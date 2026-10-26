एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, फॉर्म छह में कोई बदलाव नहीं: निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईआर के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे.
By Sumit Saxena
Published : October 26, 2026 at 10:51 PM IST
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया कानून के अनुसार शुरू की गई थी और इसे लागू करने से संबंधित तीनों आदेश आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूर किए थे.
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित फॉर्म छह में किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि कानून और इस फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया गया है.
आयोग ने उन याचिकाओं के जवाब में यह बात कही, जिनमें आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग ने दो निर्वाचन आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए, जिनमें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म छह में कथित बदलाव भी शामिल हैं. आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उसके जवाबी हलफनामे को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है.
निर्वाचन आयोग ने अदालत से कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को काम करने से रोकने संबंधी कोई भी याचिका विचार योग्य नहीं है. डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) भानु प्रकाश येतुरू ने जो एक जवाबी हलफनामा दायर किया था, उसमें कहा गया था कि उसकी फाइलिंग को निर्वाचन आयोग के तीन सदस्यों, दो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के एकमत फैसले से मंजूरी मिली थी.
उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और निर्वाचन आयोग के कुछ फैसलों की कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब दाखिल किया. आयोग ने उन आरोपों से इनकार किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकी दो चुनाव आयुक्तों के एतराज के बावजूद एसआईआर से जुड़े फैसले एकतरफा लिए. हलफनामे में कहा गया है कि एसआईआर से जुड़े सभी तीन आदेश, 24 जून, 2025, 27 अक्टूबर, 2025 और 14 मई, 2026 के, इलेक्शन कमीशन के एकमत फैसले थे.
हलफनामे में कहा गया है, "यह बहुत विनम्रता से कहा जाता है कि 24 जून 2025 के ऑर्डर से शुरू होने वाले तीन एसआईआर ऑर्डर और बाद में 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शेड्यूल करने के आदेश, भारत के निर्वाचन आयोग के फैसलों के अनुसार जारी किए गए थे, जो एकमत से लिए गए थे और भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त (अपॉइंटमेंट, सर्विस की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस) एक्ट, 2023 के सेक्शन 18 के अनुसार लिए गए थे." पोल पैनल ने कहा कि निर्वाचन आयोग पर इल्जाम लगाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है. इसमें यह भी कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों और कैबिनेट सचिव के बीच बातचीत पर आधारित आरोप गलत हैं.
फॉर्म 6 में बदलाव नहीं किया गया
पोल पैनल ने इस बात से इनकार किया कि उसने अपने एसआईआर ऑर्डर के जरिए फॉर्म 6 में बदलाव किया है. उसने कहा कि सिर्फ केंद्र ही रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत तय फॉर्म में बदलाव कर सकता है.
हलफनामे में कहा गया है कि आईटी प्लेटफॉर्म पर फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन को कैसे दिखाया गया, इसकी समीक्षा से चिंता पैदा हुई क्योंकि डिक्लेरेशन को ऑनलाइन दिखाने को फॉर्म 6 में बदलाव माना जा सकता है. हलफनामे में आगे कहा गया, "जैसा कि पहले कहा गया है फॉर्म 6 में सिर्फ केंद्र सरकार ही बदलाव कर सकती है. बदला हुआ डिक्लेरेशन एक ऐसा तरीका था जिससे वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन चाहने वाले व्यक्ति को दावे और आपत्तियों के समय दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी…."
निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस बात में कोई दम नहीं है कि आयोग ने एसआईआर ऑर्डर के जरिए फॉर्म 6 में बदलाव किया है. हलफनामे में कहा गया, "जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, 3 एसआईआर ऑर्डर के जरिए फार्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 24.06.2025 के SIR ऑर्डर में Annexure D के तौर पर शामिल किया गया डिक्लेरेशन (जो एक अलग और इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट है) को 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के एसआईआर ऑर्डर में Annexure IV के तौर पर रैशनलाइज/रिप्लेस कर दिया गया है."
पोल पैनल ने कहा कि 21 अक्टूबर, 2026 से, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया दो अलग-अलग हिस्सों में बंट जाएगा. फार्म 6 और एसआईआर डिक्लेरेशन, जो फिजिकल एप्लीकेशन के लिए अपनाए गए प्रक्रिया के हिसाब से होगा. इसने जोर देकर कहा कि डिक्लेरेशन एप्लीकेंट्स को पहले के इलेक्टोरल रोल के साथ मैपिंग करने में आसानी के लिए शुरू किया गया था और बदलाव कानूनी फॉर्म में बदलाव नहीं थे.
ECINet पर, पोल पैनल ने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास किए गए ऑर्डर के अलावा किसी का नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता. पोल पैनल ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से एक अखबार की रिपोर्ट पर आधारित थी और याचिकाकर्ता ने जवाब देने वालों से अलग से असल दावों को वेरिफाई नहीं किया था. इसलिए, याचिका बनाए रखने के लायक नहीं है. पोल पैनल ने यह साफ किया कि किसी फाइल की प्रोसेसिंग के दौरान सीईसी या चुनाव आयुक्तों द्वारा रिकॉर्ड किए गए नोट्स, सवाल, सुझाव या अवलोकन, अपने आप में आयोग के फैसले नहीं होते हैं.
यह अर्जी राकेश कुमार सिंह ने फाइल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग, सीईसी और दूसरे अधिकारियों को नोटिस जारी किया. ये याचिकाएं एक न्यूज रिपोर्ट के पृष्ठभूमि में दायर की गई थी. खबर में कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर लिखित रूप में आपत्ति जताई थी. इस मामले की सुनवाई कल हो सकती है.
ये भी पढ़ें: फॉर्म 6 भरने के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, चुनाव आयोग को नोटिस जारी: SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट