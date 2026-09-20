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SIR: निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू और शीर्ष अधिकारियों को मिले नोटिस, इन दिग्गजों का भी लिस्ट में नाम

आयोग की तरफ से कहा गया कि नोटिस मिलने मात्र से किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं माना जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित अन्य को एसआईआर नोटिस
निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित अन्य को एसआईआर नोटिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 10:42 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. इस प्रक्रिया के तहत देश के निर्वाचन आयुक्त डॉ. एसएस संधू सहित कई सेवारत और सेवानिवृत्त शीर्ष नौकरशाहों, केंद्रीय सचिवों और दिग्गज हस्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं. मतदान सूचियों में डेटा की विसंगतियों और पिछले रिकॉर्ड से मिलान न होने के कारण इन नामी हस्तियों को अपनी जानकारी सत्यापित कराने को कहा गया है.

न्यू मोती बाग पोलिंग बूथ पर सामने आए सबसे ज्यादा नाम

दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू मोती बाग मतदान केंद्र पर, जहां अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास स्थित हैं, कुल 593 मतदाताओं को नोटिस थमाए गए हैं. इसी सूची में निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू का नाम भी शामिल है, जिन्हें नाम में मामूली अंतर के चलते नोटिस मिला है. इनके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री, सेबी (SEBI) अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सुद, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, मत्स्य पालन सचिव अभिलाक्ष लिखी और व्यय सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम जैसे कई प्रमुख सेवारत सचिव स्तर के अधिकारी भी इस सूची की चपेट में हैं. सीएजी के पद पर आसीन के. संजय मूर्ति को 'माता-पिता के नाम में अंतर' के कारण नोटिस जारी हुआ है.

दिग्गजों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजा गया बुलावा

SIR प्रक्रिया के दायरे में केवल सेवारत अधिकारी ही नहीं, बल्कि कई बड़े नामचीन एवं पूर्व प्रशासनिक चेहरे भी आए हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, आप नेता मनीष सिसोदिया, सांसद बांसुरी स्वराज, बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत आदि के नाम भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. उनके अलावा, पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और जेएनयू के पूर्व वीसी एम. जगदेश कुमार, पूर्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, पूर्व पर्यावरण सचिव लीना नंदन और सीआईएसएफ की पूर्व महानिदेशक नीना सिंह शामिल हैं. इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर का नाम भी दस्तावेजों के मिलान न होने के कारण चर्चा में हैं.

निर्वाचन आयोग की स्पष्ट सफाई, घबराने की जरूरत नहीं

देशभर में इस हाई-प्रोफाइल सूची के सामने आने के बाद और उठ रहे सवालों के बीच निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है. आयोग का कहना है कि नोटिस मिलने मात्र से किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं माना जाएगा. यह केवल लॉजिकल डिसक्रिपेंसीज या पिछले SIR डेटा से सीधे लिंक न हो पाने के कारण एक सत्यापन प्रक्रिया है. आयोग के नियमों के मुताबिक, जिन भी मतदाताओं या अधिकारियों को नोटिस मिले हैं, वे संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के समक्ष अपने जरूरी दस्तावेज और सही विवरण प्रस्तुत कर प्रविष्टियों का सत्यापन करा सकते हैं. दिल्ली में चल रहे इस व्यापक अभियान के तहत 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 29 अक्टूबर तक सभी आपत्तियों और नोटिसों का निस्तारण कर दिया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

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