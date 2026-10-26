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एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, फॉर्म छह में कोई बदलाव नहीं: निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया कानून के अनुसार शुरू की गई थी और इसे लागू करने से संबंधित तीनों आदेश आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूर किए थे.

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित फॉर्म छह में किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि कानून और इस फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया गया है.

आयोग ने उन याचिकाओं के जवाब में यह बात कही, जिनमें आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग ने दो निर्वाचन आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए, जिनमें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म छह में कथित बदलाव भी शामिल हैं. आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उसके जवाबी हलफनामे को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है. निर्वाचन आयोग ने अदालत से कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को काम करने से रोकने संबंधी कोई भी याचिका विचार योग्य नहीं है. डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) भानु प्रकाश येतुरू ने जो एक जवाबी हलफनामा दायर किया था, उसमें कहा गया था कि उसकी फाइलिंग को निर्वाचन आयोग के तीन सदस्यों, दो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के एकमत फैसले से मंजूरी मिली थी. उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और निर्वाचन आयोग के कुछ फैसलों की कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब दाखिल किया. आयोग ने उन आरोपों से इनकार किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकी दो चुनाव आयुक्तों के एतराज के बावजूद एसआईआर से जुड़े फैसले एकतरफा लिए. हलफनामे में कहा गया है कि एसआईआर से जुड़े सभी तीन आदेश, 24 जून, 2025, 27 अक्टूबर, 2025 और 14 मई, 2026 के, इलेक्शन कमीशन के एकमत फैसले थे. हलफनामे में कहा गया है, "यह बहुत विनम्रता से कहा जाता है कि 24 जून 2025 के ऑर्डर से शुरू होने वाले तीन एसआईआर ऑर्डर और बाद में 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शेड्यूल करने के आदेश, भारत के निर्वाचन आयोग के फैसलों के अनुसार जारी किए गए थे, जो एकमत से लिए गए थे और भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त (अपॉइंटमेंट, सर्विस की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस) एक्ट, 2023 के सेक्शन 18 के अनुसार लिए गए थे." पोल पैनल ने कहा कि निर्वाचन आयोग पर इल्जाम लगाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है. इसमें यह भी कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों और कैबिनेट सचिव के बीच बातचीत पर आधारित आरोप गलत हैं. फॉर्म 6 में बदलाव नहीं किया गया

पोल पैनल ने इस बात से इनकार किया कि उसने अपने एसआईआर ऑर्डर के जरिए फॉर्म 6 में बदलाव किया है. उसने कहा कि सिर्फ केंद्र ही रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत तय फॉर्म में बदलाव कर सकता है.