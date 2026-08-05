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झारखंड में वोटर लिस्ट से कटे 43,61,987 मतदाताओं के नाम, राज्य में वोटरों की संख्या हुई 2,21,01,249

आंकड़ों के मुताबिक 4,38,596 मतदाता ऐसे हैं, जिनका नाम कई जगहों पर था. वहीं 7,63,903 मतदाता मृत श्रेणी में हैं. 14,50,810 मतदाता वोटर लिस्ट में दर्ज पते पर उपलब्ध नहीं थे, वहीं विदेशी एवं अन्य 1,16,484 वोटर पाए गए हैं. इन सभी का नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है.

जारी ड्राफ्ट रोल के अनुसार, अब राज्य में 2,64,63,236 के स्थान पर घटकर 2,21,01,249 मतदाता रह गए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने ड्राफ्ट रोल जारी करते हुए बताया कि जिन 43 लाख 61 हजार 987 वोटर के नाम कटे हैं, उसमें ASDD श्रेणी के हैं.

रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान 43,61,987 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. गणना प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को वोटर लिस्ट का प्रारूप जारी किया है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, प्रकाशित ड्राफ्ट रोल को लेकर 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा आपत्ति का समय निर्धारित किया गया है. ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं होने पर चुनाव आयोग द्वारा जारी फार्म को भरकर जमा किया जा सकता है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, आज से 18 साल पूरे करने वाले युवा फार्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम दाखिल करवा सकते हैं.

18 साल पूरे करने वाले युवा बनवा सकते हैं अपना वोटर कार्ड

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगे कहा कि झारखंड में 1 अक्टूबर 2024 से नया मतदाता नहीं बना है, ऐसे में 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 के बीच 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी युवा वोटर कार्ड बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थान में भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिससे युवा वोटर कार्ड बनवा सके.

झारखंड में मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा

चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों का भी नये सिरे से गठन किया गया है. कोलेबिरा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ गई है. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 29571 मतदान केंद्र के स्थान पर अब 31892 हो गए हैं. आयोग के अनुसार 68 मतदान केंद्र को मर्ज कर दिया गया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, पुर्नगठन के दौरान कोशिश की गई है कि एक परिवार के सभी वोटर का एक ही मतदान केंद्र पर वोटर लिस्ट में नाम हो. सबसे ज्यादा हटिया विधानसभा क्षेत्र में नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, यहां 82 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इस तरह से विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या 496 से बढ़कर 578 हो गई है.

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