ETV Bharat / bharat

SIR याचिकाओं पर चुनाव आयोग का SC में जवाब, कहा- प. बंगाल में बड़े पैमाने पर वोटर डिलीट करने के आरोप झूठे

चुनाव आयोग ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में 'बड़े पैमाने पर वोटर डिलीट करने' के बारे में झूठे आरोप लगाए गए हैं और यह अपने राजनीतिक फायदे को आगे बढ़ाने की कोशिश है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने 11 नवंबर को कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं की तरफ से राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण- एसआईआर अभियान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था. चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन और दूसरों की याचिका पर 81 पेज का जवाबी हलफनामा दाखिया किया. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 30 फीसदी तक वोटरों के नाम बाहर होने के आरोपों को गलत बताया. चुनाव आयोग ने कहा कि 99.77 फीसदी मौजूदा वोटरों को पहले से भरे हुए गणना फॉर्म दिए जा चुके हैं और 70.14 प्रतिशत फॉर्म वापस मिल गए हैं.