चुनाव आयोग 21 जनवरी से तीन दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा, 50 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद
यह कॉन्फ्रेंस नेशनल वोटर्स डे से पहले होगी, जो 25 जनवरी को ECI के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है.
Published : January 2, 2026 at 6:24 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए 21 जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी में तीन दिन का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साल 2026 के लिए लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान (IIDEA) के सदस्य स्टेट्स का काउंसिल का चेयरपर्सन बनने के बाद, यह पोल पैनल द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होगा.
1995 में बनी IIDEA एक इंटर-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन है जो दुनिया भर में डेमोक्रेटिक संस्थाओं और प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए काम करती है. अभी इसके मेंबरशिप में 35 देश हैं, साथ ही जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रहे हैं, यह ऑर्गनाइज़ेशन सबको साथ लेकर चलने वाले, मजबूत और जवाबदेह लोकतंत्र की वकालत करता है.
खास बात यह है कि यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन राष्ट्रीय वोटर्स डे से पहले होगा, जो हर साल 25 जनवरी को चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी. यह दिन नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ावा देता है, खासकर उन युवाओं को जो अभी-अभी पात्रता (18 साल की उम्र) तक पहुंचे हैं.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया, "चुनाव आयोग राष्ट्रीय राजधानी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा. मुख्य चुनाव आयुक्त के IIDEA की अध्यक्षता संभालने के बाद यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा."
उन्होंने कहा, "यह तीन दिन का इंटरनेशनल इवेंट जनवरी के आखिरी हफ़्ते में होने वाला है. यह 21 से 23 जनवरी तक होगा. इस इवेंट की तैयारी चल रही है." उन्होंने कहा, "अलग-अलग देशों के चुनाव निकायों को न्योता भेजा जा रहा है. इसमें 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि के आने की उम्मीद है." संभावना है कि IIDEA के सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, जिनमें ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं.
नेपाल और भूटान समेत पड़ोसी देशों की इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के प्रतिनिधि के भी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की उम्मीद है.
तीन दिन की कॉन्फ्रेंस के दौरान, अलग-अलग चुनावों में फ्री और फेयर चुनाव पक्का करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत सबसे अच्छे चुनावी तरीकों पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा, वोटर्स की सुविधा के लिए पोल पैनल द्वारा उठाए गए अलग-अलग कदमों पर भी रोशनी डाली जाएगी.
इसके अलावा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) इलेक्टोरल रोल का भी ज़िक्र किया जा सकता है, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा काम बताया जा रहा है. अभी, एसआईआर 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे चुनाव वाले राज्य शामिल हैं. पहले फेज़ में, एसआईआर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था.
इस बात की संभावना है कि प्रतिभागी अलग-अलग देशों में चुनावी भागीदारी, उपस्थिति पंजी, और सुलभ व सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किए जाने की संभावना है. कॉन्फ्रेंस का नतीजा चुनावों और चुनावी लोकतंत्रों के बीच बेहतर तालमेल और मज़बूती लाना होगा.
