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चुनाव आयोग ने दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र और दूसरे राज्यों के लिए SIR शेड्यूल बदला

चुनाव आयोग ( IANS )

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने दिल्ली और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की डेडलाइन बढ़ा दी है. दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) की रिक्वेस्ट के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया.