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आंध्र प्रदेश में 43.71 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी, 16.23 लाख का सत्यापन पूरा

अमरावती (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया जारी है. इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में करीब 43.71 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये नोटिस उनकी डिटेल्स में गड़बड़ियों के चलते जारी किए गए हैं.

अधिकारियों ने आगे बताया कि इनमें से करीब 16.23 लाख मतदाताओं ने गुरुवार देर शाम तक अपनी डिटेल्स सही करा ली हैं. वहीं 8,764 लोगों के जरूरी दस्तावेज ना उपलब्ध होने के चलते अयोग्य करार दिया गया है.

राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक फाइनल वोटर लिस्ट में 1,363,250 लोगों को शामिल किया गया है. बाकी 2,51,760 वोटरों के दिए गए सबूतों की जांच अभी भी चल रही है. जिन 27.47 लाख वोटरों को नोटिस मिले हैं, उनकी जांच अभी होनी बाकी है. बता दें, पूरे राज्य में यह जांच प्रक्रिया 28 सितंबर तक पूरी होनी है, तभी साफ होगा कि नोटिस पाने वाले कितने वोटर फाइनल लिस्ट में बने रहेंगे.

हालांकि, बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) नोटिस पाने वाले वोटरों को जांच के लिए तहसीलदार ऑफिस बुला रहे हैं, जिससे इन वोटरों को अपना काम छोड़कर ऑफ़िस में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है. वोटरों को यह साफ तौर पर पता नहीं है कि नोटिस के जवाब में कौन से दस्तावेज जमा करने हैं. बूथ लेवल ऑफिसर से सही सहयोग न मिलने के कारण मुश्किलें आ रही हैं.