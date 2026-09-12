चुनाव आयोग ने ममता और ऋतब्रत गुट के बीच TMC मालिकाना हक विवाद पर सुनवाई शुरू की
इस हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ऋतब्रत को सुनवाई के बारे में बताया था. संतू दास की रिपोर्ट...
Published : September 12, 2026 at 5:53 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मालिकाना हक के विवाद से जुड़ी सुनवाई औपचारिक रूप से शुरू कर दी. दोनों गुटों के बीच यह विवाद चल रहा है. एक गुट का नेतृत्व पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, और दूसरा गुट विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में है.
चुनाव आयोग ने सुनवाई शुरू की, जब दोनों गुटों ने दो महीने पहले यह मामला उठाया था. यह विवाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद सामने आया था.
इस हफ्ते की शुरुआत में, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ऋतब्रत को चिट्ठी लिखकर सुनवाई के बारे में बताया था.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी वाली चुनाव आयोग की फुल पीठ ने यहां भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (llIDEM) में मामले की सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान, ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट और ममता के नेतृत्व वाले गुट ने इस मामले पर अपने-अपने विचार रखे. टीएमसी के मालिकाना हक के विवाद पर चुनाव आयोग की सुनवाई के बारे में एक सवाल के जवाब में, चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "सुनवाई हुई थी.दोनों गुटों ने इस मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त वाली चुनाव आयोग की फुल पीठ के सामने अपनी-अपनी राय रखी है."
ज़्यादा जानकारी दिए बिना उन्होंने कहा, "आयोग अपने आकलन के हिसाब से तय करेगा कि आगे क्या करना है."
बता दें कि जुलाई में दोनों गुटों ने इस बारे में चुनाव आयोग से संपर्क किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा था. 6 जुलाई को ममता के नेतृत्व वाले गुट ने अपना जवाब दिया था, और ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुटों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग से बार-बार और समय मांगा था.
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता में बने रहने में नाकाम रहने के बाद से ही ऋतब्रत बनर्जी, ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा के हाथों टीएमसी की हार के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया.
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