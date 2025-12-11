ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के SIR शेड्यूल में बदलाव किया

नई दिल्ली: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी (UT) समेत छह राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया है. पोल पैनल ने कहा कि यह फैसला तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स (CEOs) के अनुरोध के बाद लिया गया है. अभी SIR का दूसरा फेज चल रहा है 9 राज्यों और तीन UTs में चल रहा है. इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं. इसका मकसद इलेक्टोरल रोल को साफ करना है. ECI ने कहा, "छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स (CEOs) से मिली रिक्वेस्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्टोरल रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन (SIR) के शेड्यूल को एक जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानते हुए बदल दिया है." गुजरात में गणना अवधि 14 दिसंबर को समाप्त होगी

छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ECI द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में गणना अवधि 14 दिसंबर को समाप्त होगी और दोनों राज्यों में मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार के लिए गणना अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा.