चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा

भारतीय चुनाव आयोग ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को घोषणा की कि वह 24 फरवरी को राज्य चुनाव आयुक्तों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा. इसमें कहा गया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के राज्य चुनाव आयुक्तों के इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में आयोजित होगा. चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्तों के इस राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 25 साल के अंतराल के बाद हो रहा है. इससे पहले ऐसा ही सम्मेलन साल 1999 में हुआ था. इसमें बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और उद्घाटन समारोह में राज्य चुनाव आयुक्तों को संबोधित करेंगे. चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त अपने कानूनी विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हिस्सा लेंगे और अपने विचार रखेंगे. सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) भी राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे. सम्मेलन का मुख्य मकसद चुनाव आयोग के केंद्रीय कार्यालय और राज्य चुनाव आयुक्तों के कामकाज में उनके अपने कानूनी ढांचे के तहत चुनावी प्रक्रियाओं और लॉजिस्टिक्स के मामले में तालमेल बनाना है.