ETV Bharat / bharat

वोटरों को लुभाने की कोशिश पर चुनाव आयोग सख्त, अधिकारियों को दिये ये निर्देश

चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. विवेक जोशी. (File Photo) ( IANS )