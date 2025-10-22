ETV Bharat / bharat

बिहार के बाद अब पूरे देश में SIR की तैयारी, राज्य और UT के CEO का सम्मेलन

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का दो दिवसीय सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ.

nationwide SIR
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली में बैठक में भाग लेते हुए. (File Photo) (IANS)
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों की समीक्षा की. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का दो दिवसीय सम्मेलन बुधवार को यहां शुरू हुआ. इस दौरान एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की गई.

सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी उपस्थित थे. यह सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में आयोजित किया गया.

सम्मेलन के पहले दिन, चुनाव आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पिछले एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं को मतदाताओं के साथ मैप करने के लिए सीईओ को पहले जारी किए गए निर्देशों पर हुई प्रगति का आकलन किया. चुनाव आयोग ने डीईओ, ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलए की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्थिति की भी समीक्षा की.

यह सम्मेलन 10 सितंबर, 2025 को आयोजित एसआईआर तैयारी सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में आयोजित किया जा रहा है. जिसके दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं की संख्या, अंतिम एसआईआर की अर्हता तिथि और अंतिम पूर्ण एसआईआर के अनुसार मतदाता सूची पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी थीं.

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे. मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित सात राज्यों की आठ सीटों के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

बिहार में 2020 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें हासिल कीं. भाजपा ने 74 सीटें और जदयू ने 43 सीटें जीतीं. जबकि राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं थीं. अन्य दलों ने आठ सीटें जीतीं. राजद 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही.

