ETV Bharat / bharat

चुनावी मैदान में पैसों का खेल जारी! बिहार और अन्य राज्यों में 100 करोड़ की जब्ती

चुनाव आयोग ने चुनावों को खराब करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिये हैं.

Election Commission
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

संतू दास

नई दिल्लीः भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और तेलंगाना सहित कई राज्यों में उपचुनावों में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 108 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की गई है. ये जब्तियां चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद की गई हैं.

चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ईसीआई ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव, 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने कहा कि सी-विजिल पर दर्ज शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.

विज्ञप्ति में कहा गया है, "3 नवंबर तक, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बहु-प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से 108.19 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री जब्त की गई है. जिसमें 9.62 करोड़ रुपये नकद, 42.14 करोड़ रुपये (9.6 लाख लीटर) की शराब, 24.61 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 5.8 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं."

ईसीआई ने कहा कि उसने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने और उनका मुकाबला करने का निर्देश दिया है. प्रवर्तन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को असुविधा या परेशानी न हो.

चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी नागरिक या फिर राजनीतिक दल ECINET पर C-Vigil ऐप का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं. ईसीआई ने कहा, "कॉल सेंटर नंबर 1950 सहित एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें जनता या राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य संबंधित डीईओ/आरओ के पास शिकायत दर्ज करा सकता है. यह प्रणाली 24X7 चालू रहती है."

भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार विधान सभा और देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी. इन सभी सीटों का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा. बिहार में दो चरणों में मतदान होंगे, पहला चरण 6 नवंबर को 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
BY ELECTIONS 2025
ASSEMBLY ELECTIONS CASH SEIZED
बिहार विधानसभा चुनाव
ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.