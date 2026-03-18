चुनाव आयोग ने कहा, केंद्रीय प्रेक्षक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे, बिना किसी लालच के चुनाव सुनिश्चित करेंगे
चुनाव प्रेक्षक हर दिन एक तय समय पर उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों से मिलकर उनकी चुनाव से जुड़ी शिकायतें सुनेंगे.
Published : March 18, 2026 at 5:15 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को बताया कि असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों और कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत छह राज्यों की आठ सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए नियुक्त किए गए ज़्यादातर केंद्रीय प्रेक्षक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गए हैं.
चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए 1,111 प्रेक्षक तैनात किए हैं. वे इस मकसद को पूरा करने के लिए आयोग की आंख और कान की तरह काम करते हैं.
निर्वाचन आयोग ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि चुनाव बिना हिंसा और लालच के हों, ताकि हर वोटर बिना किसी डर या भेदभाव के वोट दे सके. प्रेक्षक इस मकसद को पूरा करने के लिए काम करेंगे."
इसमें कहा गया है कि प्रेक्षक अपनी सम्पर्क करने का विवरण शेयर करेंगे और उम्मीदवारों, राजनीतिक पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों या आम जनता के किसी भी सदस्य से मिलकर हर रोज एक तय समय पर उनकी चुनाव से जुड़ी शिकायतें सुनेंगे.
निर्वाचन आयोग के अनुसार, तैनात 1,111 प्रेक्षकों में से 557 सामान्य पर्यवेक्षक, 188 पुलिस पर्यवेक्षक और 366 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं. "5 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के अलग-अलग फेज को आसानी से और सही तरीके से पूरा करने के लिए, 25 लाख से ज़्यादा चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है. चुनाव आयोग ने कहा, "इन चुनावों में वोट देने के लिए कुल 17.4 करोड़ से ज़्यादा वोटर योग्य हैं. इसका मतलब है कि हर 70 वोटर पर लगभग 1 चुनाव अधिकारी है."
तैनात कर्मियों में लगभग 15 लाख मतदान कर्मी, 8.5 लाख सुरक्षा कर्मी, 40 हजार मतगणना कर्मी, 49 हजार माइक्रो पर्यवेक्षक, 21 हजार सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 15 हजार माइक्रो-पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी शामिल हैं.
चुनाव आयोग ने कहा, "क्षेत्र स्तर की इलेक्शन मशीनरी, जिसमें 2.18 लाख से ज़्यादा बीएलओ शामिल हैं, वोटर्स के लिए फ़ोन कॉल पर और ECINet ऐप पर बुक-ए-कॉल टू बीएलओ सुविधा के ज़रिए उपलब्ध हैं. डीईओ/आरओ स्तर पर कोई भी शिकायत/सवाल दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर नंबर +91 (STD Code) 1950 भी उपलब्ध है."
इसमें कहा गया है कि तैनात सभी कर्मचारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 28A के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति पर माना जाएगा.
इससे पहले, चुनाव आयोग ने कहा कि उसने विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें. असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होंगे.
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