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विधानसभा चुनाव : आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू करने चुनाव आयोग का निर्देश

चुनाव आयोग ने कहा कि जमीन, बिल्डिंग या दीवारों का इस्तेमाल मालिक की मंजूरी के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर के लिए नहीं होगा.

Election Commission of India
भारतीय निर्वाचन आयोग (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 4:20 PM IST

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संतु दास

नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को बताया कि उसने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में विधानसभा चुनावों और छह राज्यों में उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को घोषणा की कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आने वाले विधानसभा चुनाव एक ही फेज में होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में दो फेज में होंगे.

उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र की दो-दो सीटों समेत छह राज्यों की आठ सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के शेड्यूल की भी घोषणा की. मौजूदा सदस्यों की मौत की वजह से उपचुनाव कराना पड़ा. चुनाव आयोग ने कहा, "शेड्यूल के अनुसार, ईसीआई और असम, केरल और पुडुचेरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आज जारी किए गए नोटिफिकेशन उनके संबंधित गजट में प्रकाशित कर दिए गए हैं."

चुनाव आयोग ने कहा कि उसने चुनावों की घोषणा के बाद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को तुरंत लागू करने के संबंध में संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं.

इसमें कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के लिए घोषणाओं/नीतिगत फैसलों के संबंध में केंद्र सरकार पर भी लागू होगा. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने सरकारी, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी से विरूपण हटाने, किसी भी राजनीतिक पार्टी, प्रत्याशी या चुनाव से जुड़े किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा सरकारी गाड़ी या सरकारी घर का गलत इस्तेमाल करने, सरकारी खजाने के खर्च पर विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाने से जुड़े निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग के जारी आदेश में कहा गया है कि नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए, और प्राइवेट घरों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना नहीं होना चाहिए. मालिक की सहमति के बिना जमीन, बिल्डिंग या दीवारों का इस्तेमाल झंडे, बैनर या पोस्टर के लिए नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि एक शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसमें कोई भी आम आदमी या राजनीतिक पार्टी संबंधित डीईओ/आरओ के पास शिकायत दर्ज करा सकती है.

चुनाव आयोग ने कहा कि नागरिक/राजनीतिक पार्टियां ईसीआईएनईटी पर C-Vigil App का इस्तेमाल करके भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकती हैं.राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं ताकि शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो सके. इसके अलावा, 5,200 से ज़्यादा स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) भी तैनात की गई हैं.

इसमें कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों को मीटिंग और जुलूस से पहले पुलिस अधिकारियों को बताना होगा ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा का इंतजाम हो सके, रोक के ऑर्डर का पालन हो सके और लाउडस्पीकर या दूसरी सुविधाओं के लिए जरूरी अनुमति मिल सके.

चुनाव आयोग ने आगे कहा कि मंत्री चुनाव प्रचार के साथ आधिकारिक काम नहीं करेंगे या प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, ट्रांसपोर्ट या लोगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सभी स्तर के अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता लागू करने में बिना किसी भेदभाव के काम करने, सभी पार्टियों के साथ एक जैसा बर्ताव पक्का करने और सरकारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल रोकने का निर्देश दिया गया है.

इसमें कहा गया, "उन्हें मीटिंग, जुलूस और पोलिंग के इंतजाम को सही तरीके से विनियमित करना चाहिए, कानून-व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए."

उन्होंने कहा कि सुविधा (SUVIDHA) मॉड्यूल ECINET पर एक्टिवेट कर दिया गया है, जहां राजनीतिक पार्टियां मैदान और हेलीपैड जैसी पब्लिक जगहों के इस्तेमाल के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे.

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