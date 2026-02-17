ETV Bharat / bharat

असम विधानसभा चुनाव अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना, कई भाजपा विधायकों के कट सकते हैं टिकट

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: असम विधानसभा चुनाव 2026 में एक ही चरण में होंगे. हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो चुनाव अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को समाप्त हो रहा है.

आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हैं. 16 फरवरी से असम में दौरा कर रही है और तैयारियों को जायजा ले रही है. अब सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में असम में चुनाव की तारीख निश्चित की जा सकती है जबकि आचार संहिता मार्च में लागू की जा सकती है.

देश में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए लाए गए एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से ही सबकी नजर 2026 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर हैं. इनमें मुख्य तौर पर यदि देखा जाए तो भाजपा जहां असम में दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है वहीं भाजपा का दावा ये भी है कि तमिलनाडु में एनडीए और बंगाल में भी इसबार बीजेपी की सरकार बनेगी.

सूत्रों की माने तो असम के विधानसभा चुनाव के लिए इस बार मार्च में चुनाव कार्यक्रम यानी चुनाव से संबंधित आचार संहिता ,नोटिफिकेशन, नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखें की घोषणा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक मतदान अप्रैल के पहले सप्ताह में संभावित है. ऐसे मे असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अप्रैल के पहले हफ्ते यानि 3 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हो सकती है.

आदर्श आचार संहिता मार्च के शुरुआती हफ्तों में लागू हो सकती है, और मतदान में कम से कम 25 से 30 दिनों का अंतर रखा जाता है. बीजेपी और एनडीए की रणनीति यदि देखी जाए तो पार्टी इन मुख्य बातों पर असम चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रही है जिसमें, हिमंत बिस्वा सरमा ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने रहेंगे और पार्टी का चेहरा होंगे. एनडीए सभी 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन समझौते के तहत बीजेपी और सहयोगी मिलकर 103 सीटों पर फोकस करेंगे। पार्टी का लक्ष्य 90 प्लस से ज्यादा सीटें जीतना है, कुछ जगहों पर 100+ तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है.

वहीं, भाजपा के मुख्य मुद्दों में अवैध घुसपैठ, विकास योजनाएं (असम और केंद्र सरकार की), हिंदुत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण, चाय बागान मजदूरों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कल्याणकारी कदम प्रमुख हैं. स्थानीय स्तर पर 100 प्लस जमीनी मुद्दों पर काम किया गया है. महत्वपूर्ण बात ये हैं कि टिकट वितरण में इस बार काफी सख्ती बरती जाएगी. यानी एंटी-इनकंबेंसी वाले विधायकों के टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है. ज्यादा युवा, महिला और नए चेहरे उतारे जाएंगें. सूत्रों की माने तो पार्टी 25 से 30 नए उम्मीदवार उतार सकती है.