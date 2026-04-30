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ECI ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए क्यूआर-आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की

इस नए सिस्टम का जिक्र करते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि यह पहल पिछले एक साल में उसके द्वारा की गई 30 से ज़्यादा पहलों की सीरीज का हिस्सा है, जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी (BLOS) के लिए स्टैंडर्ड क्यूआर कोड वाले फोटो आईडी कार्ड शुरू करना भी शामिल है.

इसमें कहा गया है कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए 4 मई को होने वाली मतगणना से शुरू होकर, इस सिस्टम को भविष्य के सभी आम और लोकसभा और विधानसभा चुनावों के उपचुनावों में भी लागू किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने कहा, "मतगणना स्थल में किसी भी बिना इजाजत वाले व्यक्ति के घुसने की संभावना को खत्म करने के लिए, भारत के चुनाव आयोग ने ECINET पर लिए क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान प्रणाली शुरू की है.

नई दिल्ली: अलग-अलग राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की अपनी कोशिश जारी रखते हुए, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को कहा कि उसने मतगणना स्थल पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान प्रणाली शुरू की गई है.

उन्होंने कहा, " मतगणना स्थल पर पहचान वेरिफिकेशन के लिए तीन-स्तर का सुरक्षा सिस्टम बनाया गया है. पहले और दूसरे टियर पर, आरओ द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र को मैन्युअली चेक किया जाएगा. इसमें कहा गया है, "मतगणना हॉल के पास तीसरे और सबसे अंदरूनी सुरक्षा घेरे में, क्यूआर कोड स्कैनिंग से सफल वेरिफिकेशन के बाद ही एंट्री की इजाजत दी जाएगी."

चुनाव आयोग ने कहा कि नए क्यूआर कोड वाले फोटो पहचान कार्ड उन लोगों के लिए लागू होंगे जिन्हें भारत चुनाव आयोग ने मतगणना स्थल और हॉल में एंट्री के लिए अधिकृत किया है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग स्टाफ, टेक्निकल लोग, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और काउंटिंग एजेंट वगैरह शामिल हैं.

इसके अलावा, भारत चुनाव आयोग ने कहा कि हर मतगणना स्थल में मतगणना हॉल के पास अधिकृत मीडिया पर्सन्स की सुविधा के लिए एक मीडिया सेंटर बनाया जाएगा. इसमें कहा गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए अथॉरिटी लेटर के आधार पर मीडियाकर्मियों की एंट्री की इजाजत जारी रहेगी.

चुनाव आयोग ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर्स को इस सिस्टम को अच्छे से लागू करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें तय चेकपॉइंट्स पर ट्रेंड लोगों को तैनात करना भी शामिल है ताकि बिना रुकावट और सुरक्षित एक्सेस कंट्रोल हो सके.

इसमें कहा गया है कि सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEOs), जिला चुनाव अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा और कुशलता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

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