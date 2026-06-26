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सोशल मीडिया की फेक न्यूज से निपटने के लिए 500 अफसरों को खास ट्रेनिंग! चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार बुधवार, 17 जून, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) के 15वें फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक रोडमैप पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टिसिपेंट्स को संबोधित करते हुए. ( IANS/X/@ECISVEEP )