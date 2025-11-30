ETV Bharat / bharat

असम में SR,चुनाव आयोग ने वोटर्स की सुविधा के लिए BLO के बारे में जानकारी सार्वजनिक की

ईसीआई सूत्रों के अनुसार बीएलओ की डिटेल्स असम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

ECI ASSAM BLO Details Public
नई दिल्ली: असम में वोटर लिस्ट के 'विशेष पुनरीक्षण' (एसआर) के बीच राज्य चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए पूरे राज्य में चल रहे इस अभियान में लगे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के बारे में जानकारी सार्वजनिक कर दी है. बता दें कि असम में एसआईआर नहीं हो रहा है बल्कि एसआर 'विशेष पुनरीक्षण' हो रहा है क्योंकि असम में गहन पुनरीक्षण नहीं है.

असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन की फॉर्मल की शुरुआत 22 नवंबर को हुई थी. इस काम के तहत, बीएलओ अभी राज्य में घर-घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं. यह स्पेशल रिवीजन असम में चुनाव आयोग के आदेश के बाद किया जा रहा है. इसके लिए 1 जनवरी, 2026 को क्वालिफाइंग तारीख तय की गई है. इसमें राज्य के कुल 2,52,02,775 वोटर शामिल होंगे.

चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में चल रहे इस काम में कुल 29,656 बीएलओ लगे हुए हैं. बीएलओ लोकल, सरकारी या सेमी-गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं और लोकल वोटर्स को जानते हैं. आमतौर पर उसी पोलिंग एरिया के वोटर होते हैं. वे अपनी लोकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके मतदान सूची को अपडेट करने में मदद करते हैं.

वे जमीनी स्तर पर चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करते हैं. इस प्रक्रिया में जरूरी भूमिका निभाते हैं और अपने तय पोलिंग एरिया के लिए वोटर रोल से जुड़ी सही फील्ड जानकारी इकट्ठा करते हैं. असम में स्पेशल रिवीजन का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, 'स्पेशल रिवीजन में लगे बीएलओ के बारे में जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है. यह वोटर्स की सुविधा के लिए किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बीएलओ की डिटेल्स असम के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट पर मौजूद है. उन्होंने कहा, 'असम के 126 विधानसभा सीटों के बीएलओ की डिटेल्स वेबसाइट पर मौजूद है. लिस्ट में बीएलओ के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, पोलिंग स्टेशन के नाम, वे विधानसभा सीटें जहां वे काम कर रहे हैं, शामिल हैं.'

चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि कोई भी वोटर वेबसाइट के जरिए अपने बीएलओ की डिटेल्स डाउनलोड कर सकता है. उन्होंने कहा, 'असम राज्य में वोटर रोल के स्पेशल रिवीजन के दौरान होने वाली किसी भी परेशानी के लिए वोटर इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं.'

उन्होंने कहा कि इसी तरह चुनाव आयोग ने जनता की सुविधा के लिए पिछला वोटर लिस्ट भी उपलब्ध करा दिया है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, 'असम में स्पेशल रिवीजन आसानी से किया जा रहा है. इसमें कोई परेशानी नहीं है.' चल रहे स्पेशल रिवीजन के तहत बीएलओ को पहले से भरा हुआ बीएलओ रजिस्टर दिया जा रहा है.

इसमें घर-घर जाकर वेरिफिकेशन के लिए उनके तय इलाके के मौजूदा वोटरों की जानकारी शामिल है. चुनाव आयोग द्वारा बताए गए स्पेशल रिवीजन के शेड्यूल के अनुसार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 27 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा.

इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने लोगों से रिवीजन प्रोसेस में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने की अपील की है, खासकर क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने के समय के दौरान. क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय 27 दिसंबर से शुरू होगा और 22 जनवरी तक चलेगा. क्लेम का निपटारा 2 फरवरी तक पूरा हो जाना चाहिए.

राज्य चुनाव आयोग ने कहा, 'पार्दर्शिता पक्का करने के लिए ईआरओ के फैसले के खिलाफ अपील का एक सिस्टम बनाया गया है. ईआरओ के किसी भी फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है और पहले अपीलेट के फैसले के खिलाफ दूसरी अपील सीईओ असम के सामने तय समय और तय तरीके से की जा सकती है.' फाइनल वोटर रोल 10 फरवरी को पब्लिश किया जाएगा.

