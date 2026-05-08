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चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव, उपचुनाव इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी किया

यह पहली बार है कि सांख्यिकीय रिपोर्ट चुनाव के नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के अंदर प्रकाशित की गई हैं.

-Election Commission publishes Assembly elections, bypolls Index Cards and Statistical Reports
निर्वाचन सदन (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 2:13 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सभी हितधारकों के लिए चुनाव से जुड़े डेटा की पारदर्शिता और आसानी से पहुंच को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और अलग-अलग राज्यों में हुए उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी की है.

रिपोर्ट ECINET पर प्रकाशित की गई हैं, जो चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी और सेवाओं के लिए पोल पैनल का वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है. चुनाव आयोग ने कहा कि, इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट उन सभी 830 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रकाशित की गई हैं, जिनमें चुनाव हुए थे. आयोग ने बताया कि, पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग तय की गई है.

इसमें कहा गया है कि विधानसभाओं के आम चुनावों और उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड्स चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय के अंदर उपलब्ध करा दिए गए हैं.

यह बताया जा सकता है कि इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट का डिजिटल अपडेशन और तेजी से प्रकाशन, आयोग द्वारा पिछले एक साल में की गई 30 से ज्यादा पहलों में से एक है. ECINET के शुरू होने से पहले, इस प्रक्रिया में कई हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लगता था क्योंकि डेटा फील्ड अधिकारियों द्वारा मैन्युअल (हाथ से किया हुआ) तरीके से भरा जाता था.

इंडेक्स कार्ड में कई तरह का डेटा होता है जैसे उम्मीदवार, निर्वाचक, डाले गए वोट, गिने गए वोट, पार्टी-वार और उम्मीदवार-वार डाले गए वोट वगैरह. पोल पैनल के मुताबिक, इन इंडेक्स कार्ड को दोनों प्लेटफॉर्म यानी ECINET ऐप (अबाउट इलेक्शन टैब करंट इलेक्शन इंडेक्स कार्ड) और आधिकारिक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है.

चुनाव आयोग ने आम चुनावों के लिए एक साथ 14 सांख्यिकीय रिपोर्ट का एक सेट प्रकाशित किया है. यह पहली बार है कि सांख्यिकीय रिपोर्ट पोल के नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के अंदर प्रकाशित की गई हैं.

पोल पैनल ने कहा, "सांख्यिकीय रिपोर्ट में कई तरह के वेरिएबल शामिल होते हैं, जैसे राज्य स्तर और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से वोटर की विवरण, पोलिंग स्टेशनों की संख्या, राज्य, विधानसभा सीट पर वोटर टर्नआउट, जेंडर के हिसाब से मतदान में हिस्सा, पार्टी के हिसाब से वोट शेयर, चुनाव क्षेत्र की डेटा समरी रिपोर्ट, चुनाव क्षेत्र के हिसाब से डिटेल्ड रिजल्ट और दूसरी डिटेल्स शामिल होते हैं."

चुनाव आयोग ने कहा कि सांख्यिकीय रिपोर्ट का प्रकाशन उसकी एक खुद की पहल है ताकि चुनाव से जुड़े डेटा की पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें शिक्षाविद, शोधकर्ता और आम लोग शामिल हैं और ये इंडेक्स कार्ड में भरे गए सेकेंडरी डेटा से तैयार किए जाते हैं.

इसमें आगे कहा गया है कि प्राइमरी डेटा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (ROs) द्वारा बनाकर रखे गए वैधानिक प्रपत्र में होता है और वैधानिक प्रपत्र में रखा गया डेटा आखिरी होता है.

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