'कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की', राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' का आया जवाब

चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया है. उसने पूछा कि, हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील क्यों नहीं.

Rahul's allegations
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दिया जवाब (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 4:49 PM IST

4 Min Read
संतू दास

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा में कथित वोट हेरफेर के आरोपों को चुनाव आयोग ने बेबुनियाद करार दिया है. अधिकारी राहुल गांधी के इस दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि मतदाता सूची में 25 लाख प्रविष्टियां फर्जी थीं और पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में 'वोट चोरी' हुआ था.

आयोग के अधिकारी ने कहा कि, प्रदेश में उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई. चुनाव आयोग ने यह भी पूछा कि मतदाता सूची में एक से अधिक नाम होने से बचने के लिए पुनरीक्षण के दौरान कांग्रेस के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) द्वारा कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई.

चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछे हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर कांग्रेस की अनुमानित भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनाई थी, उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों में 25 लाख 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है.

राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि, हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई. उन्होंने कहा कि, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के खिलाफ हाई कोर्ट में वर्तमान में केवल 22 चुनाव याचिकाएं लंबित हैं.

गौरतलब है कि चुनाव याचिका, संसदीय, विधानसभा या स्थानीय चुनाव में किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का एक कानूनी माध्यम है. चुनाव याचिका परिणामों की घोषणा की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है. हरियाणा में डुप्लिकेट मतदाताओं के राहुल गांधी के आरोप पर उन्होंने सवाल किया कि, कई नामों से बचने के लिए संशोधन के दौरान कांग्रेस बीएलए द्वारा कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई.

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि, राहुल गांधी ने हरियाणा में राई (29) विधानसभा क्षेत्र और होडल (83) विधानसभा सीट का मुद्दा उठाया है. चूंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में दायर 23 निर्वाचन क्षेत्रों में से दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं, इसलिए गांधी अपने सभी साक्ष्य वहीं प्रस्तुत कर सकते हैं.

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, चुनाव आयोग के पास डुप्लिकेट वोटों को हटाने का सॉफ्टवेयर है. उन्होंने पूछा कि, चुनाव आयोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है...क्योंकि अगर वे उन्हें हटा देते हैं, तो निष्पक्ष चुनाव होंगे और चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहता. मुख्य चुनाव आयुक्त

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हाउस नंबर जीरो संबंधी टिप्पणी पर उन्होंने कहा, "मकान संख्या शून्य उन बीएलओ द्वारा दिया गया है जहां नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा कोई मकान संख्या आवंटित नहीं की जाती है. हाउस नंबर जीरो बेघर लोगों के लिए है. जब उन्होंने इसके पते की जांच की तो वह किसी बेघर व्यक्ति का नहीं था. उस घर में कथित तौर पर कोई नरेंद्र रहते हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि, उन्हें समझ में आया कि हाउस नंबर शून्य क्यों थी. "क्योंकि जब हमने किसी को उसकी तलाश के लिए भेजा, तो उसे खोजना नामुमकिन था. बल्कि, हमने एक गांव में उस व्यक्ति की पहचान की... मकान संख्या शून्य इसलिए है क्योंकि कोई भी यह नहीं पहचान सकता कि वह व्यक्ति कहां है. एक बार वोट देने के बाद, वह चला जाता है."

लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने के दावे पर, चुनाव आयोग के सूत्रों ने पूछा कि राज्य में 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक कांग्रेस द्वारा कोई अपील क्यों नहीं दायर की गई.

उन्होंने सवाल किया, "क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं जो नागरिकता सत्यापन के साथ-साथ डुप्लिकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाता है या वह इसका विरोध कर रहे हैं."

इस बीच, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए. सीईओ ने यह भी कहा कि वह जल्द ही राहुल गांधी की टिप्पणी पर एक विस्तृत प्रतिक्रिया जारी करेंगे. उल्लेखनीय है कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में 90 सीटों में से भाजपा ने 48, कांग्रेस ने 37, इनेलो ने दो और निर्दलीय ने तीन सीटें जीती थीं.

