आयोग के दोबारा मतदान के आदेश के बाद दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर वोटिंग शुरू
Published : May 4, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली : चुनावों में उम्मीदवारों के पसंद नहीं आने पर मतदाताओं के द्वारा नोटा का प्रयोग किए जाने की बात कई बार सामने आ चुकी है. लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान नोटा को मतदाताओं ने विशेष समर्थन नहीं दिया.
बता दें कि विधानसभा चुनाव में ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ या नोटा विकल्प की बात पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के आंकड़ों में सामने आई है. असम को छोड़कर किसी भी राज्य में नोटा विकल्प ने एक प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं किया. वहीं असम में 1.29 प्रतिशत मतदाताओं ने ‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ (EVM) पर नोटा का बटन दबाया, वहीं पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 0.81 प्रतिशत रहा.
इसी प्रकार पुडुचेरी तीसरे स्थान पर रहा. यहां पर 0.73 प्रतिशत मतदाताओं ने इस विकल्प का प्रयोग किया. केरल में 0.58 प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया, जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा महज 0.41 प्रतिशत ही रहा.
हालांकि विभिन्न राज्यों में नोटा वोट की संख्या अलग-अलग थी, जो वहां कि क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता, मतदाताओं की पसंद और राजनीतिक भागीदारी के स्तर को दिखाता है.
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, ईवीएम में नोटा विकल्प ने 2013 में शुरुआत के बाद से 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे कम प्रतिशत भागीदारी दर्ज की. वहीं लोकसभा चुनाव में इस विकल्प को 2014 में पहली बार लागू किया गया था.
निर्वाचन आयोग की ‘एटलस-2024’ नामक पुस्तक के मुताबिक, पिछले तीन लोकसभा चुनावों में नोटा मतों में धीरे-धीरे कमी आई है, जो 2014 में 1.08 प्रतिशत से कम होकर 2024 में 0.99 प्रतिशत हो गई है. इस पुस्तक में पिछले वर्ष के लोकसभा चुनावों के आंकड़े शामिल हैं.
ईवीएम पर नोटा विकल्प का अपना प्रतीक है, जिसमें एक मतपत्र पर एक काला ‘क्रॉस’ बना हुआ है. सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने ईवीएम में नोटा बटन को ‘वोटिंग पैनल’ के अंतिम विकल्प के रूप में जोड़ा था.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पूर्व जो लोग किसी भी प्रत्याशी को वोट देने के लिए इच्छुक नहीं थे उनके पास फॉर्म 49-ओ भरने का विकल्प था. लेकिन चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49-ओ के तहत मतदान केंद्र पर फॉर्म भरना मतदाता की गोपनीयता से समझौता करता था.
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