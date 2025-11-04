ललन सिंह को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब
ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. विपक्षी वोटरों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है.
Published : November 4, 2025 at 1:19 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन (4 नवंबर) जेडीयू अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. आरजेडी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स में ये वीडियो शेयर किया है और आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
RJD ने उठाए सवाल: आरजेडी ने एक्स में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है. घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है, कहां है मरा हुआ आयोग?
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है! घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है।कहाँ है मरा हुआ आयोग? pic.twitter.com/BQRMQpAW3H— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 4, 2025
24 घंटे में देना होगा जवाब: आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को ललन सिंह को नोटिस भेजा और जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है. यह कदम सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद उठाया गया है.
खबर अपडेट हो रही है..