मोतिहारी से चुनावी माहौल LIVE: ईटीवी भारत की ‘इलेक्शन एक्सप्रेस’ पहुंचा नर्सिंग बाबा मंदिर, जनता से करेंगे मन की बात

इसी बीच, ईटीवी भारत की “इलेक्शन एक्सप्रेस” अब मोतिहारी की धरती पर पहुंची है. इस खास कार्यक्रम के तहत रविवार को ईटीवी भारत की टीम मोतिहारी के प्रसिद्ध नर्सिंग बाबा मंदिर से LIVE है, जहां जनता से सीधे संवाद किया जाना है. इस दौरान लोग अपनी राय रख सकेंगे — इस बार मोतिहारी का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में नेताओं से जवाब चाहती है, और विकास को लेकर जनता की सोच क्या है — ये सब ईटीवी भारत की लाइव कवरेज में सामने आएगा.

मोतिहारी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरे राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. पहले फेज के बंपर वोटिंग के बाद दूसरे फेज के लिए हर दल अपने-अपने उम्मीदवारों को मैदान में जीत दिलाने के लिए कमर कस रखी है. पूर्वी चंपारण जिले की राजनीति में भी हलचल तेज है. उम्मीदवारों के पोस्टर, जनसंपर्क अभियान और सोशल मीडिया प्रचार ने शहर से लेकर गांव तक चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है.

मोतिहारी में लोग इस बार रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय उद्योगों के विकास को लेकर नेताओं से जवाब मांगने के मूड में हैं। पिछली बार के वादों और अधूरे कामों का हिसाब जनता अब इस चुनाव में मांगने को तैयार दिख रही है। ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस इन मुद्दों पर जनता की आवाज़ को मंच देने का काम करेगी.



मोतिहारी का साथ है जरूरी

: राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोतिहारी का इतिहास बताता है कि जिस पार्टी या गठबंधन को यहां का समर्थन मिला, उसने राज्य की सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की, यानी, मोतिहारी की जनता राज्य की सत्ता का पासा पलटने की ताकत रखती है. यही वजह है कि हर बड़ा दल मोतिहारी को अपनी रणनीति का केंद्र बनायाा है.मोतिहारी का योगदान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह भूमि हमेशा से बिहार की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक रही है. महात्मा गांधी की सत्याग्रह की धरती मानी जाने वाली यह जगह आज भी लोकतंत्र की सच्ची भावना को जीवित रखे हुए है.



NDA बनाम महागठबंधन — किसका पलड़ा भारी ?

पिछले विधानसभा चुनावों में मोतिहारी और पूर्वी चंपारण जिले की राजनीति में एनडीए का दबदबा देखा गया था. साल 2000 में एनडीए ने जिले की 12 में से 9 सीटें जीती थीं, जिससे सत्ता की दिशा तय हुई थी. लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग दिख रहे हैं. महागठबंधन के उम्मीदवारों ने भी जनता के बीच मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. ऐसे में मोतिहारी का जनमत इस बार चुनावी नतीजों का मुख्य आधार बन सकता है.



मोतिहारी— बिहार की सांस्कृतिक राजधानी

अपनी समृद्ध परंपराओं के कारण मोतिहारी बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है. यहां की मिट्टी में संगीत, लोककला और साहित्य की खुशबू रची-बसी है. पीढ़ियों से यह भूमि मैथिली, संस्कृत, उर्दू और हिंदी की साहित्यिक परंपराओं को संजोए हुए है. यही सांस्कृतिक विरासत यहां के लोगों के सोच और व्यवहार में झलकती है.



इलेक्शन एक्सप्रेस से जनता का सीधा संवाद

रविवार को हो रहे ईटीवी भारत का लाइव कार्यक्रम न केवल मोतिहारी के राजनीतिक तापमान को मापेगा, बल्कि यह जनता की वास्तविक आवाज़ को सामने लाएगा. कार्यक्रम के दौरान युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी और आम नागरिक अपनी राय रखेंगे — कौन से मुद्दे उनके लिए सबसे अहम हैं, और किससे वे उम्मीद लगाकर बैठे हैं.

तो तैयार रहिए, रविवार को ईटीवी भारत की “इलेक्शन एक्सप्रेस” मोतिहारी के नर्सिंग बाबा मंदिर से LIVE के लिए. यह सिर्फ एक प्रसारण नहीं, बल्कि मोतिहारी की जनता की आवाज़ का मंच होगा.

