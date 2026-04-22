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चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और प.बंगाल में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती की

नई दिल्ली : तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की कीमत 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल की गई नकदी, नशीली दवाओं और शराब सहित चुनाव प्रचार के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की कीमत 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है.

आयोग ने कहा कि 26 फरवरी को चुनाव प्रचार जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के सक्रिय होने के बाद से, प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों राज्यों में 1072.13 करोड़ रुपये मूल्य की मुफ्त वस्तुएं और लुभावने सामान बरामद किए हैं. कार्रवाई आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद की गई है.

आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद से आयोग ने निगरानी कड़ी कर दी. आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283 सहित कुल 5,011 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तैनात की गई हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत मिलने के दो घंटे के भीतर सभी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में वाहनों की जांच के दौरान 543 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है. इसके अलावा कीमती वस्तुएं भी बरामद की गई हैं. उन्होंने आगामी चुनावों के लिए राज्य की तैयारियों पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न उल्लंघनों से संबंधित 163 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जबकि सोशल मीडिया निगरानी प्रकोष्ठ ने विभिन्न मंचों से 2,180 'यूआरएल' हटवाए हैं.

आयोग ने चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने में नागरिकों और राजनीतिक दलों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और उन्हें सी-विजिल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया.

आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 27.48 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है, जबकि 39,31,463 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 102.45 करोड़ रुपये है. 108.11 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स और 55.88 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं. इसके अतिरिक्त, मुफ्त उपहार और अन्य प्रलोभन से संबंधित वस्तुएं सबसे अधिक हैं, जिनकी कीमत 178.84 करोड़ रुपये है. तमिलनाडु में 100.19 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है, जबकि 1,17,713 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 3.85 करोड़ रुपये है. 76.72 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स और 159.31 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त, मुफ्त उपहार और अन्य प्रलोभन से संबंधित वस्तुएं सबसे अधिक हैं, जिनकी कीमत 259.14 करोड़ रुपये है.