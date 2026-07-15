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ECI : दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक में SIR के कार्यक्रम में बदलाव, जानें नई तिथि

SIR का तीसरा चरण 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है. इनमें तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब भी शामिल हैं.

Election Commission revises schedule for SIR in Telangana, Karnataka, Delhi, Punjab
दिल्ली में एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 7:46 PM IST

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नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार को तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय सीमा बढ़ा दी. ECI ने यह फैसला तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के अनुरोध के बाद लिया.

चुनाव आयोग ने बुधवार को अलग-अलग पत्र के जरिये संबंधित CEO को बदले हुए कार्यक्रम के बारे में बताया. ECI ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारियों को उसके फैसले के बारे में बताया जाएगा, और संशोधित कार्यक्रम का सभी उपलब्ध मीडिया के जरिये बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाएगा.

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने CEOs से कहा कि वे राजनीतिक पार्टियों को संशोधित कार्यक्रम के बारे में लिखकर बताएं.

गौरतलब है कि एसआईआर का तीसरा चरण 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है. तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब के अलावा तीसरे चरण में ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और महाराष्ट्र शामिल हैं.

चुनाव आयोग के अनुसार, इस अभ्यास का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है.

तेलंगाना के लिए संशोधित कार्यक्रम
चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तेलंगाना में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर का दौरा 3 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. पहले यह 24 जुलाई को समाप्त होने वाला था. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन 24 जुलाई की बजाय अब 3 अगस्त तक किया जाएगा.

  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 जुलाई की बजाय अब 10 अगस्त को पब्लिश होगी.
  • दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 10 अगस्त से 9 सितंबर रहेगा.
  • दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए नोटिस चरण 10 अगस्त से 8 अक्टूबर तक है.
  • अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर की बजाय अब 12 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी.

कर्नाटक के लिए संशोधित कार्यक्रम
कर्नाटक में, बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर लोगों से मिलने का काम जो 29 जुलाई को खत्म होने वाला था, अब 8 अगस्त को खत्म होगा.

  • दावे और आपत्ति दर्ज करने का समय 17 अगस्त से 16 सितंबर है.
  • दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए नोटिस चरण 17 अगस्त से 15 अक्टूबर है.
  • अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी.

दिल्ली के लिए संशोधित कार्यक्रम
ECI के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, BLO अब 8 अगस्त तक घर-घर जाकर काम करते रहेंगे. पहले यह 29 जुलाई को खत्म होने वाला था.

  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 5 अगस्त की बजाय 17 अगस्त को पब्लिश होगी.
  • दावे और आपत्ति दर्ज करने का समय 17 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेगा.
  • दावे और आपत्तियों का निपटारा 17 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच होगा.
  • अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर के बजाय 19 अक्टूबर को जारी होगी.

पंजाब के लिए संशोधित कार्यक्रम
एसआईआर के लिए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, BLO अब 3 अगस्त तक घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे.

  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 13 अगस्त को जारी होगी, जो पहले 31 जुलाई को पब्लिश होनी थी.
  • दावे और आपत्तियां 13 अगस्त से 12 सितंबर के बीच दर्ज की जाएंगी, जिसका समय 31 जुलाई से 30 अगस्त था.
  • दावों और आपत्तियों पर सुनवाई 13 अगस्त से 8 अक्टूबर के बीच की जाएगी.
  • अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी.

यह भी पढ़ें- Punjab SIR: CEO मित्रा ने मतदाताओं की शंकाओं से जुड़े सवालों के दिए जवाब

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