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सोशल मीडिया की फेक न्यूज से निपटने के लिए 500 अफसरों को खास ट्रेनिंग! चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

इन अधिकारियों को सोशल मीडिया के दौर में बीते वर्षों में सामने आई चुनौतियों के बारे में बताया जाएगा. संतू दास की रिपोर्ट.

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चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार बुधवार, 17 जून, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) के 15वें फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक रोडमैप पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टिसिपेंट्स को संबोधित करते हुए. (IANS/X/@ECISVEEP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 3:53 PM IST

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नई दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग (ECI) देश भर के मतदाताओं को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक अधिकारियों को और अधिक जागरूक करेगा. इन अधिकारियों को चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े कानूनों और सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते दौर में बीते वर्षों में सामने आई चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा.

इससे पहले इसी महीने, चुनाव आयोग ने मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था. इसमें उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मीडिया नोडल अधिकारियों (MNOs), सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों (SMNOs) और जिला जनसंपर्क अधिकारियों को एक साथ लाया गया था, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण चल रहा है और जो आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं.

तीसरे चरण में, मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और सटीक बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग द्वारा 16 राज्यों और दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा सहित तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया जा रहा है. यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें.

पहला सम्मेलन 12 जून को आयोजित किया गया था. चुनाव आयोग अब राष्ट्रीय राजधानी में 3 और 8 जुलाई को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक अधिकारियों के लिए दूसरे और तीसरे सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है. मतदाताओं को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से यह पहल पहली बार की जा रही है.

चुनाव आयोग (ECI) के सूत्रों ने बताया कि इन संचार अधिकारियों को जागरूक करना बेहद जरूरी है, ताकि वे मतदाताओं के सवालों या शंकाओं का समय पर समाधान कर सकें. इस ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को भ्रामक खबरों से निपटने, चुनाव आयोग की पहलों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम सहित चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कानूनों की जानकारी देकर मजबूत बनाया जाएगा.

चुनाव आयोग की मानें तो इस तरह की पहल से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय (DEO) के बीच काम करने का तालमेल बेहतर होगा.

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका संवाद तुरंत, स्पष्ट और तथ्यों व कानून पर आधारित हो. वहीं चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने कहा कि अधिकारियों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे आयोग के नियमों, निर्देशों और दिशानिर्देशों को जनता तक स्पष्ट और बेहद आसान भाषा में पहुंचाएं.

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