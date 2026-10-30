चुनाव आयोग ने दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र और दूसरे राज्यों के लिए SIR शेड्यूल बदला
शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड के लिए फाइनल ड्राफ्ट रोल 30 नवंबर को होगा. संटू दास की रिपोर्ट...
Published : October 30, 2026 at 6:57 AM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने दिल्ली और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की डेडलाइन बढ़ा दी है. दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) की रिक्वेस्ट के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया.
चुनाव आयोग के बताए गए बदले हुए शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना में दावों और आपत्तियों का नोटिस फेज-निपटारा जो 17 अगस्त को शुरू हुआ था अब 30 नवंबर को खत्म होगा. फाइनल ड्राफ्ट 30 नवंबर को आएगा. इसी तरह आंध्र प्रदेश में जहाँ दावों और आपत्तियों का नोटिस फेज-निपटारा 31 जुलाई को शुरू हुआ था फाइनल ड्राफ्ट रोल 30 नवंबर को जारी किया जाएगा.
The Election Commission of India has extended the timeline for the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Haryana, Nagaland, Telangana, AP and Maharashtra and Delhi. SIR Final publication of electoral rolls for Haryana, Nagaland, Telangana, Andhra Pradesh and Maharashtra extended till November 30. For Delhi this date is extended to 12 December.— ANI (@ANI) October 29, 2026
दिल्ली में दावों और आपत्तियों का नोटिस फेज-निपटारा 31 अगस्त को शुरू हुआ था 22 दिसंबर को खत्म होगा. अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा. शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड के लिए फाइनल ड्राफ्ट रोल 30 नवंबर को होगा. खास बात यह है कि चुनाव आयोग का यह फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10, राजाजी मार्ग (कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का घर) पर तय पब्लिक इंपीचमेंट से एक दिन पहले आया है.
इंडिया ब्लॉक 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कथित 'वोट चोरी' को लेकर एक महारैली करने वाला है और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगेगा. विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी के इशारे पर काम करने और हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डालने का आरोप लगा रहा है.