चुनाव आयोग ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर चुनाव वाले राज्यों को लिखा पत्र

नई दिल्ली: विभिन्न राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने इन चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुनाव के संचालन से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में निर्देश जारी किया है. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव इस साल की शुरुआत में होने हैं.

चुनाव वाले राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों और मुख्य सचिवों को इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से पत्र लिखे गए. इस पत्र को चुनाव आयोग द्वारा मीडिया के साथ साझा की गई. इसमें कहा गया, 'आयोग एक सुसंगत नीति का पालन कर रहा है कि चुनाव वाले राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है जहां उन्होंने काफी लंबी अवधि तक सेवा की है.'

चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को वर्तमान जिले (राजस्व जिले) में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह अपने गृह जिले में तैनात है. अगर उसने पिछले चार वर्षों के दौरान उस जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं या असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 31 मई को या उससे पहले और पुदुचेरी के लिए 30 जून को तीन साल पूरे कर लेंगे.

पत्र में लिखा, 'तीन साल का समय कैलकुलेट करते समय जिले के अंदर किसी पोस्ट पर प्रमोशन को गिना जाएगा. हालांकि, स्टेट हेडक्वार्टर में (पिछले चार सालों में) दी गई सर्विस, भले ही वे उसी रेवेन्यू जिले में हों, उन्हें मौजूदा जिले में तीन साल के समय के कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जा सकता है.'

इसी तरह जिन अधिकारियों को पैरा 3(ii) की शर्त को पूरा करने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, उन्हें स्टेट हेडक्वार्टर में पोस्ट करने की इजाजत दी जा सकती है, भले ही वह उसी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में हो.