आंध्र प्रदेश में 43.71 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी, 16.23 लाख का सत्यापन पूरा
चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में एसआईआर प्रक्रिया 28 सितंबर तक पूरी होनी है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.
Published : August 28, 2026 at 10:22 AM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया जारी है. इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में करीब 43.71 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये नोटिस उनकी डिटेल्स में गड़बड़ियों के चलते जारी किए गए हैं.
अधिकारियों ने आगे बताया कि इनमें से करीब 16.23 लाख मतदाताओं ने गुरुवार देर शाम तक अपनी डिटेल्स सही करा ली हैं. वहीं 8,764 लोगों के जरूरी दस्तावेज ना उपलब्ध होने के चलते अयोग्य करार दिया गया है.
राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक फाइनल वोटर लिस्ट में 1,363,250 लोगों को शामिल किया गया है. बाकी 2,51,760 वोटरों के दिए गए सबूतों की जांच अभी भी चल रही है. जिन 27.47 लाख वोटरों को नोटिस मिले हैं, उनकी जांच अभी होनी बाकी है. बता दें, पूरे राज्य में यह जांच प्रक्रिया 28 सितंबर तक पूरी होनी है, तभी साफ होगा कि नोटिस पाने वाले कितने वोटर फाइनल लिस्ट में बने रहेंगे.
हालांकि, बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) नोटिस पाने वाले वोटरों को जांच के लिए तहसीलदार ऑफिस बुला रहे हैं, जिससे इन वोटरों को अपना काम छोड़कर ऑफ़िस में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है. वोटरों को यह साफ तौर पर पता नहीं है कि नोटिस के जवाब में कौन से दस्तावेज जमा करने हैं. बूथ लेवल ऑफिसर से सही सहयोग न मिलने के कारण मुश्किलें आ रही हैं.
गलतियों और विसंगतियों से संबंधित विवरण
- स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) नियमों के अनुसार, मौजूदा लिस्ट में शामिल वोटर्स को अपनी जानकारी—जैसे कि अपना नाम, माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी का नाम—2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद जानकारी से मिलाना जरूरी है. कई वोटर्स ने बिना यह मिलान किए ही बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिए. कुछ लोगों ने मिलान तो किया, लेकिन गलत या अधूरी जानकारी दी. चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ऐसे कुल 44.23 लाख लोगों की पहचान की और उन सभी के लिए नोटिस तैयार किए. अब तक इनमें से 43.71 लाख लोगों को नोटिस बांटे जा चुके हैं. नोटिस पाने वालों में 36 लाख ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपनी जानकारी में गलतियों या विसंगतियों के साथ मिलान किया था.
- वोटरों द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई जानकारी में पाई गई गड़बड़ियों में माता-पिता और बच्चों के बीच 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा का उम्र का अंतर, और वोटर तथा उनके दादा-दादी/नाना-नानी के बीच 40 साल से कम का उम्र का अंतर शामिल है.
- मौजूदा लिस्ट और 2002 की लिस्ट में वोटर के पिता के नाम में अंतर, और एक ही माता-पिता के बच्चों की उम्र में नौ महीने से कम का अंतर जैसी गड़बड़ियां भी पाई गईं.
- मौजूदा वोटर लिस्ट और 2002 की लिस्ट में वोटर के नाम में भी अंतर है, साथ ही माता-पिता के बारे में दी गई जानकारी में भी गलतियां हैं. ऐसे लोगों को अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है.
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