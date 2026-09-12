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चुनाव आयोग ने ममता और ऋतब्रत गुट के बीच TMC मालिकाना हक विवाद पर सुनवाई शुरू की

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी. ( file photo- IANS )

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मालिकाना हक के विवाद से जुड़ी सुनवाई औपचारिक रूप से शुरू कर दी. दोनों गुटों के बीच यह विवाद चल रहा है. एक गुट का नेतृत्व पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, और दूसरा गुट विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में है.

चुनाव आयोग ने सुनवाई शुरू की, जब दोनों गुटों ने दो महीने पहले यह मामला उठाया था. यह विवाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद सामने आया था.

इस हफ्ते की शुरुआत में, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ऋतब्रत को चिट्ठी लिखकर सुनवाई के बारे में बताया था.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी वाली चुनाव आयोग की फुल पीठ ने यहां भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (llIDEM) में मामले की सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान, ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट और ममता के नेतृत्व वाले गुट ने इस मामले पर अपने-अपने विचार रखे. टीएमसी के मालिकाना हक के विवाद पर चुनाव आयोग की सुनवाई के बारे में एक सवाल के जवाब में, चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "सुनवाई हुई थी.दोनों गुटों ने इस मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त वाली चुनाव आयोग की फुल पीठ के सामने अपनी-अपनी राय रखी है."