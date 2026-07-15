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ECI : दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक में SIR के कार्यक्रम में बदलाव, जानें नई तिथि

दिल्ली में एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ ( ANI )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार को तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय सीमा बढ़ा दी. ECI ने यह फैसला तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के अनुरोध के बाद लिया. चुनाव आयोग ने बुधवार को अलग-अलग पत्र के जरिये संबंधित CEO को बदले हुए कार्यक्रम के बारे में बताया. ECI ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारियों को उसके फैसले के बारे में बताया जाएगा, और संशोधित कार्यक्रम का सभी उपलब्ध मीडिया के जरिये बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाएगा. इसके अलावा, चुनाव आयोग ने CEOs से कहा कि वे राजनीतिक पार्टियों को संशोधित कार्यक्रम के बारे में लिखकर बताएं. गौरतलब है कि एसआईआर का तीसरा चरण 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है. तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब के अलावा तीसरे चरण में ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और महाराष्ट्र शामिल हैं.