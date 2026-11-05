ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने नया कार्य आवंटन आदेश जारी किया, डीजी आईटी के रिपोर्टिंग ढांचे में नहीं होगा कोई बदलाव

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: कथित 'वोट चोरी' को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर विपक्ष के जारी हमले और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के बीच, चुनाव पैनल ने डीजी आईटी सीमा खन्ना सहित अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नए सिरे से कार्य वितरण जारी किया है.

विशेष रूप से इंडिया ब्लॉक खन्ना और मुख्य चुनाव आयुक्त पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित विसंगतियों में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है. वे खन्ना को हटाने की मांग कर रहे हैं. ईसीआई द्वारा बुधवार को जारी कार्य वितरण के मुताबिक, सीमा खन्ना डीईसी स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट करेंगी. वह आईटी, शिकायत कार्यात्मक प्रभागों से संबंधित फाइलें उक्त अधिकारी को देंगी.

इस बीच निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने गुरुवार को ईटीवी भारत को बताया कि तत्काल प्रभाव से लागू हुए कार्य आवंटन आदेश एक सामान्य प्रक्रिया है. यह समय-समय पर किया जाता है. उन्होंने कहा कि कार्य आवंटन आदेश चुनाव पैनल के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार जारी किया गया था. खन्ना का हवाला देते हुए, पोल पैनल के सूत्रों ने कहा, "डीजी आईटी की रिपोर्टिंग संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वह हमेशा एक डीईसी स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट करती रही हैं." आयोग का नया निर्णय भी एक दिन बाद आया, जिसमें कहा गया था कि एक मतदाता जिसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है उसे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत या उसके बाद मतदाता सूची में नए सिरे से शामिल होने की आवश्यकता है. चाहे मतदाता पहले नामांकित हो या नहीं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाए.