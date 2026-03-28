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केरल: चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन में अधिकारियों को निलंबित किया

वीडियो क्लिप्स के साथ दी गई इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अझिकोड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की एक जनसभा के दौरान सुमेष का व्यक्तिगत अपमान किया गया. हालाँकि, जिला सूचना अधिकारी ने इस विशेष राजनीतिक शिकायत का विवरण मीडिया को एक आधिकारिक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जारी कर दिया.

दोनों ही मामलों में इलेक्शन कमीशन ने सजा पाए अधिकारियों की पहचान नहीं बताने का फैसला किया है. इस फैसले की पुष्टि कमीशन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने ईटीवी भारत को साफ तौर पर की है. कन्नूर में यह विवाद तब शुरू हुआ जब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेतृत्व ने उम्मीदवार के.वी. सुमेष के चुनाव प्रचार की देखरेख करने वाले एम. प्रकाशान मास्टर के जरिए जिला कलेक्टर को एक शिकायत सौंपी.

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से दर्ज की गई फॉर्मल शिकायत के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कल आधी रात को इमरजेंसी सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया. हाल ही में राज्य में इस तरह की यह दूसरी डिसिप्लिनरी कार्रवाई है. पिछले हफ्ते एक ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन सर्कुलर पर भारतीय जनता पार्टी की सील रहस्यमय तरीके से दिखने के बाद एक और अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था.

तिरुवनंतपुरम: कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की शिकायत को ऑफिशियल सरकारी प्रेस रिलीज बनाकर जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया. चुनाव आयोग ने यह कदम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन करने के आरोप में उठाया

जहाँ एक ओर चुनाव के मौसम में जिला कलेक्टरों को नियमित रूप से सैकड़ों याचिकाएँ मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें कभी भी आधिकारिक जनसंपर्क माध्यमों से प्रसारित नहीं किया जाता. इस कदम का विरोध करते हुए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यह बात उठाई कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कई शिकायतें दर्ज करने के बावजूद उनमें से किसी को भी कभी भी आधिकारिक सरकारी विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की शिकायत को चुनकर प्रकाशित करना एक जान-बूझकर उठाया गया कदम था, जिसका उद्देश्य सत्ताधारी गठबंधन को लाभ पहुँचाना था. विपक्षी मोर्चे की ओर से एक नई शिकायत मिलने पर जिसमें राज्य की समाचार एजेंसियों के इस दुरुपयोग को उजागर किया गया था, जिला कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी. संबंधित अधिकारी के इस आचरण को चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से अपेक्षित सख्त निष्पक्षता का गंभीर उल्लंघन माना गया. इन कर्मियों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे किसी भी राजनीतिक मोर्चे या उम्मीदवार का पक्ष न लें.

इस बीच सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने गंभीर आरोप लगाए. ये आरोप तब सामने आए जब केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को भेजे गए एक औपचारिक संदेश पर भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई की आधिकारिक मुहर लगी हुई पाई गई.

राज्य नेतृत्व ने कहा कि दो दिन पहले मिले इस ईमेल संदेश में 19 मार्च, 2019 को आयोग द्वारा तैयार किए गए एक पत्र की प्रति शामिल थी, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का विस्तृत विवरण दिया गया था. सोशल मीडिया पर इस घटना का मजाक उड़ाते हुए पार्टी ने इसे एक और 'संयोग' बताया ठीक वैसे ही संयोग जैसा कि वोटिंग मशीन का कोई भी बटन दबाने पर वोट हमेशा 'कमल' के निशान को ही जाता है, इस आरोप के संदर्भ में कहा जाता है.