चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा

सम्मेलन का मकसद चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच कामकाज में उनके अपने कानूनी ढांचे के तहत चुनावी प्रक्रियाओं के मामले में तालमेल बनाना है.

भारतीय चुनाव आयोग (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 7:49 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को घोषणा की कि वह 24 फरवरी को राज्य चुनाव आयुक्तों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा. इसमें कहा गया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के राज्य चुनाव आयुक्तों के इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में आयोजित होगा.

चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्तों के इस राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 25 साल के अंतराल के बाद हो रहा है. इससे पहले ऐसा ही सम्मेलन साल 1999 में हुआ था. इसमें बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और उद्घाटन समारोह में राज्य चुनाव आयुक्तों को संबोधित करेंगे.

चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त अपने कानूनी विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हिस्सा लेंगे और अपने विचार रखेंगे. सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) भी राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे.

सम्मेलन का मुख्य मकसद चुनाव आयोग के केंद्रीय कार्यालय और राज्य चुनाव आयुक्तों के कामकाज में उनके अपने कानूनी ढांचे के तहत चुनावी प्रक्रियाओं और लॉजिस्टिक्स के मामले में तालमेल बनाना है.

इसमें कहा गया है कि प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर की योग्यता पर चुनावी कानूनों, चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए तकनीकी दखल जैसे कि हाल ही में लॉन्च किए गए ईसीआईएनईटी (ECINET) डिजिटल प्लेटफॉर्म और ईवीएम (EVM) जैसे अन्य विषयों पर चर्चा सत्रों में हिस्सा लेंगे.

चुनाव आयोग ने कहा कि वह भारत के संविधान और देश के कानूनी ढांचे के अनुसार चुनावी रोल तैयार करने और चुनाव कराने के अपने अनुभव से अपनी विशेषज्ञता भी देगा. राज्य चुनाव आयोग संबंधित राज्यों के कानून द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के अधिकार देने वाले प्रावधानों के तहत बनाए जाते हैं.

उन्हें पंचायतों और नगर निकायों के सभी चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है. यह बताया जा सकता है कि पिछले महीने चुनाव आयोग ने यहां लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस (IICDEM) का आयोजन किया था.

लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (IICDEM) के दौरान, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ के नेतृत्व में, 36 थीमेटिक ग्रुप्स ने प्रमुख एकेडमिक संस्थानों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एकेडमिक विशेषज्ञों के सहयोग से क्रॉस-कटिंग वैश्विक चुनावी विषयों, मॉडल अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मानकों, और चुनावी प्रक्रियाओं में बेहतरीन तरीकों और इनोवेशन पर गहराई से चर्चा में योगदान दिया.

