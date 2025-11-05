ETV Bharat / bharat

'कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की', राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' का आया जवाब

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दिया जवाब ( ANI )

संतू दास नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा में कथित वोट हेरफेर के आरोपों को चुनाव आयोग ने बेबुनियाद करार दिया है. अधिकारी राहुल गांधी के इस दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि मतदाता सूची में 25 लाख प्रविष्टियां फर्जी थीं और पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में 'वोट चोरी' हुआ था. आयोग के अधिकारी ने कहा कि, प्रदेश में उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई. चुनाव आयोग ने यह भी पूछा कि मतदाता सूची में एक से अधिक नाम होने से बचने के लिए पुनरीक्षण के दौरान कांग्रेस के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) द्वारा कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई. चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछे हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर कांग्रेस की अनुमानित भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनाई थी, उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों में 25 लाख 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है. राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि, हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई. उन्होंने कहा कि, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के खिलाफ हाई कोर्ट में वर्तमान में केवल 22 चुनाव याचिकाएं लंबित हैं. गौरतलब है कि चुनाव याचिका, संसदीय, विधानसभा या स्थानीय चुनाव में किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का एक कानूनी माध्यम है. चुनाव याचिका परिणामों की घोषणा की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है. हरियाणा में डुप्लिकेट मतदाताओं के राहुल गांधी के आरोप पर उन्होंने सवाल किया कि, कई नामों से बचने के लिए संशोधन के दौरान कांग्रेस बीएलए द्वारा कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई. चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि, राहुल गांधी ने हरियाणा में राई (29) विधानसभा क्षेत्र और होडल (83) विधानसभा सीट का मुद्दा उठाया है. चूंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में दायर 23 निर्वाचन क्षेत्रों में से दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं, इसलिए गांधी अपने सभी साक्ष्य वहीं प्रस्तुत कर सकते हैं.