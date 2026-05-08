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चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव, उपचुनाव इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी किया

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सभी हितधारकों के लिए चुनाव से जुड़े डेटा की पारदर्शिता और आसानी से पहुंच को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और अलग-अलग राज्यों में हुए उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी की है.

रिपोर्ट ECINET पर प्रकाशित की गई हैं, जो चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी और सेवाओं के लिए पोल पैनल का वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है. चुनाव आयोग ने कहा कि, इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट उन सभी 830 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रकाशित की गई हैं, जिनमें चुनाव हुए थे. आयोग ने बताया कि, पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग तय की गई है.

इसमें कहा गया है कि विधानसभाओं के आम चुनावों और उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड्स चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय के अंदर उपलब्ध करा दिए गए हैं.

यह बताया जा सकता है कि इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट का डिजिटल अपडेशन और तेजी से प्रकाशन, आयोग द्वारा पिछले एक साल में की गई 30 से ज्यादा पहलों में से एक है. ECINET के शुरू होने से पहले, इस प्रक्रिया में कई हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लगता था क्योंकि डेटा फील्ड अधिकारियों द्वारा मैन्युअल (हाथ से किया हुआ) तरीके से भरा जाता था.

इंडेक्स कार्ड में कई तरह का डेटा होता है जैसे उम्मीदवार, निर्वाचक, डाले गए वोट, गिने गए वोट, पार्टी-वार और उम्मीदवार-वार डाले गए वोट वगैरह. पोल पैनल के मुताबिक, इन इंडेक्स कार्ड को दोनों प्लेटफॉर्म यानी ECINET ऐप (अबाउट इलेक्शन टैब करंट इलेक्शन इंडेक्स कार्ड) और आधिकारिक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है.