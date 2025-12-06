ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा कदम! सोनागाछी में 'यौनकर्मियों' के लिए लगेगा स्पेशल कैंप

यह पहल यौनकर्मियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद की जा रही है.

SIR in Bengal
कोलकाता में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जनता के देखने के लिए लगायी गई बूथ-बेस्ड वोटर लिस्ट को डिजिटल स्कैनर. (File) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 1:59 PM IST

कोलकाता: देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण चल रहा है. पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है. इसी बीच, पश्चिम बंगाल का मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम उठाने जा रहा है.

एशिया के सबसे बड़े रेड-लाइट इलाके, कोलकाता के सोनागाछी में, यौनकर्मियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में मदद करने के लिए 9 दिसंबर को एक विशेष शिविर (कैंप) का आयोजन किया जाएगा. यह कैंप वहां की यौनकर्मियों (sex workers) की मदद के लिए लगाया जा रहा है, ताकि वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अपने फॉर्म आसानी से भर सकें.

यह पहल यौनकर्मियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद की गई है. एक अधिकारी ने बताया, "यौनकर्मियों को फॉर्म भरने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए 9 दिसंबर को सोनागाछी में एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा."

अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारी "166-श्यामपुकुर निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आने वाले वार्डों का दौरा करेंगे, यौनकर्मियों से मिलेंगे, उनकी चिंताओं को सुनेंगे और फॉर्म भरने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे."

'हमरा पदातिक' नामक एक नागरिक समाज संगठन के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि वे किडरपोर और कालीघाट रेड-लाइट इलाकों में रहने वाली यौनकर्मियों के भविष्य को लेकर चिंतित थे. उन्होंने कहा, "कालीघाट में लगभग 50 और किडरपोर इलाके में 70 यौनकर्मी हैं. वे फॉर्म भरने को लेकर असमंजस में हैं. हम सीईओ कार्यालय के अधिकारियों से बात करेंगे."

21 नवंबर को, यौनकर्मियों के कल्याण के लिए काम करने वाले तीन संगठनों - सोसाइटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल एक्शन, उषा मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमरा पदातिक - ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को एक ईमेल भेजा था. इसमें उन्होंने मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में बताया था. खबर यह भी थी कि इस प्रक्रिया से जुड़ी चिंता के कारण कुछ कार्यकर्ता इलाका छोड़कर जा रहे थे.

इसके जवाब में, सीईओ कार्यालय ने आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने और समुदाय की मदद करने के लिए एक समर्पित शिविर का आयोजन किया जाएगा.

