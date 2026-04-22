चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और प.बंगाल में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती की
शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई के दिए जाते हैं आदेश. फ्लाइंग स्क्वाड की कई टीमें तैनात. पढ़ें पूरी खबर.
Published : April 22, 2026 at 6:19 PM IST
नई दिल्ली : तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की कीमत 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल की गई नकदी, नशीली दवाओं और शराब सहित चुनाव प्रचार के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की कीमत 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है.
आयोग ने कहा कि 26 फरवरी को चुनाव प्रचार जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के सक्रिय होने के बाद से, प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों राज्यों में 1072.13 करोड़ रुपये मूल्य की मुफ्त वस्तुएं और लुभावने सामान बरामद किए हैं. कार्रवाई आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद की गई है.
आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद से आयोग ने निगरानी कड़ी कर दी. आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283 सहित कुल 5,011 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तैनात की गई हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत मिलने के दो घंटे के भीतर सभी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में वाहनों की जांच के दौरान 543 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है. इसके अलावा कीमती वस्तुएं भी बरामद की गई हैं. उन्होंने आगामी चुनावों के लिए राज्य की तैयारियों पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न उल्लंघनों से संबंधित 163 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जबकि सोशल मीडिया निगरानी प्रकोष्ठ ने विभिन्न मंचों से 2,180 'यूआरएल' हटवाए हैं.
आयोग ने चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने में नागरिकों और राजनीतिक दलों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और उन्हें सी-विजिल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया.
आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 27.48 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है, जबकि 39,31,463 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 102.45 करोड़ रुपये है. 108.11 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स और 55.88 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं. इसके अतिरिक्त, मुफ्त उपहार और अन्य प्रलोभन से संबंधित वस्तुएं सबसे अधिक हैं, जिनकी कीमत 178.84 करोड़ रुपये है. तमिलनाडु में 100.19 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है, जबकि 1,17,713 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 3.85 करोड़ रुपये है. 76.72 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स और 159.31 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त, मुफ्त उपहार और अन्य प्रलोभन से संबंधित वस्तुएं सबसे अधिक हैं, जिनकी कीमत 259.14 करोड़ रुपये है.
तमिलनाडु में जब्त की गई वस्तुओं में 127.67 करोड़ रुपये नकद, लगभग 41,000 लीटर शराब (106.3 करोड़ रुपये), लगभग 184 करोड़ रुपये की ड्रग्स और 215 करोड़ रुपये मूल्य की सोने-चांदी जैसी कीमती धातुएं शामिल हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि अधिकारियों ने 418 करोड़ रुपये की मुफ्त वस्तुएं भी जब्त की हैं.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. इस चुनावी मुकाबले में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रमुख पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) आमने-सामने हैं. द्रमुक जहां सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं अन्नाद्रमुक पांच साल तक विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है.
मुख्यमंत्री और द्रमुक के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने आश्वासन दिया है कि वह तमिलनाडु को दक्षिण एशिया में एक मॉडल राज्य में बदल देंगे जबकि अन्नाद्रमुक के महासचिव ई. के. पलानीस्वामी ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से गलत व्यक्ति को न चुनने की अपील की है.
तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के संस्थापक विजय पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं. वह चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं.
विजय ने पलानीस्वामी पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अपने गृह जिले सलेम के बाहर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं?
ये भी पढ़ें : वोटिंग से पहले नोटों का खेल… तमिलनाडु में 1200 करोड़ की जब्ती, सख्त हुई निगरानी -