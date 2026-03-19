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के. कविता की पार्टी तेलंगाना प्रजा जागृति के रजिस्ट्रेशन पर विचार करे निर्वाचन आयोग- हाईकोर्ट

सुनवाई के निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने इसके लिए चार हफ्ते का समय देने की मांग की.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 19, 2026 at 5:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो बीआरएस की पूर्व नेता के. कविता को अपनी पार्टी तेलंगाना प्रजा जागृति के रजिस्ट्रेशन पर विचार करे. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने ये आदेश दिया. याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29ए के तहत 23 जनवरी को दिए गए उनके आवेदन पर तेजी से फैसला करने का निर्देश जारी किया जाए. निर्वाचन आयोग ने 23 फरवरी को उनके आवेदन में कुछ कमियां बतायी थीं, जिन्हें दूर कर दिया गया है.

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील संजय वशिष्ठ ने कहा कि आयोग निर्वाचन आयोग इसपर जितना जल्दी हो सके विचार करेगा. संजय वशिष्ठ ने इसके लिए चार हफ्ते का समय देने की मांग की. उनकी इस मांग का के. कविता की ओर से पेश वकील ने विरोध किया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो इस समय देशभर में चुनाव संपन्न कराने में व्यस्त है. तब के. कविता की ओर से हा गया कि तेलंगाना में अप्रैल के मध्य में स्थानीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है.

बता दें कि, के. कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं. उनको सितंबर 2025 में बीआरएस पार्टी के निलंबित कर दिया गया था. दरअसल, के. कविता ने अपने चचेरे भाईयों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं टी. हरीश राव और जे. संतोष कुमार पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट को लेकर अपने पिता की छवि खराब करने का आरोप लगाया था. इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था. के. कविता ने बीआरएस से अलग होने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया था.

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