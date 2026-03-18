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चुनाव आयोग ने कहा, केंद्रीय प्रेक्षक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे, बिना किसी लालच के चुनाव सुनिश्चित करेंगे

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को बताया कि असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों और कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत छह राज्यों की आठ सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए नियुक्त किए गए ज़्यादातर केंद्रीय प्रेक्षक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गए हैं.

चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए 1,111 प्रेक्षक तैनात किए हैं. वे इस मकसद को पूरा करने के लिए आयोग की आंख और कान की तरह काम करते हैं.

निर्वाचन आयोग ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि चुनाव बिना हिंसा और लालच के हों, ताकि हर वोटर बिना किसी डर या भेदभाव के वोट दे सके. प्रेक्षक इस मकसद को पूरा करने के लिए काम करेंगे."

इसमें कहा गया है कि प्रेक्षक अपनी सम्पर्क करने का विवरण शेयर करेंगे और उम्मीदवारों, राजनीतिक पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों या आम जनता के किसी भी सदस्य से मिलकर हर रोज एक तय समय पर उनकी चुनाव से जुड़ी शिकायतें सुनेंगे.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, तैनात 1,111 प्रेक्षकों में से 557 सामान्य पर्यवेक्षक, 188 पुलिस पर्यवेक्षक और 366 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं. "5 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के अलग-अलग फेज को आसानी से और सही तरीके से पूरा करने के लिए, 25 लाख से ज़्यादा चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है. चुनाव आयोग ने कहा, "इन चुनावों में वोट देने के लिए कुल 17.4 करोड़ से ज़्यादा वोटर योग्य हैं. इसका मतलब है कि हर 70 वोटर पर लगभग 1 चुनाव अधिकारी है."