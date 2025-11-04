ETV Bharat / bharat

ललन सिंह को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब

ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. विपक्षी वोटरों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है.

LALAN SINGH
ललन सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 1:19 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन (4 नवंबर) जेडीयू अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. आरजेडी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स में ये वीडियो शेयर किया है और आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

RJD ने उठाए सवाल: आरजेडी ने एक्स में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है. घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है, कहां है मरा हुआ आयोग?

24 घंटे में देना होगा जवाब: आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को ललन सिंह को नोटिस भेजा और जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है. यह कदम सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद उठाया गया है.

खबर अपडेट हो रही है..

