TMC के मालिकाना हक को लेकर खींचतान जारी, चुनाव आयोग ने 6 जुलाई तक मांगा जवाब
टीएमसी के मालिकाना हक को लेकर चल रही खींचतान के बीच चुनाव आयोग ने ममता और ऋतब्रत गुटों से जवाब मांगा.
Published : July 2, 2026 at 10:03 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बीच मालिकाना हक को लेकर चल रही खींचतान के बीच, भारतीय चुनाव आयोग ने उनसे पार्टी के संगठनात्मक चुनावों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के बारे में अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
आयोग के पैनल ने उनसे सोमवार शाम तक अपना जवाब देने को कहा है. यह ताजा घटनाक्रम तब हुआ जब ऋतब्रत के नेतृत्व वाले पार्टी के अलग हुए गुट के 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को यहां निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और दावा किया कि उन्हें पार्टी के दो-तिहाई से ज्यादा विधायकों, पार्षदों, पार्षदों और जिला परिषद का समर्थन हासिल है.
पोल पैनल के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि, भारतीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी दोनों को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में दोनों गुटों के दावों और जवाबी दावों के बारे में पत्र लिखे हैं.
उन्हें सोमवार, 6 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब देने को कहा गया है." पश्चिम बंगाल में सरकार बचाने में नाकाम रहने के बाद ममता के खिलाफ खुलेआम बगावत करने वाले ऋतब्रत ने पार्टी के अंदर चल रही टूट के बीच चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है.
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ने 9 दूसरे सदस्यों के साथ यहां पोल पैनल हेडक्वार्टर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग की फुल बेंच से मुलाकात की.
खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़ी अंदरूनी टूट से गुजर रही है. ऋतब्रत ने दावा किया है कि टीएमसी में उन्हें ज्यादातर समर्थन है और इस बारे में पोल पैनल से संपर्क किया है. ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी ने भी इस मामले में पोल पैनल से संपर्क किया है.
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में, निर्वाचन आयोग की फुल बेंच से मिलने के तुरंत बाद उन्होंने कहा, "हमने साफ-साफ कहा है कि 22 जून को क्या मुद्दे थे, एक डेलीगेट सेशन (कोलकाता में टीएमसी का) था. 23 जून को, हमने खुद निर्वाचन आयोग को बताया और मिलने का समय मांगा.
उन्होंने कहा, "हम चुनाव आयोग के शुक्रगुजार हैं कि फुल बेंच ने हमें मिलने का समय दिया." उन्होंने कहा, "हम फुल बेंच से मिले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दूसरे चुनाव आयुक्तों से हमने अपनी बात रखी है, जो हमने पहले बातचीत के दौरान लिखा था. सीईसी ने ने कहा कि वह जल्द ही हमसे बात करेंगे."
टीएमसी के मालिकाना हक पर एक सवाल के जवाब में, उन्होंने साफ कहा, "हम असली टीएमसी हैं." इससे पहले, निर्वाचन आयोग की बिल़्डिंग से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए, ऋतब्रत ने कहा, "हमारे पास दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत का समर्थन है. टीएमसी के ज्यादातर विधायक कॉर्पोरेटर, पार्षद, जिला परिषद हमारे साथ हैं."
बनर्जी पर परोक्ष हमला करते हुए उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई व्यक्तिगत पंथ और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है. हम अरूप रॉय के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में आम तौर पर संविधान और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विचारों को बनाए रखते हुए बिना थके काम करेंगे." बाद में ममता के नेतृत्व वाले गुट ने मीडिया से बात की और पोल पैनल पर अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने का आरोप लगाया.
टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, "निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के केवल अधिकृत प्रतिनिधियों को ही आयोग से मिलने या अपनी बात रखने की अनुमति है. हालांकि, पार्टी से निकाले गए बागियों के एक ग्रुप ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है. जिन लोगों ने कथित तौर पर पार्टी का अनुशासन तोड़ा और अलग-अलग होटलों में बैठक की, उन्हें चुनाव आयोग पार्टी का असली प्रतिनिधि कैसे मान सकता है."
निर्वाचन आयोग पर हमला करते हुए सागरिका घोष ने कहा कि, अब देश के सामने यह साफ है कि भारत का निर्वाचन आयोग अब आजादी से काम नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी (BJP), खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, के इशारे पर काम कर रही है.
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