भारतीय चुनाव आयोग ने दिए आदेश, तरनतारन की एसएसपी रवजोत ग्रेवाल सस्पेंड

चुनाव आयोग ने तरनतारन की एसएसपी को निलंबित कर दिया है.

RAVJOT KAUR GREWAL
रवजोत कौर ग्रेवाल (facebook Ravjot Grewal)
Published : November 8, 2025 at 4:10 PM IST

चंडीगढ़ : भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के तरनतारन की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सीपी अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तत्काल प्रभाव से एसएसपी, तरनतारन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा दिया गया है.

चुनाव में गड़बड़ी का आरोप
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि तरनतारन जिम्नी के चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप में एसएसपी तरनतारन डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित कर दिया गया है. अमृतसर के सीपी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. साथ ही पंजाब सरकार तीन अधिकारियों का पैनल बनाकर इसकी जांच कराएगी.

अकाली दल की शिकायत के बाद कार्रवाई
शिरोमणि अकाली दल के पूर्व पंजाब अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एसएसपी तरनतारन डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित कर दिया है. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है. लेकिन तरनतारन जिम्नी चुनाव की बात करें तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था.

डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल कौन?
डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. पंजाब के पटियाला की निवासी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल एक डेंटल सर्जन थीं, जिन्होंने आईपीएस परीक्षा में 47वीं रैंक हासिल की थी. उनके पति नवनीत सिंह बैंस भी एक आईपीएस अधिकारी हैं. दोनों पति-पत्नी पंजाब कैडर में आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले, रवजोत कौर ग्रेवाल संयुक्त निदेशक, जांच एवं सतर्कता ब्यूरो के पद पर कार्यरत थीं. डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल फतेहगढ़ साहिब जिले में एसएसपी के रूप में भी कार्यरत रह चुकी हैं.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
TARNTARAN SSP RAVJOT KAUR GREWAL
TARNTARAN BYPOLL
