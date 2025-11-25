ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने SIR के बीच अलग-अलग राज्यों में BLOs की मौत पर रिपोर्ट मांगी

BLO योग्य नागरिकों को वोटर बनने में मदद करते हैं. वे वोटर लिस्ट में एंट्री जोड़ने, हटाने और ठीक करने के लिए कई तरह के फॉर्म देते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को रिपोर्ट जमा करते हैं.

रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 13B (2) के अनुसारBLO को सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट या लोकल बॉडी के अधिकारियों के रैंक से बनाया जाता है. एक BLO को वोटर रोल के एक हिस्से की देखरेख का काम सौंपा जाता है.

BLO कौन होते हैं? BLO एक लोकल सरकारी या सेमी-गवर्नमेंट अधिकारी होता है, जो लोकल वोटर्स को अच्छी तरह जानता है और आमतौर पर उसी पोलिंग एरिया का वोटर होता है. यह व्यक्ति अपनी लोकल जानकारी का इस्तेमाल करके वोटर रोल को अपडेट करने में मदद करता है. BLO जमीनी लेवल पर पोल पैनल के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, रोल में बदलाव की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है और उन्हें दिए गए पोलिंग एरिया के लिए वोटर रोल से जुड़ी सही फील्ड जानकारी इकट्ठा करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में चल रही इस एक्सरसाइज से पैदा हुए काम के स्ट्रेस के कारण कई BLOs, जो SIR के दूसरे फेज में लगे हुए थे, की कथित तौर पर मौत हो गई. ECI के मुताबिक, नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 5,32,828 BLOs इलेक्टोरल रोल्स के चल रहे SIR में लगे हुए हैं.

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोल ​​पैनल SIR कर रहा है, उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं.

नई दिल्ली: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) से हाल के दिनों में अलग-अलग राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की हुई मौतों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है.

BLO स्थानीय निवासियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, वोटर लिस्ट से हटाए जाने वाले मृत, शिफ्ट या डुप्लिकेट वोटरों की पहचान करते हैं.

'CEO मामले की जांच कर रहे हैं'

इलेक्टोरल रोल के SIR से जुड़े कर्तव्यों से उत्पन्न काम के तनाव के कारण कथित तौर पर अलग-अलग राज्यों में BLO की कथित मौतों का जिक्र करते हुए ECI के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "ECI ने संबंधित CEO को मामले को देखने के लिए कहा है."

उन्होंने कहा, "CEO मामले की जांच कर रहे हैं. जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) से रिपोर्ट मांगी जा रही है." सूत्रों ने खुलासा किया कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद CEO इस मामले के संबंध में अपने-अपने राज्य की रिपोर्ट पोल पैनल को सौंपेंगे. उन्होंने कहा, "ECI इस मामले को अच्छी तरह देखेगा." ECI के सूत्रों ने यह भी साफ तौर पर कहा कि पोल पैनल BLOs को उनकी ड्यूटी आसानी से पूरी करने के लिए और मदद देने को तैयार है.

खास तौर पर केरल के CEO रतन केलकर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर हाल ही में सर्कुलेट हुए एक ऑडियो मैसेज पर ध्यान देते हुए, जिसमें एक BLO ने वोटर लिस्ट की SIR से जुड़ी ड्यूटी से होने वाले काम के तनाव के बारे में बताया था, BLO से उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बातचीत की थी.

बातचीत के दौरान एंटनी वर्गीस ने BLO के तौर पर अपनी ड्यूटी जारी रखने की इच्छा जताई. पोल पैनल के मुताबिक अगर वह चाहें तो उन्हें अपनी SIR की जिम्मेदारियों को छोड़ने का ऑप्शन दिया गया था. CEO ने भरोसा दिलाया कि उनकी ड्यूटी आसानी से पूरी करने के लिए उन्हें हर जरूरी मदद दी जाएगी. वर्गीस के लिए सपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने SIR से जुड़ी एक्टिविटीज को अच्छे से करने में उनकी मदद के लिए और लोगों को तैनात किया है.

BLOs की कथित मौतों पर विपक्षी पार्टियों की नाराजगी

विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर ECI की आलोचना की है. BLOs की कथित मौतों पर चिंता जताते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "SIR की आड़ में पूरे देश में अफरा-तफरी फैला दी गई है. नतीजा यह है कि तीन हफ़्तों में 16 BLOs ने अपनी जान गंवा दी है. हार्ट अटैक, स्ट्रेस, सुसाइड- SIR कोई सुधार नहीं है, यह एक थोपा हुआ अत्याचार है."

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने पहले एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, "तथाकथित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिना प्लान किए, लगातार काम के बोझ के कारण कीमती जानें जा रही हैं. एक प्रोसेस जिसमें पहले तीन साल लगते थे, अब चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में पूरा किया जा रहा है, ताकि राजनीतिक आकाओं को खुश किया जा सके, जिससे BLOs पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है." उन्होंने पोल पैनल से राज्य में वोटर रोल की SIR तुरंत कराने की भी अपील की है.

