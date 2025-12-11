चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के SIR शेड्यूल में बदलाव किया
Published : December 11, 2025 at 5:49 PM IST
नई दिल्ली: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी (UT) समेत छह राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया है. पोल पैनल ने कहा कि यह फैसला तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स (CEOs) के अनुरोध के बाद लिया गया है.
अभी SIR का दूसरा फेज चल रहा है 9 राज्यों और तीन UTs में चल रहा है. इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं. इसका मकसद इलेक्टोरल रोल को साफ करना है.
ECI ने कहा, "छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स (CEOs) से मिली रिक्वेस्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्टोरल रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन (SIR) के शेड्यूल को एक जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानते हुए बदल दिया है."
गुजरात में गणना अवधि 14 दिसंबर को समाप्त होगी
छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ECI द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में गणना अवधि 14 दिसंबर को समाप्त होगी और दोनों राज्यों में मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार के लिए गणना अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा.
यूपी में ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल 31 दिसंबर को पब्लिश होगा
शेड्यूल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गिनती का समय 26 दिसंबर तक चलेगा और ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल 31 दिसंबर को पब्लिश होगा. पहले के शेड्यूल में इन 6 राज्यों और केंद्र शासित के लिए गिनती का समय 11 दिसंबर तक था और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने की पहले की तारीख 16 दिसंबर थी.
ECI ने कहा कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए गिनती का समय आज खत्म हो जाएगा. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे. पोल पैनल ने कहा कि केरल के लिए शेड्यूल पहले बदला गया था और गिनती का समय 18 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा और ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल 23 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा.
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि यह पक्का करने के लिए कि कोई भी एलिजिबल वोटर पीछे न छूटे, नए वोटरों को डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 भरने और उन्हें BLOs को जमा करने या ECINet ऐप/वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ का इस्तेमाल करके फॉर्म और डिक्लेरेशन ऑनलाइन भरने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि उनका नाम फाइनल इलेक्टोरल रोल में शामिल हो सके, जो फरवरी, 2026 में पब्लिश किया जाएगा.
