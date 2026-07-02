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TMC के मालिकाना हक को लेकर खींचतान जारी, चुनाव आयोग ने 6 जुलाई तक मांगा जवाब

ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC बागियों ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की, दूसरी तस्वीर में ममता बनर्जी की फाइल फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बीच मालिकाना हक को लेकर चल रही खींचतान के बीच, भारतीय चुनाव आयोग ने उनसे पार्टी के संगठनात्मक चुनावों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के बारे में अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. आयोग के पैनल ने उनसे सोमवार शाम तक अपना जवाब देने को कहा है. यह ताजा घटनाक्रम तब हुआ जब ऋतब्रत के नेतृत्व वाले पार्टी के अलग हुए गुट के 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को यहां निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और दावा किया कि उन्हें पार्टी के दो-तिहाई से ज्यादा विधायकों, पार्षदों, पार्षदों और जिला परिषद का समर्थन हासिल है. पोल पैनल के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि, भारतीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी दोनों को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में दोनों गुटों के दावों और जवाबी दावों के बारे में पत्र लिखे हैं. उन्हें सोमवार, 6 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब देने को कहा गया है." पश्चिम बंगाल में सरकार बचाने में नाकाम रहने के बाद ममता के खिलाफ खुलेआम बगावत करने वाले ऋतब्रत ने पार्टी के अंदर चल रही टूट के बीच चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है. पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ने 9 दूसरे सदस्यों के साथ यहां पोल ​​पैनल हेडक्वार्टर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग की फुल बेंच से मुलाकात की. खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़ी अंदरूनी टूट से गुजर रही है. ऋतब्रत ने दावा किया है कि टीएमसी में उन्हें ज्यादातर समर्थन है और इस बारे में पोल ​​पैनल से संपर्क किया है. ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी ने भी इस मामले में पोल ​​पैनल से संपर्क किया है. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में, निर्वाचन आयोग की फुल बेंच से मिलने के तुरंत बाद उन्होंने कहा, "हमने साफ-साफ कहा है कि 22 जून को क्या मुद्दे थे, एक डेलीगेट सेशन (कोलकाता में टीएमसी का) था. 23 जून को, हमने खुद निर्वाचन आयोग को बताया और मिलने का समय मांगा.