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विधानसभा चुनाव : आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू करने चुनाव आयोग का निर्देश

संतु दास

नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को बताया कि उसने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में विधानसभा चुनावों और छह राज्यों में उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को घोषणा की कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आने वाले विधानसभा चुनाव एक ही फेज में होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में दो फेज में होंगे.

उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र की दो-दो सीटों समेत छह राज्यों की आठ सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के शेड्यूल की भी घोषणा की. मौजूदा सदस्यों की मौत की वजह से उपचुनाव कराना पड़ा. चुनाव आयोग ने कहा, "शेड्यूल के अनुसार, ईसीआई और असम, केरल और पुडुचेरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आज जारी किए गए नोटिफिकेशन उनके संबंधित गजट में प्रकाशित कर दिए गए हैं."

चुनाव आयोग ने कहा कि उसने चुनावों की घोषणा के बाद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को तुरंत लागू करने के संबंध में संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं.

इसमें कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के लिए घोषणाओं/नीतिगत फैसलों के संबंध में केंद्र सरकार पर भी लागू होगा. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने सरकारी, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी से विरूपण हटाने, किसी भी राजनीतिक पार्टी, प्रत्याशी या चुनाव से जुड़े किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा सरकारी गाड़ी या सरकारी घर का गलत इस्तेमाल करने, सरकारी खजाने के खर्च पर विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाने से जुड़े निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग के जारी आदेश में कहा गया है कि नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए, और प्राइवेट घरों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना नहीं होना चाहिए. मालिक की सहमति के बिना जमीन, बिल्डिंग या दीवारों का इस्तेमाल झंडे, बैनर या पोस्टर के लिए नहीं किया जाएगा.