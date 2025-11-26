ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने CEO ऑफिस में सुरक्षा में चूक होने पर पश्चिम बंगाल पुलिस को लिखा पत्र

पत्र में लिखा था, "इस पत्र के मिलने के 48 घंटे के अंदर आयोग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेज दें."

ईसीआई ने आगे निर्देश दिया है कि एसआईआर गतिविधि और राज्य में आने वाले चुनावों की वजह से संवेदनशीलता को देखते हुए सही सुरक्षा वर्गीकरण किया जाएगा और यह पक्का किया जाएगा कि फिर कोई अनहोनी न हो.

ईसीआई ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सीईओ के ऑफिस में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा, उनके घरों पर और आने-जाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएं.

पत्र में लिखा था, "सीईओ के ऑफिस में मौजूदा सुरक्षा हालात को संभालने के लिए काफी नहीं लग रही थी, जिससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले दूसरे अधिकारी और स्टाफ की सुरक्षा को खतरा हो सकता था."

कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लिखे एक पत्र में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत है, ईसीआई सचिव एसके मिश्रा ने लिखा, "मुझे यह बताने का निर्देश मिला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के नोटिस में आया है कि 24 नवंबर को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में एक गंभीर सुरक्षा चूक हुई है, जिसकी मीडिया में भी रिपोर्टिंग हुई है."

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के ऑफिस में कथित सुरक्षा उल्लंघन पर पत्र लिखा और वहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. चुनाव आयोग ने इस मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है.

इस बीच, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पोल पैनल के पत्र पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "इस पवित्र संविधान दिवस पर 26 नवंबर, 2025 को जब हम अपनी डेमोक्रेसी की आत्मा को बनाए रखने की कसम खाते हैं, पश्चिम बंगाल में यह कितना घिनौना मज़ाक सामने आता है.

भारत का चुनाव आयोग, जो आर्टिकल 324 से 329 के तहत हमारी चुनावी पवित्रता का रखवाला है, उसे बुनियादी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है. कोलकाता पुलिस को एक अपमानजनक पत्र, जो ममता बनर्जी के आतंक के राज में अराजकता को उजागर करता है."

अधिकारी ने कहा, "ममता बनर्जी के गुंडे सीईओ के ऑफिस में घुस जाते हैं, सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई करते हैं, और एसआईआर को लेकर हंगामा करते हैं, फिर भी टीएमली के दबंग सिंडिकेट से पंगु पड़ी सरकारी मशीनरी, संवैधानिक प्राधिकार को भी नहीं बचा पाती? यह गवर्नेंस नहीं है; यह संविधान के फ्री और निष्पक्ष चुनाव के वादे पर खुला हमला है, जहां ईसीआई को यह पक्का करना होता है कि हर नागरिक लिंचिंग, दंगों या बूथ कब्जे के डर के बिना अपना वोट डाल सके."

यह बताया जा सकता है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल और 11 दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी राज्य में चल रहे एसआईआर की आलोचना करती रही हैं.

इससे पहले, एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "भारत का तथाकथित चुनाव आयोग के बिना प्लान किए, लगातार काम के बोझ की वजह से कीमती जानें जा रही हैं. एक प्रक्रिया जिसमें पहले 3 साल लगते थे, अब राजनीतिक नेताओं को खुश करने के लिए चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में पूरा किया जा रहा है, जिससे बीएलओ पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है."

बनर्जी ने पोल पैनल से राज्य में वोटर लिस्ट की एसआईआर तुरंत कराने की अपील की है.

